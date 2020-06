Veszik a magyarok ezeket a kocsikat, mint a cukrot: utolérjük az osztrákokat?

Magyarországon 1,9 százalékos volt már tavaly az e-autók részesedése az újonnan eladott, valamint a forgalomba helyezett autók között, és ez az arány csak nőhet. Így hazánk a bekerülhet a világ vezető országai közé, ami az e-autó eladásokat illeti - bár egy ideig még valószínűleg nem érhetünk Norvégia nyomába, ahol minden második eladott kocsi elektromos. Lássuk, hol tart Magyarország az e-autó eladásokban és mi lehet a norvég titok.



Habár világszerte drasztikusan nőnek és rekordokat döntögetnek az elektromos járművek eladási számai a legnagyobb autópiacokon, a személygépjármű piacon még mindig a belső égésű motoros kocsik dominálnak. Az elektromos járművek mindössze 2,6 százalékot tettek ki a személygépkocsik, és kisteherautók eladási statisztikáiban a múlt évben úgy, hogy ez az arány pusztán nyolc országban volt 5 százalék vagy annál magasabb a világban.

Norvégia toronymagasan vezet a maga 56 százalékos eladási statisztikájával, de Izland (17,8%), Hollandia (15%), Svédország (11,4%), és Finnország (6,9%) is feltornászta magát a TOP5-be a Statista adatai alapján. Az elektromos autók térhódítása tehát elég jelentős volt Európa északi felén. Kína - ahol az elektromos járművek piaca eladott darabszám tekintetében messze a legmagasabb - a 7. helyet szerezte meg Portugália (5,7%) után a maga 5,6 százalékával. Ezen túlmenően mindössze egy országnak, Svájcnak sikerült az új eladásokban az elektromos járművek arányát 5 százalék fölé tornászni:

A TOP20-as listán nem csak Ausztria (3,5%), Belgium (3,2%), Németország (3%), vagy Franciaország (2,8%) szerepel Európából, hanem a 18. helyre felkúszott Magyarország is, a magunk 1,9 százalékos arányával. A 2019-es adatokhoz képest még nagyobb előrelépés várható azonban e téren, hiszen rendkívül népszerű az e-autó támogatás itthon, és vannak olyan modellek is, amelyekre kétféle támogatást egyszerre lehet érvényesíteni, és így akár 5 millió forint is lefaragható a vételárból.

Ma még a magyar autópiacnak összességében 1,5-2 százalékát teszik ki az elektromos autók eladásai. Habár jelenleg kicsi ez a szegmens, gyors növekedési potenciált látunk benne - az állami támogatás révén akár meg is duplázódhat magához képest a részesedése. Hiszen az autógyárak is felismerték az igényt a tisztán elektromos autók iránt, tavaly óta például meg is kétszereződött a kínálat. Jelenleg az általunk forgalmazott 19 márkából 6-nak van összesen 9, 11 millió forint alatti vételárú elektromos modellje

- mondta el Markó Zoltán, a Duna Autó szakértője, aki azt is elmondta, nemcsak a vásárlási kedvezmény és az egyre bővülő kínálat, hanem az is előrelendítheti a keresletet hazánkban, hogy a mostani támogatás jókora (55%) mértékben segíti a taxis vállalkozásokat.

Norvégiát utolérni csak utópisztikus vágyálom?



Az, hogy Norvégiában minden második eladott autó elektromos főként a nulla károsanyagkibocsátású járművek forgalombahelyezésének támogatására épül. Az ország nagy hangsúlyt fektet a zéró emissziós közlekedésre való áttérésre, ennek érdekében a kormányok már 1990-es évektől hoztak rendelkezéseket, hogy ezt meggyorsítsák. Az ösztönző szabályozásokat, támogatásokat fokozatosan vezették be. A norvég parlament 2025-re szeretné elérni, hogy az összes eladott új gépkocsi nulla károsanyagkibocsátású legyen.

Ehhez azonban nem elég támogatni a vásárlást, bár kétség kívül annak is nagy szerepe van, hanem más kedvező intézkedésekkel, fejlesztésekkel is vonzóvá kell tenni az elektromos autókat. Például Norvégiában eléggé kiterjedt a töltőállomás hálózat, így nem kell attól tartani, hogy nem érünk el autóval egyik töltőponttól a másikig, de 2020-2021-ig még számos olyan kedvezmény marad hatályban, mint az ingyenes, vagy kedvezményes parkolás, komphasználat, alacsonyabb adóterhek. Ez utóbbi szinte minden modell esetében olcsóbbá teszi az elektromos változatot a benzinesnél.

Azonban ez a rendszer nem minden országban lenne működőképes, és nem növelné így az új autók között az elektromos járművek eladási arányát. Ehhez kell az, hogy Norvégia egy elég jól prosperáló ország - ironikus módon nagyrészt éppen az olajból származó bevételei miatt - így meg tudja tenni, hogy ekkora kedvezményeket adjon. Aztán az is kell hozzá, hogy a lakosság meg tudja engedni magának, hogy a hosszú távú előnyöket szem előtt tartva lecserélje a korábbi benzines autóját elektromosra.

Sokan még így is kölcsönből vesznek új autót

Hiába, hogy sok elektromos személygépkocsit az e-autó támogatással akár 5 millió forintért meg lehet venni újonnan, sok háztartásnak nincs zsebből ennyi pénze, mégis szeretne élni a kedvezménnyel és a környezetkímélőbb modellt vásárolni. Ebben az esetben igényelhetnek autóhitelt, amelyeket most év végéig ráadásul kedvezményes THM-el lehet felvenni.

A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, milyen feltételekkel lehetne felvenni 2 millió forintot, 72 hónapos futamidőre. A legjobb ajánlatot a CIB Bank adta, ott a THM-plafon után 34 796 lenne a havi törlesztő, és a kedvezményes időszak lejártával 7,75 százalék lenne a THM. A Raiffeisen a plafon után 34 783 forintos törlesztőt kínál, a THM pedig jövőre 8,07 százalék lesz majd. Érdemes megemlíteni a Budapest Bank ajánlatát is, 2021-től (ha csak meg nem hosszabbítják a kedvezményes időszakot) 36 880 forint lenne a részlet, 9,35 százalék pedig a THM.

Megnéztük azt is, hogy ugyanennyi futamidőre 5 millió forintot milyen feltételekkel lehetne felvenni. A CIB-nél jövőre 86 991 forint lenne a törlesztő, 7,75 százalék pedig a THM. A Raiffeisen 86 957 forintos törlesztőt ígér 8,07 százalékos THM-el, illetve az Erste ajánlata sem rossz, 90 504 forintos törlesztőt és 9,11 százalékos THM-et ígérnek 2021-től.

