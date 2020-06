Erre a kocsira két támogatást is igényelhetsz: ez kell az ingyenmilliókhoz

Egyelőre egy modell van a piacon, amelyikre igénybe lehet venni az e-autós és a nagycsaládos támogatást is. A Nissan modellje ugyan nem fér bele a maximális támogatási keretbe, de 3 milliót így is igénybe lehet rá venni, ha valakinek 3 gyereke van, amivel jogosult a nagycsaládos autótámogatásra. Bár a támogatási keretet két nap alatt elkapkodták, de iparági forrásaink szerint hamarosan több pénzt fognak invesztálni a pályázatba.

Kevesen tudják, de lehet kombinálni a nagycsaládosoknak hétszemélyes autókra szóló 2,5 milliós támogatását a most élesedett új e-autós programmal, amely keretében 11 millió forintos vételárig 2,5 millió forint, 11 és 15 millió forintos árcédulájú autó vásárlása esetén pedig 500 ezer forintos támogatást igényelhetnek a vevők. Ez nem újdonság egyébként, már az előző e-autós támogatási ciklusban is össze lehetett vonni a két kedvezményt, amivel összesen 4 millió forintnyi állami ingyenpénzt lehetett igényelni olyan elektromos autóra, ami hétszemélyes - már persze, ha nagycsaládos az autóvásárló.

Bár a támogatási keretet két nap alatt elkapkodták, de iparági forrásaink szerint hamarosan több pénzt fognak invesztálni a pályázatba. Hétfőn Kaderják Péter államtitkár is elmondta, az igénylések kiértékelése után dönthetnek a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg növeléséről. Szóval nem feltétlenül kell csüggedni, érkezhet még keret a programba, és igénybe veheted akár mindkét támogatást is.

Azonban a magyar piacon egyelőre csak egy modellre lehet elviekben lehívni az 5 milliós támogatást a nagycsaládos e-autóvárálóknak: jelenleg egyedül a Nissan e-NV200 Evalia rendelkezik a kritériumoknak megfelelő paraméterekkel, azaz 7 üléssel és tisztán elektromos meghajtással. Bár több elektromos furgon is kapható itthon (pl. a Renault Kangoo ZE, és az e-NV200 is rendelhető ebben a kivitelben), de ezek a modellek csak 2-3 személy szállítására alkalmasak, hiszen inkább haszongépjárműnek szánták őket. A PSA-csoport év végén készül piacra dobni elektromos furgonjait, ezek közül a Citroen SpaceTourerről tudni, hogy kapható lesz 7 ülésesként, de az árcédula egyelőre nem ismert.

Érdemes egyébként figyelni, mert nem mindegy, hogy az autó zöld rendszámos, vagy tisztán elektromos hajtású: hiszen nem csak a villanyautók kaphatnak zöld rendszámot, hanem a plug-in hibridek is, ám utóbbiakra nem jár az e-autós támogatás. Ilyen hajtású modellekből akad bőven hétszemélyes, ám ezek a technológia miatt elég drágák. Ilyen a Volvo XC 90 például, ami plug-in hibrid hajtással 24,5 millióba kerül, szóval aki ilyesmi autóban gondolkodik, annak vélhetően nem sokat számít az a 2,5 milliós nagycsaládos támogatás.

Ennyi kedvezmény jár a 7 személyes elektromosra



No, de vissza a Nissanra, amelyre mindkét támogatás lehívható: kérdés, hogy az e-autós értékhatárt a 2,5 milliós nagycsaládos autós kedvezménnyel együtt, vagy nélküle számítják. Ennek kapcsán a Duna Autó kereskedelmi és marketingigazgatója, Markó Zoltán a Pénzcentrumnak felvázolta a lehívás menetét:

A Nissan e-NV200 Evalia kezdő listaára bruttó 14 340 000 forint, Visia alapfelszereltséggel, harmadik üléssor beépítésével. Ebből kerül levonásra a 2,5 millió forintos, nagycsaládos támogatás, ám a csökkentett ár még így is 11 millió forint felett van, így az elektromos autóvásárlás támogatás mértéke ebben az esetben "csak" 500 000 forint lehet. A Nissan e-NV200 Evalia vételára így 11 340 000 forinttól kezdődik. Acenta és Tekna felszereltség esetén is 3 millió forint a támogatás összege, így 11 750 00 illetve 12 320 000 forinttól érhető el a Nissan egy-egy gazdagabban felszerelt modellje

- magyarázta Markó Zoltán, majd kitért arra is, hogy egyelőre a potenciális célközönségből találtak rá a Nissan 7 személyes elektromos modelljére, mert csak tavaly kezdték el tisztán elektromos hajtással gyártani. Ezt igazolják egyébként a Datahouse 2019-es adatai is, amelyeket még az év elején küldtek meg a Pénzcentrumnak: az összesítés szerint tavaly csak 29 darab hétüléses elektromos Nissan állt forgalomba Magyarországon.

Tavaly mindössze néhány vásárlónk vette igénybe rá mindkét támogatást. Elektromos autó kategóriában, a tavalyi Nissan eladásainknak 3,5 százalékát tették ki azok a vásárlók, akik mindkét támogatási formát igényelték új e-NV200 Evalia gépkocsijukra. A gázolaj üzemű NV200 Evalia valamivel népszerűbb volt, alacsonyabb vételára miatt

- ismertette a kereskedelmi és marketingigazgató. Annak kapcsán, hogy mennyire bonyolult eljárás mindkét támogatást igényelni Markó Zoltán azt mondta, nincs szükség pályázatíróra, ezt már mindenki saját maga meg tudja oldani. Magánszemélyként be kell nyújtani az igényt a nagycsaládos kedvezményre és beküldeni a pályázatot az IFKA-ba. Az elektromos autós pályázat beadása ügyfélkapun, vagy cégkapun keresztül lehetséges. Hozzátette, számos segédanyag elérhető, például a Duna Autó is összeállított mindkét pályázathoz egy-egy útmutatót, amelyekben minden fontos információ benne van.

Jöhet az áresés?

Az új, értékhatáros e-autós támogatás több hazai forgalmazót is arra sarkallt, hogy levigyék a modellek árát, hogy beférjenek a 2,5 milliós támogatási sávba. Látható, hogy az e-NV200-asnál sem kellene sok engedmény ahhoz, hogy az is beficcenjen 11 millió forint alá, és járjon rá a 2,5 milliós elektromos autós támogatás is, így összesen 5 milliót lehetne lefaragni a vételárból, a nagycsaládosoknak 10 millió forintért lehetne egy elektromos 7 személyese.

A Nissantól nem idegen az árvágás: nemrégiben a Leaf árát vágták meg annyira, hogy pont járjon rá a 2,5 milliós e-autós támogatás. Az 1,8 millió forintos kedvezménnyel, és a 2,5 milliós állami támogatással már 8 190 000 forintért is hozzá lehet jutni egy új elektromos Nissanhoz - amelyet egyébként a Pénzcentrum is tesztelt, elég jó kis gép!

Szóval benne van a pakliban, hogy a hétszemélyes e-NV200-nál is hasonlóképpen járnak el, valljuk be, nem lenne rossz, ha összesen 5 millió forintnyi állami támogatást is igénybe lehetne venni.

Ezekre az e-autókra pörögnek rá a vevők

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 19 márkát felvonultató Duna Autónál mire számítanak, melyik elektromos modell lehet a legnépszerűbb a mostani pályázati kiírásban. Markó Zoltán elsőként vázolta, hogy a nagycsaládos modellekre irányuló, 5-10 százalékos keresletnövekedés mértékét nem látják reálisnak az e-autó támogatás igénylésének esetében.

Ennek elsődleges magyarázata az, hogy ma még a magyar autópiacnak összességében 1,5-2 százalékát teszik ki az elektromos autók eladásai. Habár jelenleg kicsi ez a szegmens, gyors növekedési potenciált látunk benne - az állami támogatás révén akár meg is duplázódhat magához képest a részesedése. Hiszen az autógyárak is felismerték az igényt a tisztán elektromos autók iránt, tavaly óta például meg is kétszereződött a kínálat. Jelenleg az általunk forgalmazott 19 márkából 6-nak van összesen 9, 11 millió forint alatti vételárú elektromos modellje, valamint az említett Nissan e-NV200 Furgon és Evalia kivitele is beleesik a 11-15 millió forint közötti árkategóriába. A modellpaletta ugyanakkor folyamatosan bővül, így lesz miből válogatniuk az érdeklődőknek. A Peugeot e-208 és e-2008 is nagy érdeklődésre tarthat számot, valamint az új Honda-e is biztosan megdobogtatja majd a rajongók szívét. Emellett a Fiat, Peugeot, Seat, Skoda és Volvo is készül még meglepetéssel év vége felé.

Hozzátette, a keresletet ugyancsak előrelendítheti, hogy a mostani támogatás jókora (55%) mértékben segíti a taxis vállalkozásokat. Mint ismertette, a bejelentés óta beérkezett érdeklődések alapján a Nissan Leaf, Kia E-Niro és Hyundai Ioniq Electric szerezheti majd meg a részesedés többségét, ugyanakkor a kisautók között egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a Renault Zoe is.

Vannak ellátási nehézségek?

Markó Zoltántól azt is megkérdeztük, hogy mi a helyzet a nagycsaládos autók szállítási határidejével - korábbi interjúnkban kijelentette, hogy a gyártók nem számítottak ekkora keresletre, így a szállítási határidők is hosszabbak lettek. Most, majdnem egy évvel a kedvezmény bevezetése után a Duna Autó kereskedelmi- és marketingigazgatója arról számolt be, hogy a nagycsaládos megrendelések hatására a Duna Autónál közel 10 százalékkal nőtt az értékesítés mértéke.

A szállítási nehézség háttere valójában egy körforgásként írható el. Tavaly, mikor kihirdették a nagycsaládosok állami támogatását, egy gyártó sem volt felkészülve arra, milyen hatalmas mértékben fog megugrani a kereslet a hétszemélyes modellek iránt Magyarországon. Mivel a gyárak egy évre előre betervezve dolgoznak, ezért csak az lehetett az átmeneti megoldás a kereslet kielégítésére, hogy az országok között újraosztották a nagycsaládos modelleket. Mostanra azonban minden gyártó megnövelte gyártási kapacitásait a hétszemélyes autókra. Ugyanakkor a szigorodó CO2 normák miatt több márka is rákényszerült arra, hogy egyes modelljeinek gyártásával leálljon. A kínálat így összeszűkült, és - habár kisebb mértékben, de - előidézte a szállítási idők meghosszabbodását.

- vázolta Markó Zoltán, majd hozzátette: "a szállítási határidő modellenként és felszereltségenként lényegesen eltérhet, ezért azt tudjuk ajánlani a potenciális vevőknek, hogy érdeklődjenek ez ügyben márkakereskedéseinkben!"

Jó, de mégis miből?

Sok családnak még így is szüksége lehet további tőkebevonásra, ha úgy dönt, megvenné az e-NV200-ast. A lízing mellett kézenfekvő lehet egy autóhitel - főképp, mert év végéig kedvezményes THM-el lehet őket felvenni a kormányzati intézkedés jóvoltából. A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, milyen feltételekkel lehetne felvenni 2 millió forintot, 72 hónapos futamidőre. A legjobb ajánlatot a CIB Bank adta, ott a THM-plafon után 34 796 lenne a havi törlesztő, és a kedvezményes időszak lejártával 7,75 százalék lenne a THM. A Raiffeisen a plafon után 34 783 forintos törlesztőt kínál, a THM pedig jövőre 8,07 százalék lesz majd. Érdemes megemlíteni a Budapest Bank ajánlatát is, 2021-től (ha csak meg nem hosszabbítják a kedvezményes időszakot) 36 880 forint lenne a részlet, 9,35 százalék pedig a THM.

Megnéztük azt is, hogy ugyanennyi futamidőre 5 millió forintot milyen feltételekkel lehetne felvenni. A CIB-nél jövőre 86 991 forint lenne a törlesztő, 7,75 százalék pedig a THM. A Raiffeisen 86 957 forintos törlesztőt ígér 8,07 százalékos THM-el, illetve az Erste ajánlata sem rossz, 90 504 forintos törlesztőt és 9,11 százalékos THM-et ígérnek 2021-től. További ajénlatokért kersd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Címlapkép: Getty Images