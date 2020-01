Maguk alá temettek a hiteleid? Így mászhatsz ki a legegyszerűbben

Közvetlenül az ünnepek előtt többen és bátrabban vesznek fel hitelt, mint az év egyéb időszakaiban, ám ennek megvan a böjtje: általában a január a legnehezebb hónap pénzügyi szempontból. Ha te is úgy érzed, hogy maguk alá temetnek a befizetetlen számlák, és a könnyelműen felvett hitelek törlesztői, feltétlenül olvasd el a szakember tanácsait.

A vásárlás és a hitelfelvétel kitüntetett időszaka a black friday és karácsony közé eső időszak lett, ezért figyelmeztet minden évben a MNB, hogy kétszer is gondoljuk át, hogy az ajándékok mellett hitelt is akarunk-e a karácsonyfa alá.

Negyedéves bontásban a lakosság hitelfelvétele - a személyi hitelnél, a szabad felhasználású hitelnél és az áruvásárlási hiteleknél - az utolsó negyedében megnövekeszik - mondta Merényi Zsuzsanna, a a Pénziránytű Alapítvány Oktatási Igazgatója. A karácsonyi nagy költekezések után sokak számára anyagilag a január a legnehezebb hónap, már külön neve is van a mostani állapotnak: poszt-karácsonyi pénzügyi lehangoltság.

Aki valamelyik hitelintézet segítségét is igénybe vette az ünnepek alatt, az most kezdheti visszafizetni a kölcsönt - Angliában például már ingyenesen hívható adósságvonalat is felállítottak, ahová ezekben a napokban több száz hívás fut be.

A beszámolok szerint az érdeklődők egy jelentős hányada, nagyjából a kétharmaduk ara kíváncsi, hogy tudja a lehető legrövidebb idő alatt a minimálisra csökkenteni, illetve teljes mértékben visszafizetni az adósságát. Szakértők szerint minél előbb cselekszik valaki, annál könnyebb visszafizetni az olykor könnyelműen felvett kölcsönöket.

A Pénzcentrum Hitelkiváltó Kalkulátorának segítségével megtalálhatod a számodra legmegfelelőbb konstrukciót. 3,5 millió forint össztartozás esetében például 5 évig már havi 60 431 forintos részlettel megszabadulhatsz a tartozásaidtól a Raiffeisen ajánlatában. A CIB Banknál ugyanez havi 61 158 forintba kerül, az Erste-nél 63 944 forintba kerül. További kedvező konstrukciókért látogasd meg a Pénzcentrum kalkulátorát.

Íme a leghasznosabb tippek, azok számára, akik úgy érzik, összecsapnak fejük felett a hullámok:

Nyílj meg valakinek! Bár nehéz a pénzügyi problémák megfogalmazása, a róluk való diskurzus az első lépés a megoldás felé vezető úton. Kutatások szerint azok, akik nyíltabban beszélnek a pénzről, kevésbé stresszesek, mint azok, akik bezárkóznak és magukra maradnak a problémáikkal.

Nézz szembe a hiteleiddel: talán furcsán hangzik elsőre, de sokat segíthet, ha leírod, pontosan hova, mennyi pénzzel tartozol.

Próbáld meg a helyes sorrendben rendezni a hiteleidet: legfontosabb azokat kifizetni, melyek elmaradása súlyos következményekkel járhat. Ezek nem minden esetben a legnagyobb összegű tartozások.

Készíts költségvetést! A havi visszafizetés megértésének jó módja, ha leírod, mennyi a jövedelmed, és felsorolod az összes kiadásodat. A különböző költségvetéstervezők , vagy applikációk segíthet ennek kiszámításában.

, vagy applikációk segíthet ennek kiszámításában. Amennyiben nem boldogulsz egyedül, fordulj szakemberhez: a Magyar Nemzeti Bank oldalán számos segédanyagot találsz. Ha még így sem boldogulsz, keress fel egy szakembert.

(via Mirror.co.uk)

Címlapkép: Getty Images