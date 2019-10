Ezt te sem fogod elhinni: erre költik a magyarok ezt a sok hitelt

Az új lakáshitelek iránti kereslet enyhén megcsappant, ez pedig minden bizonnyal a babavárónak tudható be. A használt lakás vásárlására felvett hitelek még mindig jelentősen dominálnak az új lakásokra felvett hitelekkel szemben, de míg az előző iránti keresletben volt visszaesés a korábbi hónaphoz képest, az utóbbinál ez nem mondható el. A különböző hitelcélra felvett lakáshitelek átlagos kamatai között nincs számottevő különbség (a konkrét banki hitelek ajánlatainak megismeréséhez a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk!).

A múlt héten megírtuk, hogy a lakáshitelek iránti kereslet elég erősen megérezte a babaváró bevezetést, az előző hónapokhoz képest is tízmilliárdos visszaesésről beszélhetünk, az egy évvel azelőtti kihelyezésekhez képest pedig közel 13 milliárdos volt a csökkenés. Ez korántsem meglepő, ha azt nézzük, hogy a babaváróból körülbelül 120 milliárd forintot vettek fel, és ennek nagy részét is vélhetően lakáscélokra költik a magyarok.

2019. augusztusában 68,2 milliárd forintnyi lakáshitelt vettek fel a magyarok, ez pedig jelentősen elmarad az előző havi 77 milliárdtól is. Az adatokat látva kijelenthető, hogy a lakáshitelek iránti kereslet jelentősen csökken a késő tavaszi, kora nyári tetőzés után.

Érdemes azonban a számok mögé nézni: mire vesznek fel a magyarok ennyi hitelt? Már múlt hónapban is bemutattuk, hogy a használt lakások iránti kereslet sokkal jelentősebb, mint az új lakások iránti, érdemes azonban megnézni, hogy a visszaesés melyik kategóriát érintette a legerőteljesebben. Ha csak az arányokat nézzük, egyértelműen látszik, hogy új lakásra több hitelt vettek fel a magyarok, mint az előző hómnapban, a használt lakások vásárlására felvett lakáshitelek iránti kereslet azonban jelentősen csökkent.

Tehát relatíve nőtt a súlya az új lakások vásárlására felvett lakáshiteleknek. Míg előző hónapban 7,15 milliárdot vettek fel a magyarok ilyen célra, 2019. augusztusában ez 7,30 milliárd volt. A használt lakásokra felvett lakáshitelek 51,75 milliárdról 47,10 milliárdra csökkentek. Nagyot csökkent az építésre és bővítésre felvett lakáshitelek iránti kereslet is: az előző hónapban ez 10,08 milliárd volt, augusztusban pedig 7,38. De hogy most is mennyire dominálnak a használt lakás vásárlására felvett hitelek, az alábbi ábra mutatja be a legszemléletesebben:

Természetesen érdemes a fenti adatokat fenntartásokkal kezelnünk: nem tudjuk, hogy a babaváróban felvett 120 milliárdból mennyit költöttek használt vagy új lakás vásárlására, és mennyit felújításra. Azt feltételezhetjük, hogy mivel az új lakások ára rendkívül magas, ezért arra kevésbé lehet elkerülni a lakáshitel felvételét, míg egy használt lakásra sokkal kisebb piaci lakáshitel-forrásra van szükség. Ez kiemelten igaz a bővítésre - ezzel magyarázható a jelentős visszaesés.

És van-e különbség a lakáshitelek kamatai között aszerint, hogy milyen célra veszik fel őket? Igen, még ha nem is számottevő. A használt lakás vásárlására felvet hitelek például enyhén olcsóbbak csak, mint az új lakásra: az előbbi átlagosan 4,69 százalékba kerül, míg a másik 4,61-be. Nem nagy a különbség az építésre (4,72 százalék) és a felújításokra felvett hitelek kamatai (4,93 százalék) sem. Kijelenthető tehát, hogy az eltérés a különféle hitelcélra felvett hitelek kamatai között olyan alacsony, hogy annak nincs statisztikai jelentősége.