Érthetetlen, ami a lakáshitelekkel történik: miért csinálják ezt a magyarok?

A babaváró hitel csak minimális kiszorító hatást gyakorolt a lakáshitelekre, az is leginkább a használt lakás vásárlására felvett hitelek iránti keresletben volt kimutatható. Még így is messze használt lakásra vesszük fel a legtöbb hitelt: a felújítás, korszerűsítés, új lakás vásárlására felvett hitelek együttesen is kb. a használt lakás vásárlására fordított lakáshitel értékének felét teszik ki.

Tegnapi cikkünkben bemutattuk, hogy bár a babaváró hitel valósággal berobbant, és a személyi hitelek terén is hatalmas volt az érdeklődés 2019. júliusában, a lakáshitelek emellett nem estek vissza. Ez azért meglepő, mert a babaváró 10 milliója már jelentős kiszorító hatást gyakorolhatott volna a lakáshitelekre, mégsem így történt. 2019. júliusában 76,2 milliárd forintnyi lakáshitelt vettek fel a magyarok.

Ha megnézzük az éves átlagot, ami 75 milliárd forint, akkor azt látjuk, hogy 2019. júliusi adat pont az éves átlag szintjén van, a három hónapja megfigyelhető csökkenő trend viszont már előre jelez valamit. A visszaesés viszont annyira nem jelentékeny, hogy ebből nem tudjuk megmondani, a babavárónak köszönhető-e.

Látunk azonban még egy érdekes trendet az MNB statisztikából. Azt eddig is láttuk, hogy a lakáshiteleknél jelentősen dominál a használt lakás vásárlása, mint hitelcél, a legfrissebb, júliusi adatok szerint viszont ez még inkább így van. Az építésre, felújításra és új lakás vásárlására fordított lakáshitelek gyakorlatilag stagnáltak, míg a használt lakás vásárlására fordított összegek enyhén visszaestek.

A dominancia azonban még így is jelentős: 52,53 milliárd forint értékben vettünk fel hiteleket használt lakás vásárlására, új lakásra pedig 7,23 milliárdot, azaz a töredékét. Korszerűsítésre/építésre 10,2 milliárd forintot vettünk fel, felújításra 3,13 milliárdot 2019. júliusában. Ez azért is érdekes, mert új lakás vásárlása mellé több kedvezmény is igénybe vehető, ami használt lakás vásárlásakor nem elérhető.