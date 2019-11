Autóhitellel is kombinálható a nagycsaládos autóvásárlási kedvezmény (x)

Az olcsó hitelek és a családi támogatások korában vagyunk, így olyan autó is elérhető számodra, amiről eddig csak álmodtál.

Kétségkívül vissza nem térő lehetőséget jelent a nagycsaládosoknak az állami autóvásárlási támogatás, amellyel akár 2,5 millió forintot is kaphatnak legalább hétüléses autóra azok, akik megfelelnek a feltételeknek, azaz legalább három gyermeket nevelnek a családban.

Újonnan vásárolva még a legolcsóbb modellek is 4,5 millió forintba kerülnek alapfelszereltséggel, ami eddig a használt autók irányába tolta az egyébként is idős autókat hajtó magyar nagycsaládosokat. Jelentős változást hozott viszont a gépjárműpiacon az új támogatás. Az igénylések száma október végén 16 500-nál járt és vannak olyan modellek, amelyeket már csak az igényléstől számítva egy év múlva tudják szállítani a vásárlóknak.

A Bank360 szerint nem csoda a konstrukció népszerűsége: bár limitált, hogy milyen modelleket vehetünk a vételár 50 százalékáig, de legfeljebb 2,5 millió forintig terjedő támogatással, a vásárló kombinálhatja a támogatást egy hitellel vagy lízingelheti is a gépjárművet.

Éppen ez teszi lehetővé sok, több milliós megtakarítással nem rendelkező nagycsaládosnak a vásárlást, hiszen úgy vásárolhatnak biztonságosabb, jól felszerelt családi járművet, hogy nincs szükségük jelentős önerőre, elég havonta törleszteni a vételárat. A legkedvezőbb hitelek ma szabad felhasználásúak, ami azt jelenti, hogy a támogatás után fennmaradó vételár 100 százalékát rendezhetjük az igényelt kölcsönből, sőt, akár a forgalomba állítás költségeit is.

De mit jelent ez egy átlagos magyar családnak? Mekkora törlesztőrészletet kell fizetni? A Bank360 ennek is utánajárt!

Kalkulációjukban egy olyan családdal számoltak, ahol mindkét szülő kereső és a nettó átlagbért, nagyjából 240 000 forintot visznek haza, azaz havonta összesen 480 000 forintot. A szakportál több modell esetén is elvégezte a kalkulációt:

Citroen Berlingo: népszerű modell a Berlingo, amelynek ára teljes ára alapfelszereltséggel nagyjából 6 millió forint, a támogatással együtt tehát 3,5 millió forintot kell kifizetni, ennyi hitelre van még szüksége a családnak. A Bank360 Autóhitel Kalkulátor összehasonlítása alapján ha vállalja a család, hogy a jövedelmét a bankhoz érkezteti - tehát nyit folyószámlát - a törlesztőrészlet 72 hónapos futamidővel számolva nagyjából havi 60 000 forint lesz.



Kia Sorento: támogatással együtt nagyjából 6 millió forintba kerül a Kia modellje. Ekkora hitelt 100 000 - 105 000 forintos törlesztőrészlettel vehetünk fel 72 hónapos futamidőre több pénzintézetnél is.



Volkswagen Sharan: magasabb árkategóriában van az állami támogatással is körülbelül 8 millió forintért elvihető Sharan. Ugyanezen feltételek mellett a család a 8 millió forintos hitelt 136 - 140 000 forintos havi törlesztőrészlet mellett veheti fel. Ha ez túl nagy kiadást jelentene, a futamidő növelésével csökkenthetünk a törlesztőn. 96 hónapos futamidővel már csak havi 110 000 forint a rendszeresen visszafizetendő összeg, de ne feledjük, hogy így drágább lesz a hitel, hiszen két évvel tovább fizetjük a kamatokat a banknak.



A Bank360 megjegyzi: az évek óta tartó alacsony kamatkörnyezet a személyi hitelek kamataira is kihatott, így már nagyon sok banknál találunk bőven 10 százalékos thm alatti kölcsönöket. A szakportál szerint akár csökkenthetjük is a szükséges hitelrészt, ha rendelkezünk valamennyi önerővel, vagy ha a meglévő autónkat eladjuk és az abból befolyt összeget is az új gépkocsira fordítjuk. A hitelt pedig akár a futamidő előtt is visszafizethetjük, ha a három éves tiltás után eladjuk az autót - bár a többség valószínűleg hosszú évekre tervez az új autóval.

(x)