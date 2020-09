5 dolog, ami eddig biztosan nem tudtál a bankkártyádról

A bankkártyás fizetéseknek rengeteg előnye ismert, kezdve attól, hogy gyorsan és kényelmesen fizethetünk online és a fizikai elfogadóhelyeken egyaránt, egészen addig, hogy a jelenlegi helyzetben az érintéses, fizikai kontaktust nem igénylő fizetési formák a legbiztonságosabb megoldást kínálják számunkra vásárláskor. Az azonban talán kevéssé ismert, hogy a kártyabirtokosok számos más, exkluzív szolgáltatást és különleges előnyt is igénybe vehetnek kártyájuk segítségével.

Újabb kényelmi szolgáltatásokat kínál Magyarországon a Visa, hogy értékes élményekkel gazdagítsa a prémiumkártya-birtokosok életét, akik a kényelmes és biztonságos fizetések mellett nagyszerű előnyöket és különleges kedvezményeket is igénybe vehetnek. Az alábbiakban öt, itthon és globálisan elérhető kényelmi szolgáltatást mutatunk be, amelyek célja, hogy a kártyabirtokosoknak több ideje és lehetősége nyíljon új élményekre szert tenni, valamint hatékonyabban megoldani a mindennapi élet kihívásait.



1.A kényelmi szolgáltatások a Concierge - egy, a hét minden napján elérhető “univerzális" személyi asszisztens - segítségével vehetők igénybe, aki egyetlen telefonhívással elérhető és a legváltozatosabb helyzetekben és ügyekben intézkedik a kártyabirtokosok érdekében. Ez az ügyfélszolgálat - igény szerint - kulturális eseményekkel kapcsolatos információkat nyújt, foglalásokat (többek között repülő- vagy vonatjegyek, szállás, étterem és kávézó, sportesemények) intéz, de segítséget nyújt ajándék, vagy virágküldésben és a futárszolgáltatásokkal kapcsolatban is. Egészségügyi problémák esetén is igénybe vehető a szolgáltatás. Az ügyfélszolgálat orvosi vizsgálatokat, időpontokat, vagy akár a fellépő tünetekkel kapcsolatban telefonos orvosi konzultációkat szervez a kártyabirtokos számára, ahol kérdéseket tehetnek fel gyógyszereikről, laboreredményeikről és a szükséges vizsgálatokról. Ezen kívül az otthoni teendők megoldásában is segítséget nyújt, legyen szó háztartási feladatokról, hibajavításról vagy éves karbantartásról.

2. A Sportkártya használata további előnyt jelent a bankkártya használójának. A kártyabirtokosok kedvezményes áron juthatnak hozzá a Sportkártyához, amely egyetlen előfizetéssel akár több száz sportlétesítménybe biztosíthat belépést az év minden napján, beleértve prémium és limitáltan látogatható létesítményeket is.



3. Az AirRefund egy olyan szolgáltatás, amely gondoskodik róla, hogy a kártyabirtokos megkapja a megfelelő kompenzációt, ha a járata késik, törlésre kerül vagy túlfoglaltság miatt nincs már hely a repülőgépen. Az online regisztrációs folyamatot követően a szolgáltató képviseli a kártyabirtokost a légitársasággal szemben és lebonyolítja a kártérítési eljárást az elejétől a végéig. Ha pedig az utas Visa Gold, Platinum vagy Infinite kártyával vásárolta jegyét, akkor az AirRefund sikerdíjából harmadrésznyi kedvezményre is jogosult.

4. A Visa Luxushotel Kollekció prémium kategóriás kártyák birtokosai számára kínál exkluzív előnyöket, hogy a választott hotelben töltött idő még kellemesebben teljen.

5. A Bidroom.com egy olyan közösségi alapú szállásportál, amely nem gyűjt további foglalási díjat a szállodáktól, és regisztrált tagjainak 5-25 százalék kedvezményt biztosít a többi foglalási platformhoz képest. A Bidroom világszerte 150 ezer szállodát és apartmant kínál szálláslehetőségként. A kedvezményes helyfoglaláson és az egyéb utazási előnyökön túl pedig a kiválasztott szálláshelyek egyes szolgáltatásait - például későbbi kijelentkezést, wi-fi-t vagy reggelit - ingyenesen veheti igénybe a program résztvevője.

Címlapkép: Getty Images