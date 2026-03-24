Canary Wharf, London, Anglia, Egyesült Királyság - 2026. február 9.: A Revolut globális főhadiszállásának külső nézete a londoni Canary Wharfban található épületről
Gazdaság

Tömegével csatlakoznak a magyarok a Revoluthoz: brutális nyereséget jelentettek

Pénzcentrum
2026. március 24. 12:31

A Revolut frissen közzétett, 2025-ös éves jelentése szerint a vállalat rekordösszegű, 2,3 milliárd dolláros adózás előtti nyereséggel és 6 milliárd dolláros bevétellel zárta az évet. A neobank globálisan és Magyarországon is dinamikusan bővült. Hazánkban félmillió új ügyfelet szerzett, emellett hivatalosan is bejegyezte hazai fióktelepét.

A közzétett pénzügyi mutatók látványos emelkedést mutatnak a megelőző évhez képest. A cégcsoport 6 milliárd dolláros bevétele 46 százalékos ugrást jelent a 2024-es 4 milliárd dollárhoz viszonyítva. Ezzel párhuzamosan az adózás előtti eredmény 57 százalékkal, 1,4 milliárdról 2,3 milliárd dollárra nőtt. Eközben az adózás előtti eredményhányad 35-ről 38 százalékra emelkedett. Az adózott eredmény szintén jelentős növekedést ért el. Összesen 1,7 milliárd dollárt tett ki, szemben az egy évvel korábbi 1 milliárd dollárral.

A bevételek megugrása nem csupán a hagyományos pénzforgalmi szolgáltatásoknak köszönhető. A fintech cég dinamikus bővülést ért el a vállalati szegmensben, a hitelezésben, valamint az előfizetéses konstrukciók terén is.

Az egyre szélesebb szolgáltatási paletta vonzerejét jól mutatja, hogy egyetlen év alatt 16 millió új lakossági felhasználó csatlakozott a platformhoz. Ennek köszönhetően a globális ügyfélállomány 30 százalékos növekedéssel, az év végére elérte a 68,3 millió főt.

A nemzetközi sikerekkel párhuzamosan a vállalat a magyar piacon is kiemelkedő évet zárt. A hazai bázis mintegy félmillió új ügyféllel gyarapodott az időszak során, ami tovább erősítette a cég pozícióját. A hazai jelenlét szempontjából fontos mérföldkő, hogy a cég hivatalosan is bejegyezte a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepét a Magyar Nemzeti Banknál. Ezzel egy időben a helyi szakértői csapatát is tovább bővítette.
