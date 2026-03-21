Példátlan botrány az Eximbanknál: azonnali hatállyal vágták ki a trükköző dolgozót, már a hatóságokat is bevonták

Az Eximbank Zrt. közleménye szerint egyik munkatársuk súlyosan visszaélt a bank nevével, ami jelentős reputációs kárt okozott. A bank azonnal megtette a szükséges jogi lépéseket, és az érintett dolgozót azonnali hatállyal elbocsátotta.

Az Eximbank Zrt. tájékoztatása szerint a visszaélés magánszemélyek között történt, és nem érintette a bank hivatalos üzleti tevékenységét vagy szabályos működését.

A közlemény szerint a bank nem kínál befektetési lehetőségeket magánszemélyek számára, és a jogsértő tevékenység a bank vezetésének tudomása nélkül zajlott.

A bank hangsúlyozta, hogy a szóban forgó munkavállaló megtévesztő és félrevezető magatartása nem egyeztethető össze az Eximbank belső szabályaival és elvárásaival.

A visszaélés feltárását követően az Eximbank haladéktalanul feljelentést tett az illetékes hatóságoknál, és az érintett munkavállalót azonnali hatállyal elbocsátotta.