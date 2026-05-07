Mindenki veszített a magyar tőzsdén, kivéve ezt az egy papírt – most kiderült, mi áll a háttérben

Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy negatív hangulatú volt a csütörtöki kereskedés a magyar piacon, amely a nemzetközi hangulattal együtt mozgott, ugyanis Európában is estek a vezető indexek.

A BÉT-en a vezető részvények közül gyengült az OTP, a Richter és a Mol is. Az elemző szerint a Mol árfolyamának esése az olaj árának csökkenésével magyarázható.

Hozzátette, hogy ezekkel szemben a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, ami annak tudható be, hogy a részvények csütörtökön forogtak utoljára az osztalékszelvénnyel, az osztalék mértéke részvényenként 154 forint.

A Mol 46 forinttal, 1,1 százalékkal 4152 forintra csökkent 2,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 320 forinttal, 0,75 százalékkal 42 440 forintra esett, forgalmuk 12,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,19 százalékkal 2550 forintra erősödött, forgalma 2,8 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,31 százalékkal 12 950 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9145,10 ponton zárt csütörtökön, ez 38,48 pontos, 0,42 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.