Csúnyán elszálltak a legfontosabb árfolyamok reggelre: erre a durva lejtmenetre senki sem számított

Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 385,86 forinton jegyezték az előző este hat órai 383,27 forint után, a dollár jegyzése 332,70 forintra ment fel 329,32 forintról, a svájci franké pedig 425,82 forintra emelkedett 422,12-ről.

A forint így az euróval szembe 0,7 százalékkal, a dollár ellenében 1,0 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,9 százalékkal gyengült az előző esti jegyzéséhez képest.

A március havi kezdésnél a forint 2,4 százalékkal áll gyengébben az euróval, 4,3 százalékkal gyengébben a dollárral és 2,6 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint gyengült, 0,3 százalékkal az euróval, 1,6 százalékkal a dollárral és 3,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.