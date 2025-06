Elképesztő bejelentést tett a kínai akkuóriás, a CATL: rengeteg dolgozót érint a döntés

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL határozatlan időre felfüggesztette debreceni üzemének második fázisának előkészítését, miközben az első ütem építése zavartalanul folytatódik. A döntés hátterében elsősorban a Trump által kilátásba helyezett vámháborús fenyegetések miatti piaci bizonytalanság állhat.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Debrecenben azonnali hatállyal leállították a kínai akkugyár próbaüzemét.

Most a Telex információi szerint a maga a CATL leállította a debreceni akkumulátorgyár második ütemének előkészítési munkálatait is, és a tervezésen dolgozó építészcsapat több tagját elbocsátották. A vállalat 2022-ben jelentette be a mintegy 3000 milliárd forintos beruházást, amely három ütemben valósulna meg Debrecenben, és 100 gigawattórás kapacitású gyárkomplexumot eredményezne.

Az első, körülbelül 1000 milliárd forintos gyáregység építése 2023-ban kezdődött, és jelenleg jó ütemben halad. Az épületek már állnak, a gyártósorok telepítése folyamatban van. A próbagyártás várhatóan ősszel, míg a sorozatgyártás télen indulhat el. Az első ütem működtetéséhez a vállalat mintegy 2000 munkavállalót kíván alkalmazni.

A teljes beruházás Magyarország történetének legnagyobb volumenű ipari fejlesztése, amelyhez a magyar állam hozzávetőlegesen 340 milliárd forintos támogatást biztosít, ütemekre bontva. Az első fázishoz kapcsolódó állami támogatást a cég még nem kapta meg.

Bár a CATL még május közepén is bizakodóan nyilatkozott a projekt folytatásáról, és aktívan zajlottak a második ütem előkészítő munkálatai, a vállalat most mégis a felfüggesztés mellett döntött. A hírek szerint a döntés hátterében elsősorban a Donald Trump által kilátásba helyezett vámháború és az ebből fakadó piaci bizonytalanság áll.

Noha a debreceni üzem elsődlegesen az európai piac kiszolgálására létesül, az esetleges amerikai vámok közvetetten érinthetik, mivel az Európában gyártott elektromos járművek egy része az Egyesült Államokba kerül exportra. A magas importvámok bevezetése visszavetheti az európai akkumulátorkeresletet. A döntésben szerepet játszhatott az is, hogy továbbra is folyamatban van a CATL környezethasználati engedélye körüli per, amelyet civil szervezetek indítottak, kifogásolva az engedély kiadásának körülményeit.

A CATL a lap megkeresésére közölte, hogy jelenleg teljes erővel az első gyáregység befejezésére és a gyártás elindítására összpontosítanak. A második gyártóegység kivitelezésének megkezdéséről alapos mérlegelést követően születik majd döntés, figyelembe véve a legújabb technológiai újításokat és a megrendelők igényeit.