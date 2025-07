Hatalmas kirúgási hullám a hazai akkugyárnál: száz embert is elküldhetett a CATL

Sokaknak érdemi indoklás nélkül mondtak fel, valakivel viszont egyenesen közölték, hogy a cégnek most kínai szakemberekre van szüksége.

Annak ellenére, hogy az utóbbi hetekben és hónapokban erősen doborzott a CATL, most mégis több embert kirúgtak a cégtől - erről a Telex ír. A lapnak több, egymástól független forrás is elmondta, hogy leginkább magyarországi dolgozókat bocsátanak el, az ő helyükre pedig Kínából hoznak szakembereket.

A források arról is beszámoltak, hogy a toborzások bár természetesen kifejtették a hatásukat, vagyis több embert is felvettek, az utóbbi hetekben a jellemzően próbaidős alkalmazottaknak hiretelen felmondták, érdemi indoklás nélkül. De nem csak ők voltak a kirúgsok áldozatai, hanem a próbaidőt már letöltött dolgozókból is többet elküldtek, ők körülbelül fél éve, egy éve dolgoztak a cégnél. A leépítés szakmunkásokat, irodai dolgozókat egyaránt érintett.

Egy szintén kirúgott dolgozó elmondása szerint neki azt mondták, hogy a "jelenlegi piaci környezetben kínai szakemberekre van szükség". Azt nem tudni pontosan, hogy hány ember eshetett áldozatául a kirúgási hullámnak, de körülbelül 50-100 dolgozó lehet érintett.