Ezekre a határidőkre kell most nagyon figyelni: emiatt ugorhat a lakáshitel és a babaváró

2022. december 22. és 2023. január 6. között igazgatási szünet lesz, ezért a kormány- és a földhivatalokban csak korlátozottan lehet ügyet intézni az ünnepi időszakban. A szakértők szerint ezt a lakásvásárlás és hiteligénylés előtt állóknak érdemes szem előtt tartaniuk.

A földhivatalok bezárása mindenképpen lényeges lehet a lakásvásárlást tervezők számára, az ügyfélfogadás szüneteltetésével ugyanis az adásvételi szerződésekkel, hiteligénylésekkel kapcsolatos ügyintézési idő is elhúzódhat. (Az adásvételi és a lakáshitel szerződést egyaránt be kell nyújtani a területileg illetékes földhivatalba annak érdekében, hogy a változások rákerüljenek az ingatlan tulajdoni lapjára. Enélkül a kölcsönt nem folyósítja a bank.) Személyes ügyintézésre a szünet alatt nincs lehetőség a földhivatalnál, ugyanakkor a kérelmeket be lehet adni postán, vagy elektronikus úton – íjra közleményében a Bankmonitor.

A földhivataloknál még 2023. január 9. is szünnap lesz, aznap vezetik fel az ingatlanok tulajdoni lapjaira a korábban beérkezett kérelmeket. Vagyis személyes ügyintézésre legkorábban január 10-én lesz lehetőség. A földhivatalok esetében speciális szabály, hogy az igazgatási szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-én dolgozza fel, így ezeket a tulajdoni lapon is január 9-i dátummal széljegyzi.

Jelenleg érdemes 2 hónapos határidővel adásvételi szerződést kötni, hogy a szünnapokat is figyelembe véve a fizetésre elég idő legyen. Fokozottan kell figyelni azoknak, akik korábban kötöttek adásvételi szerződéseket és a fizetési határidő az igazgatási szünet idejére esik.

A lakástámogatásoknál is figyelni kell a határidőre

Számos lakástámogatási lehetőség esetében szükség lehet olyan dokumentumra, amelyet alapesetben a kormányhivataltól lehet kikérni. Itt annyi könnyebbség van, hogy 60 kormányhivatal az igazgatási szünet alatt is tartja majd a frontot, így ezekben személyes ügyintézésre is lesz lehetőség. Ezen támogatásoknál az igazgatási szünetet mindenképpen be kell kalkulálni a dokumentumok beszerzési idejébe. A szünet miatt a kérelmek benyújtása is csúszhat, ami egyes kedvezmények esetében komoly gondot okozhat.

A Babaváró hitel esetében a pár egyik tagjának legalább 3 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni, melyről igazolást is kell kérni. Ezen igazolás szükséges a banki kérelem beadásához. Fontos kihangsúlyozni, hogy a hitelszerződést – a jelenleg érvényes jogszabály alapján – 2022. december végéig meg kell kötni. Vagyis a teljes banki bírálatnak le kell zárulnia év végéig. Ehhez legkésőbb december közepéig be kell adni a kérelmet, vagyis addigra a Tb-igazolást is be kell szerezni. Ezek alapján tényleg nagyon kell sietnie mindazoknak, akik a kölcsönt a jelenlegi feltételek mellett fel szeretnék venni.

A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének feltétele, hogy legalább fél éves – speciális esetben 2 éves – Tb-jogviszonnyal rendelkezzen az igénylő, melyet igazolni szükséges. Jelen esetben a falusi CSOK-ot választók kerülhetnek nehéz helyzetben, ezt a konstrukciót ugyanis a jelenlegi érvényben lévő szabályok alapján december végéig lehet megigényelni. Ezen időpontig be kell nyújtani a hiánytalan kérelmet a bank felé.

Felújítási támogatás esetén szerencsére alapesetben nincs szükség kérelemre – a Tb-jogviszonyról elég nyilatkozni -, ugyanakkor a nyugdíj mellett dolgozóknak a kérelemhez csatolniuk kell a megfelelő tartalmú igazolást. Jelen ismereteink szerint ezt a támogatást is 2022. év végéig lehet igényelni. Ráadásul a támogatást a Magyar Államkincstárnál lehet igényelni, éppen ezért érdemes nyomon követni a kincstár év végi ügyfélfogadási rendjét is. A támogatásokhoz 30 napnál nem régebbi igazolás szükséges a társadalombiztosítási jogviszonyról. Vagyis egy régebben kiállított dokumentummal a támogatást nem lehet megigényelni.