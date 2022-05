Az utolsó órában járnak a magyar hiteligénylők: újabb slágerkölcsön tűnik el a hazai bankokból

Az idei évben első alkalommal érte el a magyar párok házasodási kedve az elmúlt években megszokott szintet. Jó eséllyel pedig nem csak véletlen egybeesés ez a babaváró támogatások népszerűségének rég nem látott felívelésével. Amíg a kölcsön népszerűségét jelentős részben az azzal jól kombinálható felújítási támogatás, addig a lagzikét a két támogatás népszerűsége pörgetheti. Valószínűleg már a szakértők által rebesegetet a babaváró közelgő kivezetését megelőző hajrá látszik a számokon. Mutatjuk, mennyire kell sietnie annak, aki még szeretne élni a kedvező hitellel.

Az MNB legfrissebb statisztikái szerint a magyarországi pénzintézetek márciusban 44,11 milliárd forintnyi babaváró kölcsön folyósítottak új lakossági ügyfeleiknek. Ez negyedév után újra növekedést jelent a kivezetéséhez vészesen közeledő konstrukció teljes hitelösszegeiben.

A márciusi kifizetések az év második hónapjához képest különösen nagy emelkedést jelentenek. Ezzel a babaváró idén először teljesített az elmúlt két évben megszokotthoz közeli szinten. A babaváró iránti kereslet egyébként tavaly nyár óta volt szinte állandó lejtmenetben, a mostani fordulat viszont akár egy tartósabb növekedés előszele is lehet.

A 2022 márciusában folyósított 44,11 milliárd forintos összegű babaváró hitel a tavalyi év azonos hónapjában kiutalt 53,78 milliárdhoz képest még mindig 22 százalékos visszaesést jelent. Az utalások februári összegéhez képest ettől függetlenül a harmadik havi impozáns, 41 százalékos növekedést hozott.

A másik két a Pénzcentrum által vizsgált lakossági hiteltípus is igazán jó hónapot zárt. A februári számokhoz képest ezek közül mindre élénkülő kereslet látszik, sőt a lakáshitelek és a személyi kölcsönök a tavalyi év azonos hónapjához képest is lényegesen nagyobb összegben lettek folyósítva a lakosságnak.

A babaváró hitel azért annyira nem zárt jó negyedévet. Az Erste Banknál például 21,9 százalékkal csökkent a kereslet 2021 azonos időszakához viszonyítva. A babaváró esetében persze fontos faktor az is, hogy hamarosan kivezetésre kerül. A több hónapos visszaesés után a kereslet mostani élénkülése talán már az utolsó roham lehet ezekért a hitelekért.

A babaváró piaca persze véges. A jogosultak köre ugyanis fokozatosan csökken, és vélhetően ez vezetett a korábbi hónapokban tapasztalt, hosszabb távú visszaeséshez is. Az is érthető viszont, hogy a babaváró iránti kereslet miért tudott újból szárnyra kapni. Továbbra is elérhető ugyanis a lakásfelújítási támogatás és hitel, ami a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon tarthatja fent a hitelek iránti hatalmas keresletet.

A babaváró hitel ugyanis remekül kombinálható a lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró összegét egyébként a hitelintézetek 75 százalékban számíthatják be önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

Kamatstop A lakáshitelek iránti keresletet a jövőben erősítheti, hogy ahogy a Pénzcentrum is megírta, Október végi szinten rögzítették a lakossági jelzáloghitelek kamatait A decemberben megjelent kormányrendelet szerint referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig a referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27. napján érvényesnél. Az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegét nem lehet "hozzácsapni" a tartozáshoz. Mindezt az állami kamattámogatott szerződésekre is alkalmazni kell.

Számos felmérés rámutatott már, hogy a babaváró egyik legnépszerűbb felhasználási módja a lakásvásárlás volt, az igénylők igen nagy százalékban költötték erre a kölcsönt. Az ilyen igénylők aránya ráadásul tavaly még nőni is tudott az előző évhez képest. Ez a felhasználási lehetőség vélhetően még hónapokon keresztül fenntartja majd a kivezetéséhez közeledő konstrukció iránti érdeklődést.

Ha pörög a babaváró, szívesebben házasodnak a magyarok

A márciusi számokból ítélve 2022 igen jó év lehet a menyegzők számát tekintve. Bár a koronavírus miatt elhalasztott házasságkötések jelentős részét már jó eséllyel az elmúlt két évben megtartották, az év harmadik hónapjában az utóbbi néhány évben megszokott szinten volt a magyarok házasodási kedve. Nem tűnik elrugaszkodott elméletének, hogy a tendencia a babaváró hitel népszerűségének változásával is szoros összefüggésben lehet.

Amíg ugyanis a babaváró történelmi mélypontjának számító januárban 3 éve nem látott esés volt a kimondott igenek számában is, már februárban meredek emelkedésnek indult a lagzik száma, márciusra pedig a covid lecsengése utáni hónapok szintjére jutott.

A házasságok növekvő száma persze részben betudható lenne a szezonális hatásoknak, annak üteme és nagysága viszont látványosan nagyobb a babaváró bevezetése előtti években megszokottnál.

A 2021-es év azonos hónapjától azért az idei márciust övező házasodási láz is elmaradt, akkor ugyanis a mostani 4541-nál is több mint ötszázzal több, 5133 pár kötötte össze az életét. A 2019-es 2766 menyegzős számhoz képest a mostani is 64 százalékkal magasabb.

Közelít a babaváró kölcsön alkonya

Már csak néhány hónapja maradt a jelenlegi kondíciók mellett azoknak, akik babaváró támogatást szeretnének igényelni. A babaváróról szóló kormányrendelet szerint ugyanis a kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg.

Bár a rendelet még módosulhat, és elképzelhető, hogy kitolják a határidőt, aki biztosra akar menni, az jó eséllyel még tavasszal, vagy nyáron elintézi az igénylést. Ennek függvényében nem is olyan meglepő, hogy márciusra jócskán megélénkült iránta az érdeklődés. A babaváró felfutásával párhuzamosan pedig az ingatlanpiac is nagyon pörög.

A házasságkötések számában tapasztalható mostani növekedés is könnyen magyarázható azzal, hogy a hitelképes magyarok végső rohama indulhatott meg a babaváró során. A hitel így a közeljövőben még népszerűbb lehet, mint amit a márciusi számok mutatnak.

A babaváró bevezetése persze augusztusban történt, ezért a mostani számokat az elmúlt három helyett csak az előző két évvel lehet összehasonlítani. Ez alapján a márciusi eredmény, bár a 2019 végi rekordoktól jócskán elmarad, ismét hozza a 2020-ban és 2021-ben megszokott keresleti szintet.

Ennek oka a már említett kettős hatás lehet. Hiába felelnek meg egyre kevesebben a babaváró igénylésének alapjául támasztott feltétételeknek, a potenciális igénylők figyelme a konstrukció kifutása igencsak megélénkült.

Ráadásul újabban egyes bankok, akár több mint százezer forintos jóváírásokkal is próbálják magukhoz csábítani a babaváró hitel felvételét tervező párokat. A tavaszi időszakban tehát már ez is erősíthette a hitelek iránti lakossági érdeklődést.

Nincs ok a pánikra, ha lecsúsztunk a babaváróról

2021-ben elsősorban az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel határozta meg a lakosság hitelfelvételi kedvét - ez a lakáskölcsön kifizetésekben egyértelműen meglátszik. Október 4-től pedig megjelent a Zöld Otthon Program keretében az új zöld CSOK-hitel is. Ennek segítségével akár 70 millió forint kedvezményes, 2,5%-os kamatozású hitelhez is juthatott egy család, akár még gyermek nélkül is. A bankokban már a zöld hitel bevezetését megelőzően nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről.

Az energia-hatékony, újépítésű ingatlanokra igényelhető hitelhez azonban meg kell felelni a bankok feltételeinek, emellett önerőre is szükség lesz. A babaváró hitel népszerűsége részben épp abban áll, hogy a segítségével - önerőként felhasználva - olyan családok is hitelhez juthattak, akiknek nem volt elég önerőjük akár egy kedvezményes lakáshitelhez sem.

A zöld hitel népszerűsége persze kétélű volt. A támogatott hitelre biztosított 200 milliárd forint összegű keret ugyanis elfogyott, így jelenleg nem nagyon lehet hozzájutni az ilyen típusú kölcsönökhöz, de a kormányzat már tervezi a program újraindítását.

A lehetőség visszatérését rengetegen várják, ami nem is véletlen. Jól zöld hitel ugyanis kombinálható más családtámogatásokkal, vállalt vagy már megszületett gyermekek esetén is a CSOK-kal, CSOK-hitellel, babaváróval, a jelzálog-hitel elengedés kihasználásával, lakásáfa-visszaigényléssel, és az illetékmentességgel is.

És persze van lehetőség, ami jelenleg is elérhető. A CSOK a meglévő és vállalt gyermekek után igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatás. Mellé igényelhető kedvezményes kamatozású támogatott hitel is, amennyiben legalább két gyerek után vennénk igénybe a CSOK-ot. A kölcsön maximális összege legfeljebb 10 millió forint lehet két gyermek esetén. Legfeljebb 15 millió forint összegű támogatott hitelt kaphatunk, ha legalább 3 gyerek után vettük igénybe a vissza nem térítendő támogatást.