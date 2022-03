Hamarosan egybeolvad ez a két hazai nagybank: erre kell most nagyon figyelniük az ügyfeleknek

Március 31-én egyesül a Budapest Bank és az MKB Bank a Magyar Bankholding által irányított hármas bankfúzió keretében, amelynek célja az ország legmodernebb, magyar tulajdonú pénzintézetének felépítése. Az egyesülés pontos menetrendjéről, az ügyfelek számára legfontosabb tudnivalókról a bankcsoport tájékoztató kampányt indított a gördülékeny ügyintézés érdekében.

Nagyszabású ügyféltájékoztató kampányt indított a Magyar Bankholding Csoport a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i egyesülésével kapcsolatban. A két pénzintézet lakossági és vállalati ügyfelei számos kommunikációs csatornán minden változásra kiterjedő tájékoztatást kapnak a következő hetekben, beleértve az április 1. és 4. közötti átállási hétvégével kapcsolódó tudnivalókat is.

Nagyobb fiókhálózat

Az egyesült MKB Bank 66 városban, összesen 143 bankfiókkal és 184 db ATM-mel lesz jelen, ezzel az ügyfeleknek a korábbinál több helyszínen biztosítják a személyes ügyintézést és a megszokott magas minőségű kiszolgálást. Az egyesült bank az indulásától teljesen egységes termék- és szolgáltatáspalettát fog kínálni, egységes árazással és értékajánlattal.

A korábbi Budapest Bank fiókok arculata is megváltozik, és részben vagy egészben a jogutód MKB Bank logójával és egyéb arculati elemeivel működnek tovább. Valamennyi korábban megszokott kommunikációs csatornán (internetbankon, mobilappon, számlakivonaton, postai vagy elektronikus levélben stb.) is majd az MKB Bank saját adataival és logójával találkozhatnak az ügyfelek.

Zajlik az ügyfelek részletes tájékoztatása

2022. április 4-én az egyesült MKB Bank Nyrt. bankszünnapot tart, ezen a napon bankfiókjaink (a korábbi Budapest Bank Zrt., és a meglévő MKB Bank Nyrt. fiókok) zárva lesznek. A bankszünnapra az egyesülés miatt felmerülő technikai és informatikai átállások zavartalan lebonyolítása érdekében kerül sor. Az ügyfelek az átállási hétvégével kapcsolatos tudnivalókról a bankszámlakivonataik mellé csatolt levelekből, elektronikus levelekből, a Budapest Bank és az MKB Bank honlapjain és közösségi média felületein, a vállalatcsoport szakértőinek sajtónyilatkozataiból, valamint személyes kapcsolattartóikon és az ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt tájékozódhatnak.

A Budapest Bank és MKB Bank egyesülésével járó informatikai és technikai átállások több rendszerünk működését is érinteni fogják, így elengedhetetlennek tartjuk, hogy ügyfeleink megfelelő tájékoztatást kapjanak ezzel kapcsolatban. Azért tettük hétvégére az átállást, hogy ügyfeleink ebből minél kevesebbet érezzenek, és ezt a most induló tájékoztató kampányunkkal is maximálisan segíteni kívánjuk. (...) Arra kérjük tehát a Budapest Bank és MKB Bank ügyfeleit, hogy kövessék figyelemmel a bank által küldött kommunikációkat a következő hetekben

– mondta Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding transzformációért felelős vezérigazgató helyettese. A 2023-ban megvalósuló teljes működési fúzió eredményeként mérlegfőösszeg alapján Magyarország második legnagyobb kereskedelmi bankja jön létre.

Az épülő szuperbank rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be: jelenleg egy olyan új, digitális banki platformot fejlesztenek, amely korszakváltást jelent mind a technológia, mind az ügyfélélmény tekintetében. Az egyes termékek közötti átjárás és azok kombinálása sokkal egyszerűbbé, a konstrukciók pedig még inkább személyre szabhatóvá válnak. A létrejövő nagybank a teljes piaci spektrum lefedését és minden ügyfélszegmens kiszolgálását célozza, miközben jelentős hangsúlyt kap a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrár ügyfeleinek nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási paletta biztosítása is.