Itt a titkos kamatrögzítő hiteltrükk: teljesen legális, ebben a 3 bankban működik

Az új hitelek kamata folyamatosan emelkedik, ezzel egyre nehezebb helyzetbe hozva a hiteligénylés előtt állókat. Ráadásul a kamatemelési folyamatnak még koránt sincs vége. De mit tehetnek az érdeklődők a drágulás ellen? Megelőzhető a bankok további kamatemelése?

Az elmúlt hónapok a hitelkamatok emelkedéséről szóltak: a lakáskölcsönök kamata több lépésben emelkedett nyár vége óta. A magas infláció miatt az irányadó kamatokat a jegybank várhatóan tovább fogja emelni, vagyis az új hitelek is tovább fognak drágulni az elkövetkező időszakban. De mit tehetnek az adósok a kamatemelés elkerülése érdekében? Esetleg kínálnak valami olyan lehetőséget a bankok, ami ténylegesen védelmet nyújthat a drágulással szemben?

Akár az igénylést megelőző 3-4 hónappal rögzíteni lehet a kamatokat egyes bankoknál

Akár hónapok is eltelhetnek addig, amíg az ember megtalálja az ideális ingatlant, ezen időszak alatt pedig a lakáshitelek kamata az elmúlt időszak tapasztalatai alapján jelentősen megemelkedhet. Az érdeklődők azonban már előzetesen fel tudják venni a kapcsolatot a bankokkal, egyes pénzintézetek pedig teljeskörű előzetes hitelbírálatot is el tudnak végezni.

Ez azt jelenti, hogy az igénylő benyújtja a teljes dokumentációt a pénzintézet felé – természetesen az ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumokat nem, hiszen a lakás még nincsen meg -, a bank pedig meghatározza a jövedelem alapján felvehető hitel összegét. Ilyen teljeskörű előzetes vizsgálatot jelenleg 3 hitelintézet végez - árulta el a Pénzcentrumnak a Bankmonitor. Ezek a következők:

Az ERSTE Bank esetében az előminősítés alapján kiállított igazolás 4 hónapig érvényes. Ezen időszak alatt a bank az előzetes bírálatkor érvényes kamatokat tartja. Az előminősítésért 20 ezer forintot kér el a bank, melyet azonban a kölcsönösszeg tényleges folyósításakor visszaad az ügyfélnek.

A Budapest Banknál is létezik előbírálat, melynek eredménye 90 napig érvényes. Az ügyfél az előminősítéskor érvényes kamatokkal köthet a végleges jóváhagyást követően szerződést. A kamatot nem tartja a bank abban az esetben, ha a teljes – ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumokat is tartalmazó – kérelem befogadásáig a hitelkamatok 0,75 százalékpontnál nagyobb mértékben emelkedtek.

A K&H Banknál is létezik speciális esetekben előzetes hitelminősitéshez, melyhez be kell nyújtani az érdeklődő jövedelmi helyzetét alátámasztó dokumentumokat. A bank az előminősítéskor érvényes kamatokat legfeljebb 30 napig tartja.

Vagyis már ingatlankeresés előtt megtudhatják az érdeklődők, hogy mekkora hitelösszegre lehet elég a jövedelmük. Ráadásul egyes bankoknál a pénzintézet előminősítésével a kamatokat is rögzíteni lehet 3-4 hónapra, vagyis ezáltal kivédhető a bankok későbbi kamatemelése. Fontos azonban, hogy a teljes dokumentáció benyújtásakor minden paraméternek meg kell egyeznie az előminősítéskor érvényessel. (Például nem változhatnak az adóstársak, az igénylő nem módosíthat a futamidőn, hitelösszegen, kamatperióduson…)

A Bankmonitor szakértői szerint nagyon is lényeges lehet ez a kamatrögzítés, elég csak azt megvizsgálni, hogy az elmúlt négy hónapban hogyan alakultak a hitelkamatok. Bizony, a legolcsóbb kölcsönök THM-értéke 4 hónap alatt 1,47 százalékpontot emelkedett a Pénzcentrum lakáshitel kalkulátora alapján.

Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy az előminősítéssel kamatrögzítést kínáló bankok ajánlatai jelenleg nem a legkedvezőbbek. Például az ERSTE Bank ajánlata közel 0,7 százalékponttal magasabb THM értékkel érhető el, mint a jelenleg legolcsóbb banki kölcsön. Az már más kérdés, hogy 4 hónap múlva ez az ajánlat mennyire lesz kedvező a lakáshitelpiacon.

Érdemes előre felkészülni az érdeklődőknek

Nem csak a banki lehetőségeken múlik, hogy milyen kamaton tud az igénylő hitelt felvenni, nagyon sokat tehet maga az érdeklődő is. Először is érdemes a lakáskeresési folyamatot felgyorsítani: hetente több lakást megnézni, a kiválasztási szempontokat pontosan meghatározni, akár közvetítő segítséget kérni. Minél hamarabb kiválasztásra kerül a megfelelő lakás, annál hamarabb be lehet adni a végleges hiteligénylést a bankba. Nem szabad azonban elkapkodni a döntést. (Csak a folyamat felgyorsítása miatt drágább, vagy nem megfelelő lakást vásárolni komoly hiba lenne.)

A finanszírozó bank kiválasztását a lakáskereséssel egyidőben – vagy már azt megelőzően - érdemes elkezdeni. Előzetes tájékoztatás minden banknál van, vagyis a szükséges adatok bediktálása mellett bármelyik pénzintézet megadja azt, hogy mennyi kölcsönre jogosult az érdeklődő. Sőt, ilyen előzetes „felmérést” a Gránit Banknál akár online is kaphat az igénylő. (Ez nem azonos a hivatalos előminősítéssel, ugyanis nem szükséges az adatok alátámasztására hivatalos igazolás és a bank sem állít ki az eredményről semmilyen okiratot.)

A hitelintézet kiválasztását követően érdemes megkezdeni begyűjteni az igényléshez szükséges dokumentumokat: munkáltatói igazolás, esetlegesen NAV jövedelemigazolás, vagy épp valamilyen lakástámogatás igénylése esetén a TB jogviszonyról szóló igazolás. Ezen papírok előzetes begyűjtése nagy mértékben lerövidítheti az ingatlan kiválasztása és a kölcsön tényleges megigénylése között eltelt időt.

Márpedig a teljeskörű dokumentáció benyújtása nagyon fontos, ugyanis a Bankmonitor által megkérdezett valamennyi bank a hiteligénylés befogadásakor érvényes kamatokat rögzíti. (Természetesen a korábban nevesített három banknál az előzetes hitelminősitéskor érvényes kamat lehet az irányadó.) Vagyis a szerződésben - függetlenül attól, hogy a befogadást követően a bank megemelte-e a kamatokat – a befogadáskor érvényes kondíciók fognak bekerülni.

Mit lehet tenni a meglévő kölcsönök kamatváltozása ellen?

A hitel kiválasztásakor már sokat lehet tenni a későbbi kamatváltozások ellen: futamidő végéig fix kamatozás, vagy hosszú kamatperiódus választásával ugyanis jelentősen mérsékelhető a kamatváltozás hatása. Új, változó kamatozású kölcsönt számos banknál már nem is lehet igényelni, az OTP Bank például idén év elején kivezette ezt a konstrukciót a termékpalettájáról.

A referenciamutatóhoz kötött, változó kamatozású kölcsönök kamatemelkedése ellen a kamatstop intézménye nyújt átmenetileg - 2022. január eleje és 2022. június vége között - védelmet. A kormány döntése alapján ugyanis ezen hitelek kamatfordulójakor a kamat alapjául szolgáló referenciamutató (BUBOR) értéke nem haladhatja meg a 2021. október 27-ei értékét. Vagyis az érintett hitelek kamata nem lehet magasabb, mint ha tavaly novemberben történt volna a kamatváltozás. (Jelenleg ez 2-2,5 százalékos kamatmérséklést jelent.)

Az érintett változó kamatozású kölcsönök adósait a bankok meg is keresik egy kamatfixálási ajánlattal, melynek keretében az adósok szerződésmódosítással a kamatperiódus hosszát jelentősen megnövelhetik: 5, 10 éves kamatperiódus, vagy akár futamidő végéig fix kamat is választható. (A konkrét lehetőség az egyes pénzintézeteknél eltérő lehet.)