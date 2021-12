Megrohamozták a támogatásért a magyarok a bankokat: most úgy adósodnak el, mintha nem lenne holnap

Már több tízmilliárd forintra rúg az október elején indult Zöld Otthon Programban (ZOP) igényelt hitelállomány, az első folyósítások pedig már meg is történtek – derült ki a VG banki körképéből. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított programban kedvezményes kamatozással lehet hitelt felvenni energiahatékony új lakások vásárlására és építésére. A program keretösszege 200 milliárd forint, de ha ilyen ütemben haladnak a hitelfelvételek, ez az összeg hamar, akár néhány hónapon belül elfogyhat.

A lap információ szerint az UniCredit Bank eddig egymilliárd forintot meghaladó értékben fogadott be hiteligénylést ügyfeleitől a programban és a befogadott kérelmek átlagos hitelösszege harmincmillió forint. Az igényelt zöldhitelek 83 százalékát építésre, 17 százalékát új lakás vásárlására vennék fel. A K&H Bankhoz eddig csaknem nyolcszáz kérelem érkezett mintegy 19,5 milliárd forint értékben. Ebből több mint háromszázat fogadott már be a bank 6,5 milliárd forint értékben - átlagosan több mint 16 millió forintot folyósítottak.

A CIB Banknál átlagosan meghaladja a 30 millió forintit az igényelt zöldhitelek összege, amely mellé, tíz ügyfélből négy kamatmentes otthonteremtési kölcsönt is igényel. A banknál ez a konstrukció jelenleg csak új ingatlan vásárlására érhető el, 2022 első negyedévében tervezik bevezetni építési hitelcélra is. Az Erste Bank eddig több mint 250 hitelkérelmet fogadott be, összesen 5,6 milliárd forintot meghaladó értékben, csaknem kilencmilliárd forintnyi ügylet pedig folyamatban van. Az átlagos hitelösszeg harmincmillió forint, míg a zöld otthonteremtési hitelnél 12 millió forint, mintegy 60 százalék mindkét terméket igényelte. Az ügyfelek 60 százaléka építési célra igényelte a hitelt, a vásárlások aránya 40 százalék.

A Magyar Bankholding (MKB Bank, Takarékbank, Budapest Bank) tagjai közül az MKB Banknál növekvő tendencia mellett egyre nagyobb arányt képvisel a lakáshitel-kérelmek darabszámában és volumenében a ZOP, de a a befogadott hiteligénylések jelentős része még a bírálati szakaszban van. A Takarékbank november 30-ig 121 hiteligényt fogadott be, több mint kétmilliárd forint értékben, 1,2 milliárd forint áll még elbírálás alatt. A Budapest Banknál november végéig a befogadott lakáshitel-kérelmek volumene meghaladta az egymilliárd forintot, az átlagos hitelösszeg 25 millió forint körül alakul. Az MKB Bank rendelkezésre álló adatai alapján az ügyfelek fele-fele arányban igénylik építésre és vásárlásra a hitelt. A Takarékbanknál vásárlásra 31 százalék igényli a hitelt, míg építésre 69 százalék.

Az OTP Bank eddig 25 milliárd forint értékben fogadott be hitelkérelmet, a kérelmek kétharmadához Zöld csokot is igényeltek az ügyfelek. Hitelcélt tekintve a hitelkérelmek egyharmadát új lakás vásárlására, kétharmadát építésre igényelték az ügyfelek.