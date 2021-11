Ilyen hitel még nem volt Magyarországon: rengeteg családnak járhat ez is az ajándékmilliók mellé

Szeptemberben, bár a nyár végéhez képest a babaváró hitelek kifizetése ismét növekedett, a házasságkötések számát tekintve folytatódott a visszaesés, ami a hitelforma jövőjére is negatív képet jelez előre. Mi vehette el a fiatalok kedvét a házasságtól, és meddig tart ki a kifutás felé közelítő hitel népszerűsége? Lehetséges, hogy sokan már a nyár elején-közepén megtartották a lagzit, számos család pedig úgy döntött kivár a legújabb hitelkonstrukció októberi bevezetéséig? A Zöld Otthon Program keretében bevezetésre kerülő Zöld CSOK-ot a babaváró támogatással kombinálva ugyanis újabb családok előtt nyílt meg a saját otthon megteremtésének lehetősége.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, szeptemberi statisztikái szerint 47,59 milliárd forint volt a babaváró hitelszerződések együttes összege, ennyit utaltak ki a bankok a lakossági ügyfeleknek. Ez még mindig elmarad a legtöbb nyári hónap hitelkihelyezési számaitól, de az augusztusban folyósított összeghez képest enyhe felívelést jelent.

2021 júniusában még 52,65 milliárd, júliusban 48,75 milliárd, míg szeptemberben csak 47,59 milliárd forint babaváró hitelt vettek fel a bankoktól a háztartások. Ez júniushoz képest 9,6 százalékos visszaesés, júliushoz képest pedig 2,4 százalékos csökkenés. Az első negyedéves mélyponthoz és az augusztusi visszaeséshez képest viszont a babaváró és a másik két népszerű lakossági hitelforma továbbra is jól teljesít és a korábbi hónapok nagy részének eredményeiből úgy tűnik a válságot már magunk mögött tudhatjuk. Ettől függetlenül a babaváró hitelek 47,59 milliárdos folyósított összege éves összevetésben is csökkent.

Bár az, hogy egyre szűkül a jogosultak köre, hosszútávon visszaesést hozhat, van ami a babaváró kölcsön mellett dolgozik. Az egyik ilyen az otthonfelújítási támogatás bevezetése, ami míg a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon növelhette a folyósított hitelek összegét. Ez pedig rövid távon is hatással lehet(ett) a kihelyezett babaváró támogatások összegének alakulására. Így egyáltalán nem elképzelhetetlen azok stagnálása, vagy akár ideiglenes további növekedése sem.

Ennek oka, hogy a babaváró hitel is jól kombinálható lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró összegét a hitelintézetek 75 százalékban számíthatják be önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

Megtorpant a házasodási hullám

A KSH szeptemberi házasságkötési statisztikái alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy 2021 nem lesz rekordév a házasságok számának tekintetében. Bár valószínű, hogy rengeteg lakodalmat halasztottak az idei évre a járvány miatt, már augusztusban megindult a meredek visszaesés a lagzik számában, ami szeptemberben is folytatódott. Ez azért sokatmondó, mert a nyár utolsó hónapja hagyományosan a házasságkötések csúcshónapja szokott lenni. A visszaesés tehát a korábban megszokottnál egy hónappal előbb beindult.

Szeptemberben pedig ez a tendencia folytatódott. Mindössze 7912 magyar pár mondta ki az igent, ami bőven elmarad nem csak a nyári, de a 2020 és 2019 azonos hónapjaiban kötött házasságok számától is. Éves viszonylatban a visszaesés 10,9 százalékos, ami azért is meglepő, mert 2019-ről 2020-ra, tehát a korábbi rekordévről a koronavírus járvány által válságba taszított évre még 2 százalékos növekedést jelentettek az ősz első hónapjában. Nem tudni a magyar párokat mi tartja távol most a házasodástól, de talán pont a babaváró az, ami még mindig pörgeti a frigyek számát.

Az előző két évhez képest lesújtónak tűnően alacsony házasodási kedv ugyanis még mindig bőven meghaladja a babaváró kölcsön bevezetése előtti év statisztikáit. 2018 szeptemberében mindössze 6668 frigy köttetett, ami 18,6 százalékkal elmarad az idei számtól.

Ha pedig az idei év első kilenc hónapját nézzük, akkor még az előző két évhez képest is növekedést láthatunk: a januártól augusztusig eltelt időszakban 2018-ban 43343, 2019-ben 52 161, 2020-ban 53 614 történt. A házasságkötések száma idén pedig már most 58 530. Vagyis az augusztusi és szeptemberi visszaesést akár az is indokolhatja, hogy a nyár korábbi hónapjaira időzítették a legtöbben a tavalyról elhalasztott menyegzőket. Az összes házasságkötést tekintve - hiába volt 2019 augusztusában a "csúcs" - a 2020-as a járvány ellenére is képest volt túlnőni 2019-en. Így továbbra is minden esély megvan arra, hogy 2021-ben új rekord szülessen.

Milyen jövő vár a babaváróra?

A házasságkötések augusztusi és szeptemberi esése tehát inkább azzal magyarázható, hogy akik akarták, már a korábbi hónapokban összekötöttek az életüket. A babaváró hitelek felvétele viszont az egész nyarat tekintve is visszaesést mutatott a múlt évhez, és 2019-hez képest is. Pedig két éve, mivel a babavárót csak júliustól vezették be, csak két hónap számított a hitelforma statisztikáiba a nyárból. Az akkor júliusban és augusztusban folyósított hitelösszeg azonban azóta is rekordnak számít.



Az ősz 2019-ben szintén sokkal erősebb volt, mint 2020-ban. Úgy tűnik, a kezdeti rekordokat nem lehet megdönteni: még akkor sem, ha egy világjárvány miatt megnehezedik az ügyintézés és bizonytalanná válik az anyagi helyzet. Viszont azóta hiába lélegezhetett fel a lakosság, nem rohanták meg a bankokat. Ennek oka, hogy eddig is szűkült, és a járvány hatására csak még kisebb lett azok köre, akik jogosultak még a babaváró felvételére. A szigorú határidők miatt pedig egyre kevesebben lesznek, akik megfelelnek a babaváró felvételéhez szabott feltételeknek. Új támogatási formákat is bevezettek viszont, amik a babaváró népszerűségére is kihathatnak.

Újabb mérföldkőnél a lakossági hitelezés?

2021-ben végig az év első két hónapjában bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel határozták meg a lakosság hitelfelvételi kedvét, a lakossági hitelezés folyamatait. Ez a lakáskölcsön kifizetésekben direkt módon, a babaváró és a személyi kölcsönök terén indirekt módon látszott. Október 4-től pedig elérhetővé vált az állami hitelprogramok újabb nagynak szánt dobása.

A Zöld Otthon Program keretében elérhető zöld CSOK-hitel. Ennek keretében akár 70 millió forint összegű kedvezményes, 2,5%-os kamatozású hitelhez juthatnak a magyar családok, és ennek még a gyermekáldás sem minden esetben feltétele. A bankokban már a zöld hitel bevezetését megelőzően nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről, tehát minden jel arra mutat, hogy ez lehet a lakossági hiteleket pörgető új slágertámogatás.

Az energia-hatékony, újépítésű ingatlanokra igényelhető hitelhez azonban meg kell felelni a bankok feltételeinek, emellett önerőre is szükség lesz. A babaváró hitel népszerűsége részben épp abban áll, hogy a segítségével - önerőként felhasználva - olyan családok is hitelhez juthattak, akiknek nem volt elég önerőjük akár egy kedvezményes lakáshitelhez sem. A zöld hitel bevezetése tehát ismét fellendülést hozhat a babaváró hitel felvételében, azonban olyan érdeklődés már valószínűleg nem lesz, mint a konstrukció bevezetésekor.