Egyre inkább kerülik a magyarok ezeket az olcsó lakáskölcsönöket: mit tudhatnak?

Nemcsak tavaly, hanem idén is rengetegen töltötték a nyarat felújítással, korszerűsítéssel, renoválással. Ez abból is látszik, hogy közel négyszer akkora összegben vett fel a lakosság felújítási hitelt a nyár folyamán, mint az elmúlt években. Mostanra azonban mintha megtorpant volna a hitelfelvételi kedv, a bankok pedig ennél is nagyobb rohamra számítottak. Hogyhogy nem vágtak bele még többen a felújításba az új támogatások, kedvező hitelek hatására? Miért halasztották el a magyarok mégis a felújítási terveiket?

