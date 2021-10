Százezreket bukhat az, aki így kezdi a felújítást: rengetegen futottak bele ebbe a csapdába

Az otthonfelújítási támogatást rengeteg család szerette volna még idén nyáron kihasználni, azonban mivel a finanszírozás utólagos, valahonnan előbb elő kellett teremteni a munkálatokra, anyagokra szükséges összeget. Csakhogy a februárban bevezetett támogatott hitelre sokan nem jogosultak, így az emelkedő alapanyagköltségek, szakemberhiány mellett még a 9-10%-os személyi hitel kamatokkal is számolniuk kellett. A hitelfelvételbe még így is rengetegen belevágtak.

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint augusztusban 44,96 milliárd forintnyi személyi kölcsönt fizettek ki a bankok az ügyfeleknek. Ez jelent némi visszaesést az előző hónaphoz képest (0,8%), de nem számottevőt. A 2020-as év azonos hónapjához képest viszont 80,5 százalékos emelkedést jelent: akkor mindössze 24,91 milliárd forint személyi hitelt fizettek ki a lakosságnak a bankok. Két éve viszont még a mostani jelentős összegnél is több volt a kifizetett személyi kölcsönök összege augusztusban 8,7 százalékkal. Nem véletlen, hogy a járvány első évében ennyit zuhantak, majd idén ismét szárnyalni kezdtek a személyi hitelek.

Nemcsak a személyi hitelek felvett összegei csökkentek június-júliushoz képest nyár végén, hanem a lakáskölcsön és babaváró támogatás felvétele is. A három népszerű hitel együttes szerződéses összegei kevéssel a májusi szint alá süllyedtek. Ez ezért nem meglepő, hiszen már júniusban és júliusban rekordösszegek kerültek kifizetésre:

Viszont összességében azt látni, hiába is mutatkozott havi viszonylatban csökkenés, a nyár igazi rekordidőszak volt. Míg télen 75,90 milliárd forintnyi személyi kölcsönt kapott a bankoktól a lakosság, tavasszal már 117,15 milliárd forintot fizettek ki a hitelintézetek. A nyáron pedig már 255,31 milliárdra emelkedett a kiutalt összeg. Ez egyrészt magyarázható azzal, hogy a téli hónapokban meg szokott csappanni a hitelfelvételi kedv más években is, másrészt az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel konstrukciók egyre növekvő népszerűségével.

Felújítás személyi hitelből?

Elsőre talán nem tűnik logikusnak, hogy ha az otthonfelújítási támogatás miatt nőtt meg a lakáskölcsönök felvétele, miért húzza magával a személyi kölcsönt is. Hiszen a felújítási támogatás mellé lehet igényelni fix 3%-os hitelt, illetve a nem támogatott, piaci lakáshitelekkel is jobban jár az ember: augusztusban 4,78% volt az MNB adatai szerint a háztartásoknak nyújtott felújítás, korszerűsítés lakáscélú hitelek szerződésben szereplő átlagos kamatlába egy éven túli kamatfixálással. A személyi kölcsönöké 11,85% szintén egy éven túli kamatfixálással. Ez óriási különbséget jelent.

Árulkodó az is, hogy tavasszal évi 100-200 milliárdos kihelyezésre számítottak a bankszektorban a felújítási kölcsön bevezetését követően, viszont a Portfolio becslései szerint fennállása első fél évében mintegy 30 milliárd forintnyi ilyen hitelt vettek fel a háztartások. Ebben a felújítási költségek emelkedésén túl az is közrejátszik, hogy a hiteltermék szabályaiba épített korlátok miatt sokan nem jogosultak felvenni azt, és másfajta forrás, hitel után kell nézniük.

Az otthonfelújítási hitel igénylése során elvégzett hitelbírálat során a bank főként a jövedelmet és az ingatlanfedezet értékét vizsgálja, valamint nem lehet az igénylőnek más, meglévő hitelével kapcsolatban elmaradása. A lakáshitelek esetében általában a megfelelő nagyságú, igazolt jövedelem megléte szokott problémát jelenteni, illetve az, ha van már az igénylőnek jelzáloghitele, emiatt pedig a fedezetként bevont ingatlan nem bír el több hitelt. Gyakori, hogy ha valaki kimaxolta fedezet oldalon a lakáshitelét, az ezért már nem tud felújítási hitelt felvenni.

Valószínűleg a nagyarányú személyi kölcsön felvételek nyáron azzal is magyarázhatók, hogy sokan kerestek alternatív megoldásokat a finanszírozásra a támogatott hitel helyett.

Nem a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön az egyetlen járható út a lakásfelújítások finanszírozására és/vagy az otthonfelújítási támogatás előfinanszírozására. Sokan a jogszabályi korlátok (pl. gyermek megléte, egyéves bentlakási kötelezettség) vagy adminisztrációs terhek, pénzügyi akadályok (pl. ingatlan terhelhetősége) elkerülése érdekében inkább személyi kölcsönhöz, vagy akár egy másik felújítási célú jelzáloghitelhez nyúlnak.

Jól meg kell gondolni

Személyi hitel és személyi hitel között is nagy különbségek adódhatnak. Tehát ha valaki felújításra, vagy más célra ilyen típusú hitelhez folyamodik, érdemes összehasonlítani több szempontból is a bankok ajánlatait. Még akár a bankváltást is megéri megfontolni, mert esetenként több százezer forintot is meg lehet takarítani egy gondosan megválasztott hitellel.

Ha például valaki 3 millió forintot venne fel, nettó 200 ezer forint a jövedelme, és 60 hónapos futamidőt választ, akkor a Pénzcentrum személyi hitel kalkulátora alapján a Cetelem ajánlata a legkedvezőbb: a THM 9,37% és 3 millió 728 ezer forintot kell visszafizetni. Az induló havi törlesztőrészlet 61 636. Az MKB ajánlata is kedvező, havi 62 140 forintért 9,5%-os THM-mel adnak kölcsön 3 millió forintot a fenti feltételekkel, a teljes visszafizetendő pedig 3 728 400 forint. Az Uncreditnél már 10% felett van a THM, ez a futamidő végén plusz 100 ezer forint visszafizetendőt eredményez.

Akinek a felújítási támogatás előfinanszírozásához igényelne személyi kölcsönt, annak az is szempont lehet, hogy mennyi az előtörlesztési díj, hiszen ha megérkezik a támogatás az államkincstártól, érdemes a tőketartozást ebből rögtön csökkenteni.

Aki tényleg csak rövid időre venne fel hitelt, és hamar betörlesztené a támogatásként kapott összeget, annak egy-egy magasabb THM sem olyan elrettentő, viszont az sem mindegy, meddig kell fizetni majd a magasabb törlesztőrészleket. A K&H-nál például havi 66 718 forint a törlesztő, 5 ezerrel több, mint a legkedvezőbb ajánlat esetén. A 13,08%-os THM-ből adódóan a futamidő végéig így 4 millió 36 ezer forint lenne a visszafizetendő összeg, vagyis 3 millió forintért 5 év után 4-et kell visszaadni a banknak. Ez 300 ezer forinttal több, mint a legjobb ajánlat esetén.

A bankok ajánlatainak összehasonlítására való a Pénzcentrum hitelkalkulátora, amellyel a személyes igényekre szabva listázhatóak a legjobb személyi kölcsön ajánlatok, vagy legkedvezőbb bankszámla csomagok.