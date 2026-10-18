2026. október 18. vasárnap Lukács
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hatoslottó
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. október 18. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 42. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, vasárnap a következők (emelkedő számsorrendben):

14; 18; 19; 31; 32; 34.

Ezen a héten a vasárnapi sorsoláson nem lett telitalálatos szelvény, ezért a következő héten (43.) csütörtökön 150 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok. 

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 3 885 Ft
  • 4 találat: 15 250 Ft
  • 5 találat: 845 090 Ft

Jokerszám: 055665

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; így a következő sorsoláskor 80 millió forint lesz a tét.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:27
19:04
18:01
17:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 17:33 Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
október 16. 13:36 Kilőtt a forint: fontos szintek törtek le, meglepő hír érkezett
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 18.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
2026. október 17.
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
2026. október 18.
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2026. október 18.
Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság
2026. október 18.
Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 18. vasárnap
Lukács
42. hét
Október 18.
A magyar regényírás napja
Október 18.
A magyar festészet napja
Október 18.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
3 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 19:04
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. október 18. 18:01
Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
Agrárszektor  |  2026. október 18. 19:28
Nem mindennapi látvány a Fertő-tónál: ritka állatot kaptak lencsevégre