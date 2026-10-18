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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 42. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, vasárnap a következők (emelkedő számsorrendben):
14; 18; 19; 31; 32; 34.
Ezen a héten a vasárnapi sorsoláson nem lett telitalálatos szelvény, ezért a következő héten (43.) csütörtökön 150 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 885 Ft
- 4 találat: 15 250 Ft
- 5 találat: 845 090 Ft
Jokerszám: 055665
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; így a következő sorsoláskor 80 millió forint lesz a tét.
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