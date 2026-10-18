Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 42. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, vasárnap a következők (emelkedő számsorrendben):

14; 18; 19; 31; 32; 34.

Ezen a héten a vasárnapi sorsoláson nem lett telitalálatos szelvény, ezért a következő héten (43.) csütörtökön 150 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 885 Ft

4 találat: 15 250 Ft

5 találat: 845 090 Ft

Jokerszám: 055665

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; így a következő sorsoláskor 80 millió forint lesz a tét.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon