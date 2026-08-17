2026. augusztus 17. hétfő Jácint
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország – 2010. augusztus 15.: Egy fiú crowdsurfingol egy koncert közben a Sziget Fesztivál nagyszínpadának területén. A Sziget a világ egyik legjelentősebb zenei és művészeti fesztiválja. Minden év augusztusában rendezi
HelloVidék

Kaposvár bekeményít: Bagossy, 30Y, The Biebers és még több nagy név a nyárzáró kultfesztiválon

MTI
2026. augusztus 17. 17:15

Három napon át pezseg majd Kaposvár: szeptember 3. és 5. között ismét megtelik élettel a belváros a Rippl-Rónai Fesztiválon. Koncertek, kiállítások és utcazenészek várják a látogatókat, ezúttal négy helyszínen, a Zsolnay-kúttól egészen a Kossuth térig.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kaposvári főtéren a nagy koncerteket élvezheti majd a közönség: ide érkezik a Bagossy Brothers Company, a 30Y, a The Biebers és az Artūr Rambo. A Dorottya-ház udvarában alternatív zenei programokon, közösségi programokon, valamint gyermek- és családi programokon vehetnek részt az érdeklődők, míg esténként itt lesz a zenei és vizuális élményeket is kínáló HangKép Udvar. Az Európa Park színpadán feltörekvő zenekarokkal, gyermekkoncertekkel, rockszínházi előadással várják a közönséget, a Zsolnay-kút mellett az Analogia Record Shop közreműködésével önálló utcazenei helyszín is létesül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zenei programok mellett három képzőművészeti kiállítás is nyílik a fesztivál ideje alatt, és a helyszínek között a belvárosban számtalan programelem színesíti majd a fesztivál kínálatát. Az érdeklődők láthatnak óriásbuborékokat, bűvész show-t, freestyle táncpárbajokat, mesebarlangot, szabadtéri rúdtáncot. A Rippl-Rónai Fesztiválról bővebb információk a ripplfeszt.hu honlapon találhatók.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #kiállítás #zene #családi #szeptember #programok #belváros #somogy #hellovidék #koncertek #kaposvár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:27
17:15
17:00
16:46
Pénzcentrum
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 17. hétfő
Jácint
34. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
2
5 napja
Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot
3
6 napja
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
4
4 napja
Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma
5
2 hete
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 17:00
Hivatalos, hamarosan szavaznak az újabb áfacsökkentésről: ezeket a termékeket érinti az intézkedés
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 16:01
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
Agrárszektor  |  2026. augusztus 17. 17:34
Ami a következő napokban jön, már az sem mentheti meg az országot