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Kaposvár bekeményít: Bagossy, 30Y, The Biebers és még több nagy név a nyárzáró kultfesztiválon
Három napon át pezseg majd Kaposvár: szeptember 3. és 5. között ismét megtelik élettel a belváros a Rippl-Rónai Fesztiválon. Koncertek, kiállítások és utcazenészek várják a látogatókat, ezúttal négy helyszínen, a Zsolnay-kúttól egészen a Kossuth térig.
A kaposvári főtéren a nagy koncerteket élvezheti majd a közönség: ide érkezik a Bagossy Brothers Company, a 30Y, a The Biebers és az Artūr Rambo. A Dorottya-ház udvarában alternatív zenei programokon, közösségi programokon, valamint gyermek- és családi programokon vehetnek részt az érdeklődők, míg esténként itt lesz a zenei és vizuális élményeket is kínáló HangKép Udvar. Az Európa Park színpadán feltörekvő zenekarokkal, gyermekkoncertekkel, rockszínházi előadással várják a közönséget, a Zsolnay-kút mellett az Analogia Record Shop közreműködésével önálló utcazenei helyszín is létesül.
A zenei programok mellett három képzőművészeti kiállítás is nyílik a fesztivál ideje alatt, és a helyszínek között a belvárosban számtalan programelem színesíti majd a fesztivál kínálatát. Az érdeklődők láthatnak óriásbuborékokat, bűvész show-t, freestyle táncpárbajokat, mesebarlangot, szabadtéri rúdtáncot. A Rippl-Rónai Fesztiválról bővebb információk a ripplfeszt.hu honlapon találhatók.
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