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Vízszennyezés, teherautó-gumik a folyóparton
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Életveszélyes csapda lett a népszerű magyar horgásztó: még a szakemberek sem mernek odamenni

HelloVidék
2026. augusztus 17. 13:45

Súlyos helyzet alakult ki a Merseváti-tőzegbányatónál: a rendkívüli aszály és a tartós vízhiány miatt a tó jelentős része kiszáradt. A meder több helyen tőzeges-iszapos, kiszámíthatatlan és balesetveszélyes lett, ezért a halmentés jelenleg még a szakemberek számára sem biztonságos. A horgászokat arra kérik, semmiképpen ne próbáljanak saját kezűleg halakat menteni.

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Nemcsak a mezőgazdaságban és a kisebb vízfolyásokon látszik az idei aszály hatása: a vasi horgászvizek közül is egyre több kerül kritikus helyzetbe. A Merseváti-tőzegbányatónál mostanra olyan alacsonyra süllyedt a vízszint, hogy a tó jelentős része gyakorlatilag kiszáradt. A helyzetet a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége is súlyosnak ítéli.

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A szövetség tájékoztatása szerint a jelenlegi körülmények között halmentésre sincs lehetőség biztonságos körülmények között. A visszahúzódó víz után ugyanis nem egyszerűen száraz meder maradt: a tőzeges-iszapos talaj helyenként kiszámíthatatlan és járhatatlan.

Nem szabad bemenni a kiszáradó mederbe

A szövetség ezért külön arra figyelmezteti a horgászokat, hogy önkéntes halmentés céljából se menjenek be a tómederbe. A munkatársaikat sem küldik be a veszélyes területre. A problémát az okozza, hogy a látszólag szilárd felszín alatt mély, laza, iszapos-tőzeges rétegek lehetnek. A víz visszahúzódásával a korábban biztonságosan megközelíthető partszakaszok és mederrészek is teljesen más képet mutatnak.

Vagyis hiába tűnhet úgy, hogy a sekély vízben rekedt halakat néhány ember akár kézzel is ki tudná menteni, a mederbe belépni komoly baleseti kockázatot jelent. A szövetség kérése ezért egyértelmű: aki a tó környékére látogat, ne próbáljon saját kezűleg halat menteni.

Nem először okoz gondot a vízhiány a tónál

A Merseváti-tőzegbányató különleges víztest: a helyén az 1950-es évek végétől mintegy másfél évtizeden át tőzeget bányásztak, majd a kitermelés befejezése után, az 1970-es években jelent meg benne a víz. A tavat az 1980-as évektől halászati célokra is használják.

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A vízutánpótlás szempontjából azonban már korábban is akadtak problémák. A szövetség tájékoztatása szerint a közeli Marcal vízszintjének csökkenése miatt a korábbi zsilip már nem tartotta, hanem inkább elengedte volna a vizet a tóból, ezért azt végül betapasztották. A tavat jelenleg elsősorban a magasabban fekvő vízgyűjtő területekről érkező Fekete-árok táplálja. Ez azért is különösen fontos, mert a tó eleve nem mély víz: a szövetség adatai szerint átlagos mélysége körülbelül 1,5 méter, területe pedig 4,24 hektár. A vízszint tartós csökkenése ezért gyorsan látványos változást okozhat a tó állapotában.

Még júniusban halat telepítettek a Merseváti-tóba

A mostani helyzet különösen szomorú annak fényében, hogy idén nyáron még haltelepítés is történt a tóba. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége júniusban összesen 400 kilogramm háromnyaras pontyot telepített a Merseváti-tóba. Áprilisban pedig 58 kilogramm csuka is érkezett a tóba. A szövetség akkor azt írta, hogy a telepítésre a korábbi év kedvezőtlen vízviszonyai miatt is szükség volt.

A szövetség kezelésében egyébként több mint 40 vasi és zalai horgászvíz van, összesen közel 1400 hektár vízterületen. A szervezet a halgazdálkodás mellett halvédelmi és élőhelyvédelmi feladatokat is ellát.
Címlapkép: Getty Images
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