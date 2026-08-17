Balatonkenesén több mint 2,5 tonna, Siófokon pedig további közel 900 kilogramm pontyot engedtek szabadon.
Életveszélyes csapda lett a népszerű magyar horgásztó: még a szakemberek sem mernek odamenni
Súlyos helyzet alakult ki a Merseváti-tőzegbányatónál: a rendkívüli aszály és a tartós vízhiány miatt a tó jelentős része kiszáradt. A meder több helyen tőzeges-iszapos, kiszámíthatatlan és balesetveszélyes lett, ezért a halmentés jelenleg még a szakemberek számára sem biztonságos. A horgászokat arra kérik, semmiképpen ne próbáljanak saját kezűleg halakat menteni.
Nemcsak a mezőgazdaságban és a kisebb vízfolyásokon látszik az idei aszály hatása: a vasi horgászvizek közül is egyre több kerül kritikus helyzetbe. A Merseváti-tőzegbányatónál mostanra olyan alacsonyra süllyedt a vízszint, hogy a tó jelentős része gyakorlatilag kiszáradt. A helyzetet a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége is súlyosnak ítéli.
A szövetség tájékoztatása szerint a jelenlegi körülmények között halmentésre sincs lehetőség biztonságos körülmények között. A visszahúzódó víz után ugyanis nem egyszerűen száraz meder maradt: a tőzeges-iszapos talaj helyenként kiszámíthatatlan és járhatatlan.
Nem szabad bemenni a kiszáradó mederbe
A szövetség ezért külön arra figyelmezteti a horgászokat, hogy önkéntes halmentés céljából se menjenek be a tómederbe. A munkatársaikat sem küldik be a veszélyes területre. A problémát az okozza, hogy a látszólag szilárd felszín alatt mély, laza, iszapos-tőzeges rétegek lehetnek. A víz visszahúzódásával a korábban biztonságosan megközelíthető partszakaszok és mederrészek is teljesen más képet mutatnak.
Vagyis hiába tűnhet úgy, hogy a sekély vízben rekedt halakat néhány ember akár kézzel is ki tudná menteni, a mederbe belépni komoly baleseti kockázatot jelent. A szövetség kérése ezért egyértelmű: aki a tó környékére látogat, ne próbáljon saját kezűleg halat menteni.
Nem először okoz gondot a vízhiány a tónál
A Merseváti-tőzegbányató különleges víztest: a helyén az 1950-es évek végétől mintegy másfél évtizeden át tőzeget bányásztak, majd a kitermelés befejezése után, az 1970-es években jelent meg benne a víz. A tavat az 1980-as évektől halászati célokra is használják.
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A vízutánpótlás szempontjából azonban már korábban is akadtak problémák. A szövetség tájékoztatása szerint a közeli Marcal vízszintjének csökkenése miatt a korábbi zsilip már nem tartotta, hanem inkább elengedte volna a vizet a tóból, ezért azt végül betapasztották. A tavat jelenleg elsősorban a magasabban fekvő vízgyűjtő területekről érkező Fekete-árok táplálja. Ez azért is különösen fontos, mert a tó eleve nem mély víz: a szövetség adatai szerint átlagos mélysége körülbelül 1,5 méter, területe pedig 4,24 hektár. A vízszint tartós csökkenése ezért gyorsan látványos változást okozhat a tó állapotában.
Még júniusban halat telepítettek a Merseváti-tóba
A mostani helyzet különösen szomorú annak fényében, hogy idén nyáron még haltelepítés is történt a tóba. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége júniusban összesen 400 kilogramm háromnyaras pontyot telepített a Merseváti-tóba. Áprilisban pedig 58 kilogramm csuka is érkezett a tóba. A szövetség akkor azt írta, hogy a telepítésre a korábbi év kedvezőtlen vízviszonyai miatt is szükség volt.
A szövetség kezelésében egyébként több mint 40 vasi és zalai horgászvíz van, összesen közel 1400 hektár vízterületen. A szervezet a halgazdálkodás mellett halvédelmi és élőhelyvédelmi feladatokat is ellát.
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