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Két tűzoltó vizet önt a narancssárga lángok aljára.
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Több mint 10 hektáron ég az erdő Tapolcánál: épületeket is veszélyeztetett a terjedő tűz + videó

HelloVidék
2026. augusztus 11. 17:15

Nem kellett sok a bajhoz: a kiszáradt növényzetben gyorsan terjedni kezdtek a lángok Tapolca határában. A Keszthelyi útnál keletkezett tűz épületeket is veszélyeztetett, ezért több település tűzoltóit is a helyszínre riasztották.

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Lángra kapott a száraz fű és a bozótos kedden délelőtt Tapolca határában, a Keszthelyi út közelében. A tűz a beszámolók szerint az erős szél miatt gyorsan terjedt, ráadásul a lángok épületekhez is közel kerültek. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint mintegy 500–800 négyzetméteren égett a száraz fű és a bozótos, illetve épületek melletti terület is lángra kapott.

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A helyszínre a veszprémi, a badacsonytomaji és a keszthelyi hivatásos tűzoltókat, valamint a tapolcai önkormányzati tűzoltókat is riasztották. A munkálatokba önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak, az oltást pedig egy erőgép is segítette. A legfontosabb feladat az volt, hogy a lángok ne tudjanak továbbterjedni az erős szélben, különösen azért, mert a tűz épületeket is veszélyeztetett A tűz keletkezésének pontos okáról a jelenlegi tájékoztatás nem közöl részleteket - írta a Veol.hu.

Egyre több a szabadtéri tűz

A tapolcai eset nem egyedi az idei, száraz nyáron. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság augusztus 11-én közzétett összesítése szerint továbbra is sok szabadtéri tűzhöz riasztják a tűzoltókat. A katasztrófavédelem előző napi adatai alapján országszerte 135 tűzesethez vonultak ki a tűzoltóegységek, a vegetációtüzek pedig több helyen több száz hektáron pusztítottak.

A tartós szárazság miatt különösen könnyen lángra kaphat a kiszáradt fű, az avar és a bozótos, az erős szél pedig pillanatok alatt továbbterjesztheti a tüzet. A katasztrófavédelem ezért a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak betartására is külön felhívja a figyelmet; az aktuális tűzgyújtási tilalom az országos térképen követhető.
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