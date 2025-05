Bakancslistás túratipp: 5 csodaszép arborétum, ahol tömegével virágoznak a rododendronok

Fel a fejjel, ne szomorkodjunk a sok eső miatt, a rododendronok csúcsvirágzása az ország megannyi arborétumában még csak most kezdődött, és jellemzően idén akár még pünkösdig is kitarthat. Addig is hozzuk a legszebb célpontokat, belépőjegyárakkal együtt, de találni olyan helyszíneket is, ahol ingyen gyönyörködhetünk.

A rododendron méltán tartozik a tavasz legszebben virágzó bokrai közé. Neve ugyan „rózsafát” jelent, ám se nem rózsa, se nem fa – gyakran azáleának is nevezik (ahogy keretes írásunkban látjuk, tévesen), vagy használhatjuk rá a költői hangzású, magyar havasszépe elnevezést is. Természetes élőhelye a Kárpátokban és az Alpokban a fenyvesek fölött, a törpefenyők és a havasi rétek találkozásánál található. Világszerte elterjedt, leginkább a párás, mérsékelten meleg területeken fordul elő. Magyarországon elsősorban a nyugati vidékek biztosítanak kedvező körülményeket számára, de ahogy látni fogjuk, nem egy alföldi arborétum is büszkélkedik egy-egy jelentősebb rododendron és azálea-gyűjteménnyel.

Hazánk arborétumaiban is találkozhatunk színpompás rododendron-gyűjteményekkel; ezek közül kiemelkedik a Kám melletti Jeli, valamint a szombathelyi Kámoni Arborétum. Itt található az ország legnagyobb fenyő-, illetve rhododendron és azálea-gyűjteménye. Érdemes azonban megemlíteni a Zalaegerszeg határában, az Alsóerdőben található rododendron-völgyet is, amely ingyenesen látogatható, és virágzás idején lenyűgöző látványt nyújt. A helyiek egyszerűen csak Róka-völgynek nevezik. Cikkünkben összegyűjtöttük a legszebb májusi úti célokat – belépőjegy-áraikkal együtt –, de olyan helyszíneket is bemutatunk, ahol ingyenesen gyönyörködhetünk a tavasz virágpompájában.

Mi a különbség a rhododendron és azálea között? A rododendron és az azálea bár ugyanahhoz a Rhododendron nemzetséghez tartozik, mégis több szempontból különböznek egymástól. Az azáleák jellemzően kisebb termetűek, lombhullatóak, míg a rododendronok többnyire örökzöldek és nagyobb bokrokká fejlődnek. Azáleák virágai általában kisebbek, öttagúak, míg a rododendronok virágai nagyobbak és gyakran harang alakúak, több porzóval. A levelek is eltérnek: az azáleák levelei kisebbek, gyakran szőrözöttek, míg a rododendronokéi nagyobbak, bőrszerűek, simák. Azáleákat gyakrabban találunk naposabb helyeken, míg a rododendronok inkább félárnyékos, hűvösebb, párás környezetet kedvelnek. Mindkét típus rendkívül népszerű a díszkertekben, de más gondozási igényekkel rendelkeznek.

1. Jeli Arborétum – varázslat a rododendronok földjén

Az ország egyik leglenyűgözőbb arborétuma Vas megyében, Kám mellett bújik meg: a Jeli Arborétum, amit sokan csak „varázskertként” emlegetnek. Európa-szerte ismert botanikus kert, melyet gróf Ambrózy-Migazzi István 1922-ben alapított. Azóta a park folyamatosan bővül, mára már több mint 100 hektáron terül el. A terület változatos: fenyvesek, nyírfák, csarabok, és nem utolsósorban a híres rododendron-gyűjtemény teszi különlegessé. Ez utóbbi miatt sokan kifejezetten májusban látogatnak ide, hiszen ekkor mutatja meg magát igazán a Jeli Varázskert.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében álló arborétum idén április végén nyitotta meg újra kapuit. A kert azóta is folyamatosan szépül: a munkatársak gőzerővel dolgoznak, és már bevetésre kerültek a környezetbarát, hangtalan és szagtalan elektromos terepjárók is. A szezon legnagyobb attrakciója természetesen most is a rododendronvirágzás. A csúcsvirágzásra május 10-e körül számítanak, és a hónap végéig tart. Ha az időjárás is kegyes, a nagyvirágú örökzöld rododendronok egészen pünkösdig (június 6-ig) virágban állnak majd. Ez az az időszak, amikor az illatos, lombhullató rododendronok – más néven azáleák – egyszerre nyílnak a később ébredő örökzöld fajtákkal. Valódi virágkavalkád.

De a kert nemcsak a rododendronokról szól. Érdemes felfedezni a különleges tájrészleteket is, ahol tíz erdőtípust ismerhetünk meg, többek között Spanyolország, a Balkán, a Kaukázus, Kis-Ázsia, a Himalája, Japán, a Sziklás-hegység (amit Óriások erdejének is hívnak), valamint a Mississippi és az Appalache-hegység jellegzetes növényeit. Az Óriások erdejében található a közel 10 méter magas Lombkorona sétány, ahonnan beláthatjuk a fenyőrengeteget, és megleshetjük az arborétum madárvilágát is. Aki még magasabbra vágyik, annak ott a majdnem 20 méter magas gróf Ambrózy-Migazzi István-kilátó, ahonnan a japán és a sziklás-hegységi erdők világára nyílik kilátás.

Májusi nyitvatartás

Hétközben: 8–17 óráig

Hétvégén: 8–18 óráig

Május 1-től 4-ig ünnepi nyitvatartás: 8–18 óráig

Május 17., szombat, áthelyezett munkanap: 8–18 óráig

Jegyárak:

Felnőttek belépőjegy 15 főig: 2800 Ft/fő

Felnőtt csoportos belépőjegy 16 főtől: 2200 Ft/fő

Diák- és nyugdíjas belépőjegy 15 főig: 2500 Ft/fő

Diák és nyugdíjas csoportos belépőjegy 16 főtől: 2200 Ft/fő

Gyermek belépőjegy: 1200 Ft/fő

2. Kámoni Arborétum – A természet csodái Szombathely szívében

Szombathely Kámon és Herény városrészeiben található a 25 hektáros Kámoni Arborétum, mely évről évre egyre több látogatót vonz. A park szíve a közel 5 kilométernyi kavicsos sétaút, amelyen végigsétálva a látogatók több száz magnólia, az ország legnagyobb rododendron fajtagyűjteménye, bazsarózsák, hortenzia, és tavaszi virágszőnyegek sokaságában gyönyörködhetnek.

Az arborétum története egészen az 1860-as évekig nyúlik vissza, amikor Sághy Mihály megalapította a kertet. Apja, Saághy István egzotikus fákat ültetett a kertbe, de ő maga már tudatosan fejlesztette azt, és egy európai hírű, 7 hektáros gyűjteménnyé alakította. A kert később, a háborús pusztításokat követően új életre kelt, köszönhetően Bánó István erdőmérnöknek, aki 1946-tól mintegy 30 évig irányította az arborétumot.

Bánó munkássága alatt a Kámoni Arborétum nemcsak a magyar fenyőnemesítés központjává vált, de a terület is jelentősen bővült, elérve a mai 25 hektáros nagyságot. Az ő nevéhez fűződik a három tóból és csatornákból álló vízrendszer kiépítése is, ami a kert egyik legismertebb jellegzetessége.

A Kámoni Arborétum a fenyőnemesítési kutatások mellett ma már egyedülálló botanikai érdekességekkel is várja a látogatókat. A fákat, virágokat és a különleges növényeket bemutató gyűjtemények mellett a kert továbbra is fontos szerepet játszik a kutatásban, így nemcsak pihenni, de tanulni is lehet egy-egy látogatás alkalmával.

Belépőjegy

Felnőtteknek 1300 Ft

Diák, nyugdíjas, pedagógus belépőjegy. 800 Ft;

Családi belépőjegy (3-6 fő). 3 000 Ft;

3. Havasszépék Zircen

Veszprém megyében, a Zircen található arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteménye, 400 méterrel a tenger szintje felett. 1951 óta országos jelentőségű védett terület, amely egykor III. Béla vadaskertje volt. A terület története egészen a középkorig nyúlik vissza: a Cuha patak felduzzasztásával, több mint 600 éve alakították ki a tavat, és 1759-ben a szerzetesek körbekerítették, rendezni kezdték a kertet. Ekkor épültek meg a Cuha patak híres kőhídjai is.

A 20 hektáros területen mintegy 600 fa- és cserjefaj él, öt kontinensről származó növényekkel, így nemcsak a természet szerelmeseinek, hanem a botanikai különlegességeket keresőknek is igazi kincs. A klímája is különleges: a téli hónapok hosszúak és hidegek, míg a nyár hűvösebb és nedvesebb az átlagosnál. A fenyőfélék, lombhullató fák, bokrok között idős egyedek is megtalálhatóak. Az atlaszcédrus, illatos boróka, óriási jegenyefenyő, kolorádófenyő, kéktobozú jegenyefenyő, és a spanyol valamint görög jegenyefenyők mind figyelemre méltó példányok. Külön érdekesség, hogy itt található az ország egyik legöregebb tölgyfája is, egy 400 éves kocsányos tölgy.

Tavasszal a park különösen szemet gyönyörködtető, hiszen ilyenkor a Cuha-patak partján védett lágyszárú növények alkotják a virágszőnyeget, amit nem érdemes kihagyni. A halastó partján elhelyezett dísznövények és évelőágyások színpompás látványa szintén csodálatos élményt nyújt.

Jegyárak:

Felnőtt: 2 000 Ft

Diák / Nyugdíjas: 1 600 Ft

Családi jegy: 6 000 Ft

4. Azáleás-völgy Zalaegerszegen – Ahol ingyen gyönyörködhetünk a nyíló azáleákban

Zalaegerszeg szélén, az Alsóerdőben található az ország egyik legszebb azálea-gyűjteménye, az Azáleás-völgy. Az erdészet honlapja szerint érdemes többször is ellátogatni ide tavasszal, mivel az egyes havasszépék (azáleák) virágzási ideje eltérő, így május végéig folyamatosan változik a völgy varázslatos látványa.

Az Azáleás-völgy története egészen különleges. Régen a hegyvidéki hangulatú, sajátos mikroklímával rendelkező területet Doboskútinak nevezték, majd az 1980-as, 1990-es években Róka- és Kígyó-völgyként emlegették. Mára Azáleás-völgy lett a hivatalos elnevezés, és ma már egy jól kitáblázott helyszínként várja a látogatókat Zalaegerszeg déli határában, az Alsóerdőben.

A völgy egy botanikailag védett terület, amelyet a kámi Jeli Arborétumhoz hasonlóan egy egykori, sűrű akácosból alakítottak ki. A hatvanas-hetvenes években egzotikus növényeket telepítettek a sajátos mikroklímájú területre, ami az évtizedek alatt arborétum-jellegűvé vált. Ma már olyan ritka és különleges növényekkel büszkélkedhet, mint a kolorádói jegenyefenyő, a vörösfenyők, simafenyők, kaukázusi jegenyefenyő, zöld- és kékduglasz, valamint különböző tuják.

5. Tiszakürti Arborétum

A Tiszakürti Arborétum a Hortobágyi Nemzeti Park részeként Magyarország egyik legszebb és legváltozatosabb botanikus kertje, amely 60 hektáron terül el Tiszakürt településén. Újabb színváltozatai nyílnak a Tiszakürti Arborétum rhododendronjainak, melyek talán ezekben a napokban a legszebbek. Ahogy a honlapjukon is írják: "citromsárga, barackvirágszínű, halványlila, ciklámen, fehér színű virágokat bontó cserjékkel találkozhat az, aki ellátogat a napokban az arborétumba."

Az 1800-as években a Bolza grófok által alapított kastélykertből alakult ki, és 1962-ben nyilvánították hivatalosan arborétummá. A köülönleges kertben több mint 500 fa- és cserjefaj található, köztük olyan különleges példányok, mint a 150 éves tiszafa, amelyet még Bolza Péter gróf ültetett, valamint a 350-400 éves kocsányos tölgy, amely az eredeti keményfa ligeterdő maradványa. A Hármas Platán, három összenőtt platánfa, szintén lenyűgöző látványt nyújt. A kertet 4 km hosszú, kövezett sétautak hálózzák be, amelyek kerekesszékkel is bejárhatók. A tanösvények bemutatják az ártéri erdő növény- és állatvilágát, valamint a természet szépségeit. Az arborétumban kilátó is található, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a környékre.

Jegyárak:

Felnőtt: 1 900 Ft/fő

Kedvezményes (diák 6-26 év diákigazolvány felmutatásával, nyugdíjas 65 év fölött/ vagy nyugdíjas igazolvánnyal: 1 400 Ft/fő

Gyerek (3-6 év); fogyatékkal élők és az őket kísérő 1 fő (hatósági igazolvány felmutatásával); pedagógus (amennyiben nem diák/ovis csoporttal érkezik, hanem egyéni, családi kirándulás, magánút esetén, pedagógus igazolvány felmutatásával): 800 Ft/fő

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek, illetve 18 éves korig diák), minden további gyermeknek gyerek/diákjegy 26 éves korig: 4 800 Ft/család

5+1. Ingyen látogatható Szeleste 150 éves kertje is

A szintén Vas megyében található Szeleste község jelképe a gróf Festetich Andor által alapított 13 hektáros arborétum. Jelenlegi formáját báró Baich Mihály alakította ki, aki az angolkert ölelésében álló XIX. századi Festetich-kastély köré teraszos, franciakertre emlékeztető virágos előteret építtetett. Az alapítók emlékére a bejárattal szemben zöld borostyánnal befuttatott emlékoszlop áll. Az országosan védett kategóriájú parkban több mint 500-féle növénykülönlegesség található. Több fajból álló fenyves-csoportok, tiszafa-sorral szegélyezett utak, szelídgesztenye liget, borostyánnal átszőtt szépséges erdőrészletek között sétálhat a látogató.

Az arborétum ritkaságai például a sárga- és kockás liliom, a királyné gyertyája, vagy az ezüsthárs. Nemrégiben újabb ritka, különleges növényeket telepítettek, rendezték a területet, és feltártak egy földalatti sziklakertet is. A parkban kis kápolna is van, mely mindig nyitva áll a látogatók előtt.