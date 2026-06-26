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Életmentő akció: közel egymillió köbméter vizet kaptak ezek a kiszáradó magyar holtágak + Fotók

HelloVidék
2026. június 26. 10:15

Az aszályos időszakban különösen fontos beavatkozás zárult le Északkelet-Magyarországon: csaknem egymillió köbméter friss vizet juttattak öt holtágba. A vízpótlás a különleges vizes élőhelyek és a bennük élő növény- és állatvilág fennmaradását segíti.

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Jelentős ökológiai vízpótlás fejeződött be Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében: a Bodrog és a Hernád vizéből összesen közel egymillió köbméter friss víz került öt holtágba – közölte közösségi oldalán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG). A beavatkozás során a Bodrogból a sárospataki Berek-, az alsóberecki-, a pácini- és a karcsai Karcsa-holtág kapott utánpótlást, míg a Hernádból a hernádszurdoki holtág vízkészletét töltötték fel.

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Az igazgatóság tájékoztatása szerint a vízpótlásnak köszönhetően a holtágak vízkészlete összesen csaknem egymillió köbméterrel bővült. Erre különösen nagy szükség van a tartósan száraz időjárás idején, amikor a sekélyebb állóvizek vízszintje gyorsan csökkenhet.

A vízügyi szakemberek szerint az ilyen beavatkozások nemcsak a megfelelő vízszint fenntartását szolgálják, hanem a holtágak ökológiai állapotának megőrzéséhez is hozzájárulnak. A friss víz utánpótlása javítja az élőhelyek állapotát, és segíti a halak, kétéltűek, vízimadarak, valamint számos más növény- és állatfaj fennmaradását.

Az ÉMVIZIG a munkálatokról fotókat is közzétett, amelyeken jól látható, hogyan zajlott az ökológiai vízpótlás az érintett holtágaknál:
Címlapkép: Getty Images
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