2026. június 25. csütörtök Vilmos
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. július 13.Fürdőző a hőségben a Margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án.MTI/Balogh Zoltán
HelloVidék

Ingyenes lesz a belépés a népszerű balatoni élményfürdőbe: csak egyetlen napig él a rendkívüli lehetőség

HelloVidék
2026. június 25. 16:15

Egy napra teljesen megnyitja kapuit a helyiek előtt az Annagora Aquapark: június 27-én, szombaton ingyenesen látogathatják a balatonfüredi lakosok a vízi élményparkot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

„Egy szezonnyitás akkor igazán teljes, ha a helyi közösséget is vendégül láthatjuk az első napokban. Az Annagora régóta Balatonfüred szerves része, a nyílt nap pedig kiváló alkalom arra, hogy a helyiek az idei szezonban az elsők között fedezhessék fel az aquaparkot” – nyilatkozta Sipos Péter, az aquapark marketing menedzsere a balatonfured.hu-nak. Annak apropóján, hogy június 27-én, szombaton ingyenes nyílt napot tart az Annagora Aquapark a balatonfüredi lakosok számára. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint kiderült, a belépéshez balatonfüredi lakcímkártya bemutatása szükséges, a vendégek pedig reggel 10 és este 19 óra között használhatják az aquapark valamennyi szolgáltatását. A részvétel azonban előzetes regisztrációhoz is kötött, amelyet az annagora.com/nyilt-nap felületen lehet elvégezni. A jelentkezést legkésőbb június 26-án éjfélig kell leadni. Egy regisztráció maximum tíz főre érvényes, és lehetőség van arra is, hogy a füredi lakosok nem helyi vendégeket is magukkal vigyenek – számukra viszont belépőjegyet kell váltani.

A szervezők a férőhelyeket is korlátozzák: összesen 1200 látogatót tudnak fogadni a nyílt napon, a regisztrációt pedig a keret beteltével lezárják.

Az Annagora Aquapark a Balaton-part egyik legnagyobb élményfürdője, 12 felnőtt- és 3 gyermekcsúszdával, közel 800 méternyi csúszdarendszerrel, hullámmedencével, sodrófolyosóval és gyermek élménymedencével várja a látogatókat. A komplexum a nyári szezonban évente több tízezer vendéget fogad. A 2026-os szezon június 20-án indult, a tervek szerint augusztus 30-án zárul.
Címlapkép: Getty Images
#ingyenes #Balaton #fürdő #szabadidő #programok #június #balatonfüred #regisztráció #hellovidék #nyári szezon #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:02
15:42
15:38
15:32
Pénzcentrum
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 25. csütörtök
Vilmos
26. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
2
3 hete
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
3
2 hete
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül
4
2 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
5
2 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezet nélküli hitel
Ebben az esetben a hitelszerződésen kívül nincs biztosíték a hitel megtérülésére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 16:02
Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 15:38
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
Agrárszektor  |  2026. június 25. 15:28
Már látni, mikor jöhet felfrissülés: mutatjuk, meddig tarthat a hőség