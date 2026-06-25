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Ingyenes lesz a belépés a népszerű balatoni élményfürdőbe: csak egyetlen napig él a rendkívüli lehetőség
Egy napra teljesen megnyitja kapuit a helyiek előtt az Annagora Aquapark: június 27-én, szombaton ingyenesen látogathatják a balatonfüredi lakosok a vízi élményparkot.
„Egy szezonnyitás akkor igazán teljes, ha a helyi közösséget is vendégül láthatjuk az első napokban. Az Annagora régóta Balatonfüred szerves része, a nyílt nap pedig kiváló alkalom arra, hogy a helyiek az idei szezonban az elsők között fedezhessék fel az aquaparkot” – nyilatkozta Sipos Péter, az aquapark marketing menedzsere a balatonfured.hu-nak. Annak apropóján, hogy június 27-én, szombaton ingyenes nyílt napot tart az Annagora Aquapark a balatonfüredi lakosok számára.
Mint kiderült, a belépéshez balatonfüredi lakcímkártya bemutatása szükséges, a vendégek pedig reggel 10 és este 19 óra között használhatják az aquapark valamennyi szolgáltatását. A részvétel azonban előzetes regisztrációhoz is kötött, amelyet az annagora.com/nyilt-nap felületen lehet elvégezni. A jelentkezést legkésőbb június 26-án éjfélig kell leadni. Egy regisztráció maximum tíz főre érvényes, és lehetőség van arra is, hogy a füredi lakosok nem helyi vendégeket is magukkal vigyenek – számukra viszont belépőjegyet kell váltani.
A szervezők a férőhelyeket is korlátozzák: összesen 1200 látogatót tudnak fogadni a nyílt napon, a regisztrációt pedig a keret beteltével lezárják.
Az Annagora Aquapark a Balaton-part egyik legnagyobb élményfürdője, 12 felnőtt- és 3 gyermekcsúszdával, közel 800 méternyi csúszdarendszerrel, hullámmedencével, sodrófolyosóval és gyermek élménymedencével várja a látogatókat. A komplexum a nyári szezonban évente több tízezer vendéget fogad. A 2026-os szezon június 20-án indult, a tervek szerint augusztus 30-án zárul.
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