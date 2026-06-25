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MISKOLC, MAGYARORSZÁG - 2014. AUGUSZTUS 29: Barlangfürdő, egy természetes barlangban lévő termálfürdőkomplexum Miskolctapolcán, Miskolc városrészben.
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Most közölte a polgármester: ekkor nyit újra a két éve leégett Miskolctapolcai Barlangfürdő

Pénzcentrum
2026. június 25. 08:44

Augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a 2024-ben tűzkárt szenvedett Miskolctapolcai Barlangfürdő. A kültéri medencéket is magában foglaló komplexum nemcsak újjáépült, hanem a helyreállítás során jelentős gépészeti és infrastrukturális fejlesztéseken is átesett, amelyeket adományokból és állami támogatásból finanszíroztak.

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A miskolci polgármester, Tóth-Szántai József bejelentése szerint az újranyitás a korábban vártnál hamarabb valósul meg. Júniusban a projekt műszaki vezetője még úgy nyilatkozott, hogy a vizes próbaüzem eredményétől függően csak szeptemberben várható az átadás, és már akkor hangsúlyozta, hogy a munkálatok jócskán túlmutatnak a károk puszta elhárításán.

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A beruházás részeként teljesen kicserélik az épületgépészeti elemeket, emellett korszerűsítik a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, megerősítik a medencék burkolatát, valamint teljes egészében megújítják az elektromos hálózatot és a világítást.

A fürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete egy 2024 szeptemberi éjszakán semmisült meg, miután az akvaterápiás részleg második emeletén keletkezett tűz átterjedt az épület többi részére. A közel ezer négyzetméteres főépület ekkor teljesen használhatatlanná vált. A hivatalos tűzvizsgálat később rámutatott, hogy a katasztrófát szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a kötelező szabványossági felülvizsgálatok hiánya okozta.

A komplexum újjáépítésének első ütemét különböző forrásokból finanszírozták, így az önkormányzat által megnyitott számlára érkező adományok mellett Miskolc 1,29 milliárd forintos rendkívüli kormányzati támogatást is kapott a munkálatok elvégzésére.
Címlapkép: Getty Images
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