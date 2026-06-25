Lábon álló gabona, tarló és erdő ég Pápoc külterületén, mintegy ötven hektárnyi területen - írja a Katasztrófavédelem.
Jazzes nyári éjszakák a királynék városában: 30 különleges pincéből érkezik majd a csábítás
Két hét múlva, július 10-én Veszprém óvárosa kicsit kiszakad a megszokott pezsgésből: július 10. és 19. között 30 koncerttel várja a közönséget a 16. Rosé Rizling Jazz fesztivál. Több bor, hosszabb esték, változatlan hangulat - ígérte a rendezvény szerdai veszprémi sajtótájékoztatóján a fesztivál ügyvezető igazgatója.
Mészáros Zoltán elmondta, hogy a fesztivál tíz napja alatt a koncertek mellett harminc borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is.
- Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, fellép a Zsiványzaj Mókussal, Kovács Alíz és Hangácsi Márton. Másnap a King Bees, Cafuné és a Bluesberry Band zenéjét hallgathatja a közönség.
- Július 12-én a Horror Monkeyz és a Szigeti Juli Band muzsikál. Július 13-án a Németh Bendegúz Quartet és a Jazz Nicholson Project ad koncertet. Másnap Jáger Bandi és a Jazz Latino, valamint Márkus Liza és zenekara lép színpadra.
- Július 15-én a Gyöngyhalász zenekar, a Kelemen Angelika Jazz Quartet, Kuna Vali és a HungaroSwing zenéjét hallhatja a közönség. A következő napon a High, Wide and Handsome, a Szakál Tamás Quartet és Gereben Zita ad koncertet a fesztiválon.
- Július 17-én az Egri János Jr. Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Philips and the Memphis Patrol zenél. Július 18-án a Swing-swing, Gál Csaba Boogie valamint Temesi Berci és Barátai muzsikálnak.
A fesztivál zárónapján a futball-világbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság arra kéri a kirándulókat, hogy a fészkelési időszakban kerüljék el ezeket a különleges helyszíneket.
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