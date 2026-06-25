Nem hitt a szemének a magyar fotós: megdöbbentő, mi sétált át a leszálló utasszállító előtt Debrecenben

Nem mindennapi pillanatot rögzített egy spotter a debreceni repülőtéren: egy róka sétált át egy éppen leszálló Wizz Air-járat előtt.

A fotós a ciprusi járat érkezését fényképezte június 24-én este, amikor az Airbus A321neo típusú gép 18:40-kor földet ért Debrecenben. A jelenet elsőre teljesen hétköznapinak tűnt, semmi nem utalt arra, hogy a képeken egy váratlan „szereplő” is bukkan majd fel. Csak később, az otthoni képfeldolgozás során vette észre, hogy a futópályán közvetlenül a leszálló gép előtt egy róka is átsétált.

A fotós elmondása szerint videó nem készült az esetről, de úgy érzékelte, hogy a pilóták is észlelhették az állatot. Feltételezése szerint a földet érés után a gép rövid időre ismét elemelkedhetett, hogy elkerüljék az esetleges ütközést – ezt azonban hivatalos forrás nem erősítette meg. A róka és a repülőgép végül sérülés nélkül folytatta az útját, az eset nem okozott fennakadást a forgalomban: