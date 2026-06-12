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Balatonalmadi strandja egy napsütéses téli napon
HelloVidék

Nagy változás jöhet a Balatonnál: lecserélhetik az ivóvizet, ez rengeteg nyaralót érinthet majd

HelloVidék
2026. június 12. 14:45

Több milliárd forintos víziközmű-fejlesztést készítenek elő Balatonalmádiban, amely alapjaiban változtathatja meg a térség ivóvízellátását. A tervek szerint a jövőben a jelenlegi, a Balatonból kivett és tisztított víz helyett a csóri vízbázis kiváló minőségű karsztvize érkezhetne a településre, ami nemcsak a vízminőséget javítaná, hanem a nyári víznyomásproblémákat is megszüntethetné.

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Jelentős víziközmű-fejlesztés körvonalazódik Balatonalmádiban: a tervek szerint a jövőben a csóri vízbázisról érkező karsztvíz válthatná fel a jelenleg használt, a Balatonból kivett és tisztított ivóvizet. A projektet a Bakonykarszt Zrt. készíti elő, az első hivatalos nyomvonal-egyeztetéseket már lefolytatták a Nemzeti Vízművek képviselőivel és a társaság szakembereivel – számolt be róla az Új Almádi Újság. A fejlesztés régóta szerepel a víziközmű-társaság stratégiai céljai között. A koncepció lényege, hogy a kiváló minőségű csóri karsztvizet egy új fővezetéken keresztül juttatnák el Balatonalmádiba, majd onnan tovább Balatonfüred irányába.

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Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere a lapnak elmondta: a beruházás egyik legfontosabb eredménye az lenne, hogy a helyiek a jelenlegi tisztított balatoni víz helyett közvetlenül karsztvizet kapnának a csapokból. Ez jelentős előrelépést jelentene a vízminőség szempontjából.

A fejlesztés ugyanakkor egy másik, régóta fennálló problémára is megoldást kínálhat. A nyári turistaszezon idején ugyanis a magasabban fekvő városrészekben – például az Öreghegyen és több domboldali utcában – rendszeresen jelentkezik víznyomás-csökkenés. A tervek szerint az új rendszer ezt a problémát is véglegesen kezelheti. A projekt középtávú fejlesztésként szerepel a tervek között, megvalósulására nagyjából öt éven belül számítanak. A pontos nyomvonalak kijelölése után születhetnek meg a szükséges döntések, ezt követően pedig a finanszírozás biztosítása, a közbeszerzések és végül a kivitelezés következhet.

A polgármester hangsúlyozta: a vezeték jelentős része várhatóan a focipálya környezetében halad majd, és csak néhány utcát érinthet az átemelő létesítmények közelében. A tervezés során kiemelt szempont a környezet védelme is. Az önkormányzat azt kérte a szakemberektől, hogy olyan nyomvonalat és műszaki megoldásokat válasszanak, amelyek a lehető legkevesebb fakivágással és környezeti terheléssel járnak.

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Amennyiben a beruházás megvalósul, Balatonalmádi és a térség vízellátásának egyik legjelentősebb fejlesztése valósulhat meg az elmúlt évtizedekben.
Címlapkép: Getty Images
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