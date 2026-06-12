Alig néhány centiméteres, pelyhes bíbicfiókák rejtőztek a nedves fű között, amikor a természetvédelmi őrök éjszakai felmérés közben rájuk bukkantak a Nagykőrösi őrkerületben.
Nagy változás jöhet a Balatonnál: lecserélhetik az ivóvizet, ez rengeteg nyaralót érinthet majd
Több milliárd forintos víziközmű-fejlesztést készítenek elő Balatonalmádiban, amely alapjaiban változtathatja meg a térség ivóvízellátását. A tervek szerint a jövőben a jelenlegi, a Balatonból kivett és tisztított víz helyett a csóri vízbázis kiváló minőségű karsztvize érkezhetne a településre, ami nemcsak a vízminőséget javítaná, hanem a nyári víznyomásproblémákat is megszüntethetné.
Jelentős víziközmű-fejlesztés körvonalazódik Balatonalmádiban: a tervek szerint a jövőben a csóri vízbázisról érkező karsztvíz válthatná fel a jelenleg használt, a Balatonból kivett és tisztított ivóvizet. A projektet a Bakonykarszt Zrt. készíti elő, az első hivatalos nyomvonal-egyeztetéseket már lefolytatták a Nemzeti Vízművek képviselőivel és a társaság szakembereivel – számolt be róla az Új Almádi Újság. A fejlesztés régóta szerepel a víziközmű-társaság stratégiai céljai között. A koncepció lényege, hogy a kiváló minőségű csóri karsztvizet egy új fővezetéken keresztül juttatnák el Balatonalmádiba, majd onnan tovább Balatonfüred irányába.
Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere a lapnak elmondta: a beruházás egyik legfontosabb eredménye az lenne, hogy a helyiek a jelenlegi tisztított balatoni víz helyett közvetlenül karsztvizet kapnának a csapokból. Ez jelentős előrelépést jelentene a vízminőség szempontjából.
A fejlesztés ugyanakkor egy másik, régóta fennálló problémára is megoldást kínálhat. A nyári turistaszezon idején ugyanis a magasabban fekvő városrészekben – például az Öreghegyen és több domboldali utcában – rendszeresen jelentkezik víznyomás-csökkenés. A tervek szerint az új rendszer ezt a problémát is véglegesen kezelheti. A projekt középtávú fejlesztésként szerepel a tervek között, megvalósulására nagyjából öt éven belül számítanak. A pontos nyomvonalak kijelölése után születhetnek meg a szükséges döntések, ezt követően pedig a finanszírozás biztosítása, a közbeszerzések és végül a kivitelezés következhet.
A polgármester hangsúlyozta: a vezeték jelentős része várhatóan a focipálya környezetében halad majd, és csak néhány utcát érinthet az átemelő létesítmények közelében. A tervezés során kiemelt szempont a környezet védelme is. Az önkormányzat azt kérte a szakemberektől, hogy olyan nyomvonalat és műszaki megoldásokat válasszanak, amelyek a lehető legkevesebb fakivágással és környezeti terheléssel járnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Amennyiben a beruházás megvalósul, Balatonalmádi és a térség vízellátásának egyik legjelentősebb fejlesztése valósulhat meg az elmúlt évtizedekben.
Kern Andrással, Hernádi Judittal és Csuja Imrével csábít a vidéki színházi nyár: ezeket kár kihagyni
Június 26-án veszi kezdetét az egész nyáron át tartó zsámbéki sorozat, melynek a Zichy-kastély és egy alkalommal a romtemplom ad helyet.
Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú „fürdőmestert” + Videó
Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején.
Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban.
Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz
Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.
Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy év során Szombathelyen.
A BYD szegedi beruházásánál a csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.
Nyáron születtél, közeleg a születésnapod, és a tengerpart helyett inkább itthon csobbannál egy jót? Akkor van egy jó hírünk!
Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó
A Balaton partján álló Thanhoffer-villa nem csupán egy elegáns régi épület: Siófok egyik legpatinásabb és legértékesebb öröksége, ahová most te is beléphetsz!
Nem mindennapi lakók érkeztek egy Tolna megyei falu óvodájába: a gyerekek mostantól saját tyúkokról gondoskodhatnak.
Mindenki velük fotózkodik a Balatonnál, pedig súlyos bírság jár érte: ezért ne etesd ezt a cuki emlőst
A Balaton egyik legnépszerűbb természeti látványosságává váltak a Belső-tó környékén élő kisemlősök, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: ne etessük a tihanyi ürgéket!
Beleszálltak a szövetségbe a magyar horgászok: A MOHOSZ ma olyan rendszert üzemeltet, amely önmagáért van, nem a horgászokért!
Túl bonyolult, túlszabályozott és egyre kevésbé igazodik a mai életvitelhez a magyar horgászat rendszere egy szakmai magazin szerint.
Drámai a helyzet a festői szépségű vidéki tónál: súlyos halpusztulás és vízhiány árnyékolja be a nyarat
Nemcsak a kiszáradó meder és a csökkenő vízszint jelzi a rendkívüli aszályt Tatán. A szakemberek szerint a vízhiány hatása már a felszín alatt, a térség...
Alig két hónapnyi működés után leálltak a Pécs és München közötti menetrend szerinti repülőjáratok, mert a járatokat szervező német startup, a Skyhub PAD fizetésképtelenné vált.
Óriási tűz a vidéki gyárban: egész éjjel harcoltak a lángokkal, 71 embernek kellett kimenekíteni + Videó
Szirénák verték fel az éjszakát: hatalmas tűz pusztított egy nyírbátori üzemben, 71 embert kellett kimenekíteni.
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Ha nincs saját fánk a kertben, akkor sem kell lemondani a friss, fáról szedett cseresznyéről: mutatjuk a legjobb hazai szedd magad helyeket, ahol idén érdemes...
Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében.
Újra formálódik a Duna arculata Bős térségében: a Kis-Foki mellékág helyreállításának köszönhetően egy új sziget is kialakult a folyón.
Újabb balatoni szigorítás: ezen a településen is betiltják a köztéri alkoholfogyasztást a főszezonban
Újabb balatoni település lépett a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása felé: Siófok után Balatonlellén is szigorúbb szabályok léptek életbe a nyári időszakban.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.