Eltűnik a Balaton vize az ivóvízrendszerből: nagy átalakítás indul a háttérben

HelloVidék
2026. április 28. 14:45

Fokozatosan kivezetik a Balaton vizének ivóvízellátásban betöltött szerepét egy most zajló, több milliárd forintos fejlesztési program keretében – derül ki a térség víziközmű-ellátását érintő beruházásból.

A 3,2 milliárd forintos uniós támogatással megvalósuló projekt célja, hogy hosszú távon stabilabb és fenntarthatóbb ivóvízbázist alakítson ki a Balaton környékén, és csökkentse a tó közvetlen felhasználását az ivóvízellátásban - írta a Sonline.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beruházást a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. koordinálja, amelynek közlése szerint a fejlesztés részeként új vízbázisokat kapcsolnak be a rendszerbe, valamint mintegy 750 kilométernyi korszerű vezetékhálózat épül ki. A projekt révén több mint 4800 ingatlan ivóvízellátása válik biztonságosabbá és korszerűbbé.

A tervek szerint a fejlesztés eredményeként a Balaton vizének közvetlen ivóvíz-célú felhasználása fokozatosan megszűnik. A víziközmű-szolgáltató szerint ez nem egy hirtelen kivonás, hanem egy több lépcsőben megvalósuló átállás, amely a térség vízbiztonságát szolgálja.

A Balaton vízkészlete ugyan jelenleg is része a regionális vízgazdálkodási rendszernek, de szakmai szempontból egyre inkább előtérbe kerülnek a stabilabb, kevésbé időjárásfüggő vízbázisok. A projekt ezt a szemléletváltást tükrözi.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fejlesztés az év végére lezáruló előkészítési szakasz után léphet új fázisba, amikor a kiváltó infrastruktúra elemei fokozatosan átveszik a szerepet a jelenlegi rendszerben. A cél a szolgáltatás biztonságának növelése és a vízkészletek hosszú távú védelme a Balaton térségében.
#Balaton #víz #fejlesztés #beruházás #környezetvédelem #fenntarthatóság #uniós támogatás #infrastruktúra #beruházások #hellovidék #vízellátás

