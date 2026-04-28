Balaton-parti telekdráma: 50 apartmanra van engedély, mégis teljesen átírnák a terveket

2026. április 28. 15:45

Meglepő fordulat Balatonföldváron: a partközeli telek sorsa most azon múlik, elfogadják-e a beruházó szokatlan javaslatát, amely a beépítés drasztikus csökkentését hozná.

A Gárdonyi és Eötvös utca sarkán fekvő ingatlanra korábban egy 50 egységes apartmanház építésére már érvényes engedély született. A fejlesztő azonban most – ritka módon – maga kezdeményezné a projekt átalakítását: 50 apartman helyett mindössze 25 lakás megvalósítását ajánlotta fel, amennyiben az önkormányzat módosítja a terület övezeti besorolását - írta a Sonline.hu.

A legutóbbi lakossági fórumon elhangzottak szerint a beruházás így kevésbé lenne intenzív, és jobban illeszkedhetne a településképbe. A csökkentett beépítés célja a környezeti terhelés mérséklése, valamint az, hogy a partközeli szakaszon ne egy sűrű apartmankomplexum, hanem kisebb lakásszámú, élhetőbb épület jöjjön létre.

A terv azonban nem magától értetődő. A beruházó feltétele ugyanis az, hogy az önkormányzat az ingatlant üdülőövezetből vegyes övezetbe sorolja át. Ez tenné lehetővé, hogy a jelenlegi szabályozásnál rugalmasabb, tartós lakhatásra alkalmas lakásokat lehessen kialakítani.

A helyzetet bonyolítja, hogy a hatósági engedélyek rendszere miatt az önkormányzat mozgástere korlátozott. A korábban kiadott építési engedély alapján a fejlesztő akár a jelenlegi, 50 egységes tervet is megvalósíthatná, ha nem történik szabályozási változás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a településnek most utólag kell reagálnia egy már jogilag megalapozott projektre.

A döntés így politikai és városképi mérlegelés kérdése is: a képviselő-testületnek azt kell eldöntenie, hogy támogatja-e a kisebb beépítést lehetővé tevő átminősítést, vagy inkább a korábban engedélyezett, jóval sűrűbb beépítés valósul meg a part közelében.

A kérdés várhatóan a következő önkormányzati ülések egyikén kerül végleges szavazásra. A tét nem kicsi: egy balatoni frekventált telek jövője, és vele együtt a település egyik legérzékenyebb partszakaszának karaktere is.
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

