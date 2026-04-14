A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Ritka, mérgező rovar tűnt fel a magyar pusztán: ne nyúlj hozzá, komoly baj lehet + Fotó
Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen, ahonnan eddig nem volt ismert az előfordulása.
A nünükék egyébként sem hétköznapi rovarok, de a pompás nünüke különösen figyelemre méltó. Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, és az elmúlt évtizedekben jelentősen megritkult - írta a nemzeti park.
A szakemberek szerint a faj visszaszorulásának fő oka az élőhelyek átalakulása. A löszgyepek nagy részét mezőgazdasági művelésbe vonták, emellett a rovarirtó szerek használata is megtizedelte az állományokat. Pedig korábban jóval gyakoribb volt: réteken, legelőkön és erdőszéleken is rendszeresen előfordult.
Feltűnő külsejű, röpképtelen rovar
A pompás nünüke megjelenése alapján is könnyen felismerhető. Testhossza 1–4 centiméter között változik, a nőstények általában nagyobbak. Színe fémesen csillogó, barnászöld árnyalatú, rézvörös és sárgászöld mintázattal – hazánkban nincs hozzá hasonló külsejű faj. Különlegessége, hogy szárnyai csökevényesek, ezért nem tud repülni, így erősen kötődik a számára megfelelő élőhelyekhez.
A nünükék életmódja legalább annyira szokatlan, mint a külsejük. A nőstények akár több ezer petét is leraknak a talajba. A kikelő lárvák felmásznak a virágokra, ahol „lesben állnak”: a vadméhekre kapaszkodva jutnak be azok fészkébe. Itt a méhek petéivel, majd később a felhalmozott mézzel táplálkoznak, több átalakulási szakaszon mennek keresztül, végül bábként telelnek át.
Nem érdemes megfogni
A nünükéknek kevés természetes ellenségük van – nem véletlenül. A kifejlett egyedek ugyanis mérgező anyagot, úgynevezett kantaridint választanak ki, amely irritáló hatású, és akár hólyagos bőrsérülést is okozhat.
A szakemberek ezért azt javasolják: ha valaki találkozik ezzel a különleges rovarral, inkább csak távolról csodálja meg.
