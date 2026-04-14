2026. április 14. kedd Tibor
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az európai olajbogár mérgező rovar, amely májusban rövid ideig jelenik meg. Váladéka fekélyeket okozhat a bőrön.
HelloVidék

Ritka, mérgező rovar tűnt fel a magyar pusztán: ne nyúlj hozzá, komoly baj lehet + Fotó

HelloVidék
2026. április 14. 18:15

Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen, ahonnan eddig nem volt ismert az előfordulása.

A nünükék egyébként sem hétköznapi rovarok, de a pompás nünüke különösen figyelemre méltó. Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, és az elmúlt évtizedekben jelentősen megritkult - írta a nemzeti park.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek szerint a faj visszaszorulásának fő oka az élőhelyek átalakulása. A löszgyepek nagy részét mezőgazdasági művelésbe vonták, emellett a rovarirtó szerek használata is megtizedelte az állományokat. Pedig korábban jóval gyakoribb volt: réteken, legelőkön és erdőszéleken is rendszeresen előfordult.

Feltűnő külsejű, röpképtelen rovar

A pompás nünüke megjelenése alapján is könnyen felismerhető. Testhossza 1–4 centiméter között változik, a nőstények általában nagyobbak. Színe fémesen csillogó, barnászöld árnyalatú, rézvörös és sárgászöld mintázattal – hazánkban nincs hozzá hasonló külsejű faj. Különlegessége, hogy szárnyai csökevényesek, ezért nem tud repülni, így erősen kötődik a számára megfelelő élőhelyekhez.

A nünükék életmódja legalább annyira szokatlan, mint a külsejük. A nőstények akár több ezer petét is leraknak a talajba. A kikelő lárvák felmásznak a virágokra, ahol „lesben állnak”: a vadméhekre kapaszkodva jutnak be azok fészkébe. Itt a méhek petéivel, majd később a felhalmozott mézzel táplálkoznak, több átalakulási szakaszon mennek keresztül, végül bábként telelnek át.

Nem érdemes megfogni

A nünükéknek kevés természetes ellenségük van – nem véletlenül. A kifejlett egyedek ugyanis mérgező anyagot, úgynevezett kantaridint választanak ki, amely irritáló hatású, és akár hólyagos bőrsérülést is okozhat.

A szakemberek ezért azt javasolják: ha valaki találkozik ezzel a különleges rovarral, inkább csak távolról csodálja meg.
Címlapkép: Getty Images
#környezetvédelem #állat #környezet #mezőgazdaság #mérgező #rovar #természet #hellovidék #nemzeti park #természeti #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzálogjog ingatlanon
Ingatlan lekötése biztosítékként, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
