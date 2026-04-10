Igazi különlegesség várja a magyarokat Pécsen: új köntöst kapott a legendás művész felbecsülhetetlen gyűjteménye

Az idén 50 éves pécsi Vasarely Múzeum megújult, és Victor Vasarely születésének 120. évfordulóján ismét megnyitotta kapuit. Az 1976-os megnyitót megidéző ünnepségen a művész unokája és dédunokái is jelen voltak.

A megnyitón Getto Katalin muzeológus, a megújult állandó kiállítás kurátora arról beszélt, hogy bár Victor Vasarely nagyon fiatalon elkerült Pécsről, a város végig fontos viszonyítási pont maradt számára. Ennek is köszönhető, hogy a 20. század második felétől egyre több művet juttatott vissza szülővárosába, megalapozva azt a gyűjteményt, amely mára mintegy 400 műtárgyból áll.

Az ünnepségen jelen volt Vasarely unokája, Pierre Vasarely, az Aix-en-Provence-i Vasarely Alapítvány elnöke, a jubileumi év védnöke is. Beszédében megköszönte az egyetem, a városvezetés és a múzeum együttműködését, majd kiemelte az emlékév részeként Aix-en-Provence és Pécs közös programjainak jelentőségét. Úgy fogalmazott: külön öröm számára, hogy a két testvérvárost Vasarely művészete immár 15 éve ilyen szorosan fonja össze. Különleges pillanat volt, hogy a beszédet Sarkadi Eszter tolmácsolta – aki 50 évvel ezelőtt is a Vasarely család kísérője volt, s aki aktív korában maga is részt vett Pécs és Baranya helyi értékeinek – közte a képzőművészetek – menedzselésében, népszerűsítésében - írta tudósításban a jpm.hu.

Egy gyűjtemény, ami évtizedek alatt nőtt fel

A pécsi Vasarely-anyag gyarapodása nem egyetlen nagy adományhoz kötődik, hanem évtizedeken át tartó, folyamatos művészi jelenléthez. Az első kiállításokat követően állandó tárlat is létrejött, és egészen az 1990-es évekig folyamatosan bővült a gyűjtemény.

Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója szerint az intézmény hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít Vasarely örökségére, mivel az életmű nemcsak műtárgyként, hanem vizuális gondolkodásként is beépült Pécs kulturális identitásába.

Nem csak felújítás: új koncepció is készült

Az „óriási munkával” megújított kiállítás nem pusztán esztétikai frissítés: a kurátori koncepció szerint a cél az volt, hogy a látogatók a művész teljes pályáját és nemzetközi kontextusát is jobban értsék.

Az új állandó tárlat több eddig nem látott művet is bemutat, és tematikus egységekbe rendezve helyezi el Vasarely alkotásait a 20. századi geometrikus absztrakció nemzetközi mezőnyében is.

Újdonság a magyar–angol nyelvű kiállítási szöveg, amely végigvezeti a látogatót az életmű fő állomásain, miközben a múzeum egy interaktív térrel is bővült: a S.P.A.C.E. nevű múzeumpedagógiai egységben a látogatók gyakorlatban is „beleléphetnek” Vasarely vizuális világába.

Pécs és Vasarely: visszatérő kapcsolat

A városvezetés szerint a Vasarely-örökség nemcsak kulturális érték, hanem Pécs modern művészeti arculatának egyik alappillére is. Péterffy Attila polgármester a megnyitón arról beszélt, hogy a művész életműve a városban máig ható vizuális és gondolkodásbeli örökséget hagyott.

A jubileumi év részeként több kísérőprogram is indul, köztük kiállítások és városi események, amelyek Vasarely munkásságát helyezik középpontba.

Nemzetközi együttműködés és újrarendezett életmű

A pécsi és a budapesti Vasarely-gyűjtemények együttműködésének köszönhetően több műtárgy is helyet kapott az új tárlatban. A koncepció része, hogy a művek ne elszigetelten, hanem történeti és tematikus összefüggéseikben jelenjenek meg.

A Vasarely-örökség gondozásában részt vevő szereplők szerint ez az újrarendezés nemcsak a gyűjtemény friss olvasatát adja, hanem azt is megmutatja, hogyan vált Vasarely művészete nemzetközi referenciaponttá.

















