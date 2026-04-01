Pontyhorgászat a tónál. Fogási napló leadás határidő 2025, elektronikus fogási napló
Gigantikus vízi szörnyet akasztott egy magyar horgász: majdnem 26 kilós csodapontyot emelt ki a Balatonból + Fotó

2026. április 1. 09:45

Nem mindennapi zsákmánnyal indult a szezon a Balatonon: egy közel 26 kilogrammos pikkelyes pontyot fogott ki egy horgász, miközben a tóba már megérkeztek az idei tavaszi telepítések első példányai is.

Bár a haltelepítések főszezonja hagyományosan az ősz, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. már megkezdte a tavaszi állományfrissítést. A napokban mintegy 12 ezer kilogrammnyi, két- és háromnyaras ponty került a Balaton vizébe. Március során Balatonföldvár térségében 3835 kilogrammot, Balatonszemesnél 4944 kilogrammot, míg Siófoknál 3098 kilogrammot telepítettek a szakemberek - írta az Infostart.

Ezek a halak méretükből adódóan már a szezon elején is foghatók, ugyanakkor a szakértők szerint nem érdemes kizárólag a telepítési helyszínekre koncentrálni. A jelöléses vizsgálatok alapján ugyanis egy ponty akár napi 5–10 kilométert is megtehet a tóban, így gyorsan szétszóródnak a vízterületen.

A Balaton halállománya nemcsak a rendszeres telepítéseknek, hanem a kedvező élőhelyi adottságoknak és a természetes szaporulatnak is köszönhetően stabilnak mondható. Ezt támasztja alá Szoják Benő fogása is: a horgász március 23-án hajnalban egy 25,675 kilogrammos pikkelyes pontyot emelt ki a vízből. A kapitális hal 400 méteres távolságból, 24 milliméteres krilles bojlira érkezett, és a pecás pályafutásának második legnagyobb balatoni zsákmánya lett.

A halgazdálkodási társaság tavaly is túlteljesítette vállalásait: a tervezett 300 ezer kilogramm pontyon felül további 700 kilogrammot, míg süllőből 175 kilogrammnyi többletet telepítettek a tóba. A tavaszi telepítések a következő hetekben is folytatódnak, a részletes menetrendet és beszámolókat a társaság hivatalos felületein követhetik az érdeklődők.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #horgászat #tavasz #hal #ponty #horgász #tó #halgazdálkodás #természet #hellovidék #szezonális

Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

