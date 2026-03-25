2026. március 25. szerda Irén, Írisz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2019. március: Közforgalmú autóbusz Budapest belvárosában egy megállóban
HelloVidék

Kis magyar abszurd: besokallt Nagykőrös a lepusztult buszállomástól – példa nélküli döntést hoztak

HelloVidék
2026. március 25. 09:45

Szokatlan, de logikus lépésre szánta el magát Nagykőrös önkormányzata: megvásárolják a helyi buszpályaudvar épületét a MÁV-csoporttól, hogy végre felújíthassák. A korszerűsítés után pedig visszaadják használatra – ingyen. A döntés oka ésszerű: egyébként sose kerülne sor az állomás fejlesztésére.

Nagykőrösön a helyzet meglehetősen szokatlan volt: a busmegálló területe az önkormányzaté, míg az állomásépület a MÁV tulajdonában állt. Ez a megosztott tulajdonviszony gyakorlatilag ellehetetlenítette a fejlesztéseket: sem a vasúttársaság, sem a Volánbusz nem vállalta a korszerűsítés költségeit. A városvezetés ezért döntött úgy, hogy saját kézbe veszi az ügyet: csak így nyílhat lehetőség arra, hogy modern, a lakosság igényeit kiszolgáló pályaudvar jöjjön létre - írta a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A képviselő-testület tavaly novemberben döntött az épület megvásárlásáról, amelynek ára nettó 38,2 millió forintba került. A beruházás azonban nagyrészt pályázati forrásból valósulhat meg: a város a Versenyképes Járások Programban mintegy 126,5 millió forint támogatást nyert. Ennek köszönhetően a felújítás és a vásárlás költségeiből az önkormányzatnak jóval kisebb részt kell állnia.

Modern váró, valós idejű információk

A tervek szerint a nagykőrösi buszpályaudvar így újulna meg:

  • új parkolók épülnek
  • korszerű jegy- és bérletpénztár jön létre
  • modern váróteret alakítanak ki
  • valós idejű, interaktív utastájékoztató rendszert telepítenek
  • felújítják a mosdókat
  • megoldják a csapadékvíz-elvezetést
  • optimalizálják a peronok számát
  • napelemes fejlesztések is megvalósulnak

Ingyen használhatja tovább a közlekedési cég

A felújítás után az épületet az önkormányzat ingyenes haszonkölcsön-szerződéssel adja vissza használatra a Volánbusz számára. Bérleti díjat nem kell fizetni, ugyanakkor az üzemeltetés és a takarítás költségei a közlekedési céget terhelik majd.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Felmerülhet a kérdés: miért nem a tulajdonos újította fel az épületet? Bár erre lenne lehetőség, egyelőre nem érkezett válasz arra, hogy a MÁV miért nem saját forrásból végezte el a fejlesztést. Az viszont biztos: a jelenlegi konstrukcióval Nagykőrös végre rendezheti a régóta húzódó problémát, és egy korszerűbb, az utasok számára is élhetőbb buszpályaudvart alakíthat ki.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #önkormányzat #felújítás #pályázat #támogatás #busz #napelem #beruházás #közösségi közlekedés #épület #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
