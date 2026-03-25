Kis magyar abszurd: besokallt Nagykőrös a lepusztult buszállomástól – példa nélküli döntést hoztak

Szokatlan, de logikus lépésre szánta el magát Nagykőrös önkormányzata: megvásárolják a helyi buszpályaudvar épületét a MÁV-csoporttól, hogy végre felújíthassák. A korszerűsítés után pedig visszaadják használatra – ingyen. A döntés oka ésszerű: egyébként sose kerülne sor az állomás fejlesztésére.

Nagykőrösön a helyzet meglehetősen szokatlan volt: a busmegálló területe az önkormányzaté, míg az állomásépület a MÁV tulajdonában állt. Ez a megosztott tulajdonviszony gyakorlatilag ellehetetlenítette a fejlesztéseket: sem a vasúttársaság, sem a Volánbusz nem vállalta a korszerűsítés költségeit. A városvezetés ezért döntött úgy, hogy saját kézbe veszi az ügyet: csak így nyílhat lehetőség arra, hogy modern, a lakosság igényeit kiszolgáló pályaudvar jöjjön létre - írta a Telex.

A képviselő-testület tavaly novemberben döntött az épület megvásárlásáról, amelynek ára nettó 38,2 millió forintba került. A beruházás azonban nagyrészt pályázati forrásból valósulhat meg: a város a Versenyképes Járások Programban mintegy 126,5 millió forint támogatást nyert. Ennek köszönhetően a felújítás és a vásárlás költségeiből az önkormányzatnak jóval kisebb részt kell állnia.

Modern váró, valós idejű információk

A tervek szerint a nagykőrösi buszpályaudvar így újulna meg:

új parkolók épülnek

korszerű jegy- és bérletpénztár jön létre

modern váróteret alakítanak ki

valós idejű, interaktív utastájékoztató rendszert telepítenek

felújítják a mosdókat

megoldják a csapadékvíz-elvezetést

optimalizálják a peronok számát

napelemes fejlesztések is megvalósulnak

Ingyen használhatja tovább a közlekedési cég

A felújítás után az épületet az önkormányzat ingyenes haszonkölcsön-szerződéssel adja vissza használatra a Volánbusz számára. Bérleti díjat nem kell fizetni, ugyanakkor az üzemeltetés és a takarítás költségei a közlekedési céget terhelik majd.

Felmerülhet a kérdés: miért nem a tulajdonos újította fel az épületet? Bár erre lenne lehetőség, egyelőre nem érkezett válasz arra, hogy a MÁV miért nem saját forrásból végezte el a fejlesztést. Az viszont biztos: a jelenlegi konstrukcióval Nagykőrös végre rendezheti a régóta húzódó problémát, és egy korszerűbb, az utasok számára is élhetőbb buszpályaudvart alakíthat ki.