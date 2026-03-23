2026. március 23. hétfő
Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége
HelloVidék

Rémálom lett a pecázásból: felborult egy csónak, újra kellett éleszteni az egyik dunai horgászt + Fotók

HelloVidék
2026. március 23. 09:15

Felborult egy csónak a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszán, egy ember a víz alá került. A bajba jutott férfit a helyszínen sikeresen újraélesztették, mindkét érintettet kórházba szállították.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) Facebbokon tette közzé, hogy március 20-án este érkezett a riasztás a halőri szolgálathoz egy felborult csónakról a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszáról. A járőrök a folyó közepén találták meg a fejjel lefelé sodródó, majdnem elsüllyedt vízi járművet.

A kisebb szolgálati hajó nem tudta önállóan partközelbe vontatni a csónakot, ezért egy nagyobb teljesítményű őrhajót is riasztottak. Végül sikerült a vízből kiemelt járművet a parthoz húzni, ahol a dömsödi polgárőrök segítettek a stég mellé rögzíteni, majd átadták a rendőrségnek.

A mentés közben kiderült, hogy két ember tartózkodott a csónakban. A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint egyikük a víz alá merült, társának azonban sikerült kimentenie. Az újraélesztést a helyszínen tartózkodó civilek kezdték meg, amely végül sikeresnek bizonyult.

A helyszínre több mentőegység is érkezett, és átvették a sérültek ellátását. Időközben az a személy is rosszul lett, aki a mentést végezte, így őt is kezelni kellett. Az egyik érintettet súlyos, a másikat könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:41
09:29
09:15
09:03
Pénzcentrum
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
Pokoli napi fájdalmakkal küzd 200 ezer magyar nő: sokszor hosszú évekbe telik, mire kiderül, mi a bajuk
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
2 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
1 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
4
2 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
5
2 hete
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 05:28
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 04:09
Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
Agrárszektor  |  2026. március 23. 08:59
Olyan meleg jön, amilyet rég láttunk Magyarországon: ez kemény lesz