Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 17 ezer magyar, te is köztük vagy?

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/12. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény, ugyanakkor 15 magyar játékos 4+1-es szelvényével egyenként több mint 114 ezer forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/12. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 12. játékhéten, pénteken:

2; 17; 21; 25; 30; 2; 6.

Ugyan 5+2 találatos szelvénye senkinek sem volt, de 15 magyar játékosnak 4+1 találatos szelvénnyel egyenként több mint 114 ezer forint ütötte a markát!

Összesen több mint 17 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény (Jackpot) viszont nem volt Magyarországon már 342 sorsolás óta. A következő sorsoláson, kedden 49 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 19,1 milliárd forint lesz a tét.

