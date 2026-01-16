2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közönséges naszád (Chondrostoma nasus), más néven sneep. Vadon élő állat.
HelloVidék

Ezt látni kell: hihetetlen ritka halfajra bukkantak a Tisza-tóban

HelloVidék
2026. január 16. 20:15

Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.

Ritka felfedezésről számolt be a Magyar Haltani Társaság: egy paducot (Chondrostoma nasus) találtak a Tisza-tó Poroszlói-medencéjéhez tartozó VI-os öblítőcsatornában.Ahogy a  beszámolóban írták: "A duzzasztás miatt lelassult Tisza és a tározótér fokozódó eutrofizációja negatívan befolyásolja a reofil halfajok relatív abundanciáját a Tisza-tóban. Öröm ezért számunkra, amikor egy-egy ritkának mondható, kimondottan áramláskedvelő halfajjal találkozunk a térségben."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A paduc megtalálása tavaly szeptember 17-én történt, amikor a halkutatók az öblítőcsatorna vizét vizsgálták. Bár a csatorna medre jellemzően iszapos, a kutatók mintegy ötven méter hosszan köves, agyagos aljzatra bukkantak, ahol a műtárgy közelsége állandó vízmozgást biztosít, kedvezve az áramláskedvelő fajoknak.

„Minden alkalommal öröm, amikor egy-egy ritka, reofil halfajjal találkozunk a Tisza-tó térségében” – nyilatkozta Juhász Máté a Magyar Haltani Társaság honlapján. A paduc jelenléte arra is rávilágít, hogy a tó kisebb, jól oxigénellátott, folyamatos vízmozgással rendelkező területein még mindig kialakulhatnak olyan élőhelyek, amelyek a reofil halfajok számára alkalmasak.

A felfedezés ráadásul fontos jele annak, hogy a Tisza-tó diverzitása bizonyos szempontból még megőrizhető, és a kutatások segíthetnek a halfajok megőrzésében, valamint a tó vízminőségének és élőhelyeinek fenntartható kezelésében.
Címlapkép: Getty Images
#víz #kutatás #vízminőség #hal #környezetvédelem #állat #tó #természet #hellovidék #tisza-tó #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:57
20:43
20:30
20:15
19:54
Pénzcentrum
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
1 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
6 napja
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
4
3 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
2 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 19:54
Elképesztő áremelkedés: így lett rekorddrága egy élelmiszer Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 19:00
Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
Agrárszektor  |  2026. január 16. 20:02
Óriási a veszély: több magyar várost is érint az, ami most történik