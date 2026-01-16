Ezt látni kell: hihetetlen ritka halfajra bukkantak a Tisza-tóban

Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.

Ritka felfedezésről számolt be a Magyar Haltani Társaság: egy paducot (Chondrostoma nasus) találtak a Tisza-tó Poroszlói-medencéjéhez tartozó VI-os öblítőcsatornában.Ahogy a beszámolóban írták: "A duzzasztás miatt lelassult Tisza és a tározótér fokozódó eutrofizációja negatívan befolyásolja a reofil halfajok relatív abundanciáját a Tisza-tóban. Öröm ezért számunkra, amikor egy-egy ritkának mondható, kimondottan áramláskedvelő halfajjal találkozunk a térségben."

A paduc megtalálása tavaly szeptember 17-én történt, amikor a halkutatók az öblítőcsatorna vizét vizsgálták. Bár a csatorna medre jellemzően iszapos, a kutatók mintegy ötven méter hosszan köves, agyagos aljzatra bukkantak, ahol a műtárgy közelsége állandó vízmozgást biztosít, kedvezve az áramláskedvelő fajoknak.

„Minden alkalommal öröm, amikor egy-egy ritka, reofil halfajjal találkozunk a Tisza-tó térségében” – nyilatkozta Juhász Máté a Magyar Haltani Társaság honlapján. A paduc jelenléte arra is rávilágít, hogy a tó kisebb, jól oxigénellátott, folyamatos vízmozgással rendelkező területein még mindig kialakulhatnak olyan élőhelyek, amelyek a reofil halfajok számára alkalmasak.

A felfedezés ráadásul fontos jele annak, hogy a Tisza-tó diverzitása bizonyos szempontból még megőrizhető, és a kutatások segíthetnek a halfajok megőrzésében, valamint a tó vízminőségének és élőhelyeinek fenntartható kezelésében.