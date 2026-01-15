Felbolydult Szigliget: kikötőt kotornának a védett balatoni öbölbe – petíció indult

Egy újabb természetes partszakasz tűnhet el csupán egy beruházó anyagi érdekei miatt Szigliget és az egész Balaton kárára - derült ki a tervezett kikötő-építés elleni a petícióból. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park előbb ellenezte a kikötő megépítését, később álláspontját megváltoztatta, és végül nem emelt kifogást a megvalósulás ellen.

Új, több mint száz férőhelyes csónakkikötőt építene egy beruházó Szigligeten a település védett öblébe. A fejlesztő és a kormányhivatal szerint rendben vannak a tervek, a helyi civilek azonban kifogásolják a Natura 2000-es terület kotrását - most petíciót indítottak a természetvédelmi területre tervezett csónakkikötő ellen.

- Ezt az ügyet mi érintettek, több balatoni civil szervezettel összefogva nem egyedi tünetnek, hanem „Összbalatoni ügynek” tartjuk, hiszen a mintázatok, a „valamit megfejlesztünk” ügyek kísértetiesen hasonlítanak egymásra, és mind a Balaton jövőjét veszélyeztetik – fogalmazott a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör elnöke, Demeter Éva a Hírbalatonnak, aki az üggyel kapcsolatos kérdéseivel Szigliget jegyzőjéhez fordult. Hogy mit és miért sérelmeznek, az kiderül a tiltakozók által indított aláírásgyűjtés szövegéből.

A petíciót mi is változtatás nélkül közöljük:

Szigligeten a Kemencés parton, a volt Nádüzem előtti térségben egy országos jelentőségű természetvédelmi, részben NATURA 2000 területen az SBS Baits in Europe Kft egy bojli horgászparadicsomot álmodott, és egy 106 férőhelyes csónakkikötőt tervez megépíteni. A négy éve birtokába került 0157/13 hrsz-ú telket, amely kb.egy km hosszan terül el a vízparton előbb lekerítette, majd a természet komoly átalakításába kezdett. Fák százait vágta ki megváltoztatva ezzel a táj karakterét. Komplett liget tűnt el, az addig ott fészkelő madárfajokkal együtt. A vadállatok nem jutnak le a vízhez, így a házak körüli kerteken átgázolva, komoly károkat okozva keresik, hol jutnak le a Balatonhoz.

Ezen a területen korábban a kitermelt nádat tárolta kévékbe kötve a Nádüzem. A Balaton felől egy csatorna is szolgálta kb 15 évig (1970-85-ig) a nádszállítást. A nád kirakodását szolgáló kikötő max. 300nm lehetett. A 80-as évek közepe táján felhagytak a nád ilyen formájú szállításával. A csatorna funkció nélkül maradt, az azóta eltelt 40 év alatt a természet visszarendezte a tájat. A csatorna nyomvonala ugyan látható, de bokros fás, vízinövényekkel benőtt a területet.

Kevés békés, háborítatlan vizes élőhely van még a Balaton partján, ez a partszakasz is eddig ezek közé tartozott. A nagyívű tervből, a 106 férőhelyes kikötőből egyelőre egy 50 férőhelyes csónakkikötőt engedélyezett a Veszprém vármegyei Kormányhivatal bizonyos vízjogi feltételekhez kötve, és engedélyezte egy 3300 négyzetméteres kikötőmence kialakítását 1 méteres vízmélységgel.

A Hatóság azt feltételezi, hogy a beruházás nem jár lényeges természet károsítással. Mi, Szigligetet szerető, a még megmaradt természeti kincseit megóvni szándékozó emberek másképp látjuk a helyzetet. Az eddigi természet pusztítás csak a kezdet. A hajdani szerény nádüzemi kikötő “felújítása” címén egy 11-szer nagyobb kikötő medence létesülhet, ha megvalósul a terv. A nyílt víz megközelítésére a Tapolca-patak kb. 200 méter hosszú torkolatát szeretné használni, melynek 2-2.5 méteres szélessége alkalmatlan ekkora mennyiségű csónak forgalmának a lebonyolítására a patak kiszélesítése és a nádas jelentős mértékű kiirtása nélkül. A természetközeli területen kialakított 8 db elektromos kiállás valamiféle szálláshelyek kialakításának lehetőségét vetíti előre, annak minden káros velejárójával együtt.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park előbb ellenezte a kikötő megépítését, később álláspontját megváltoztatta, és végül nem emelt kifogást a megvalósulás ellen.

Sajnos nem csak az érintetlen természet lesz a múlté és szenved visszafordíthatatlan károsodást, hanem az itt élő lakosok, nyaralók is megszenvedik az építkezés és a későbbi működés negatív hatásait. Egy újabb természetes partszakasz tűnik el csupán egy beruházó anyagi érdekei miatt Szigliget és az egész Balaton kárára.

Ez ellen emeljük fel szavunkat és aláírásunkkal tiltakozunk a tervezett kikötő megépítése ellen. Nincs még egy ilyen adottságokkal rendelkező település a Balaton körül, ezért szeretnénk, ha Szigliget megőrizhetné egyediségét, békéjét és nyugalmát. Az ilyen és ehhez hasonló beruházások egyáltalán nem szolgálják az itt élők és az itt pihenni vágyók érdekeit, valamint veszélyeztetik az egész Balaton jövőjét.

