Fontos bejelentés a Tisza-tóról: hétfőtől indul a feltöltés, ekkora lesz a nyári vízszint

Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7 centiméterrel nőhet a tó szintje.

A tájékoztatás szerint a tározót a jelenlegi, a Kisköre-felső vízmérce szerint mért 620–10 centiméteres vízszintről a 735 plusz-mínusz 5 centiméteres tartományba duzzasztják. A nyári vízszintet egy lépcsőben tervezik beállítani.

A feltöltés során fontos szempont az alvízszint alakulása is. Az alvízszint csökkenése naponta nem haladhatja meg az 50 centimétert. Amennyiben a Kisköre-alsó vízmérce által mért alvízszint eléri a mínusz 250 centimétert, azt a szintet tartani kell.

A szakemberek hangsúlyozták: a duzzasztás ütemét a folyó vízjárása befolyásolhatja, így a tervezett emelés a beérkező vízmennyiség függvényében módosulhat.