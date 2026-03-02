2026. március 2. hétfő Lujza
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy magányos fapad a Tisza-tó partján egy felhős, hangulatos napon.
HelloVidék

Fontos bejelentés a Tisza-tóról: hétfőtől indul a feltöltés, ekkora lesz a nyári vízszint

HelloVidék
2026. március 2. 10:15

Március 2-án megkezdődik a Tisza-tó tavaszi feltöltése, amelynek célja a nyári vízszint beállítása. A vízszintemelés ütemét a Tisza aktuális vízhozama határozza meg, naponta legfeljebb 5–7 centiméterrel nőhet a tó szintje.

A tájékoztatás szerint a tározót a jelenlegi, a Kisköre-felső vízmérce szerint mért 620–10 centiméteres vízszintről a 735 plusz-mínusz 5 centiméteres tartományba duzzasztják. A nyári vízszintet egy lépcsőben tervezik beállítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A feltöltés során fontos szempont az alvízszint alakulása is. Az alvízszint csökkenése naponta nem haladhatja meg az 50 centimétert. Amennyiben a Kisköre-alsó vízmérce által mért alvízszint eléri a mínusz 250 centimétert, azt a szintet tartani kell.

A szakemberek hangsúlyozták: a duzzasztás ütemét a folyó vízjárása befolyásolhatja, így a tervezett emelés a beérkező vízmennyiség függvényében módosulhat.
Címlapkép: Getty Images
#víz #időjárás #penzcentrum #vízügy #tó #folyó #természet #tisza #vízállás #hellovidék #tisza-tó #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:20
10:15
10:10
10:08
10:02
Pénzcentrum
Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
4 napja
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 10:02
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 09:30
Durva zuhanás a magyar tőzsdén: brutálisan megütötték az OTP-t
Agrárszektor  |  2026. március 2. 08:59
Ami kedden jön Magyarországon, olyan még csak kétszer volt az évben
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel