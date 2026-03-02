2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége
HelloVidék

Horgászok, figyelem: kezdődik a tilalmi időszak, ezekre a halakra mostantól tilos „lőni”

HelloVidék
2026. március 2. 13:15

Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a sügért, mérettől függetlenül. Emellett további két halfaj, a csuka és a sebes pisztráng is védelem alatt áll.

A Magyarországon érvényes halgazdálkodási és halvédelmi szabályokat a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet határozza meg. Ennek értelmében, ha a tilalom kezdőnapja hétvégére vagy pihenőnapra esik, a korlátozás az azt követő munkanapon lép életbe. Hasonlóképp, ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy ünnepnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon ér véget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel együtt immár hat halfaj áll védelem alatt az országban: a sebes pisztráng tilalmi ideje október 1-jén kezdődött, és március 31-ig tart, míg a csuka február 2. és március 31. között van védett státuszban.

Ahogy a Pecaverzum írta, a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon 2025. január 1-jétől egységes szabályok érvényesek. Újdonság, hogy a vermelő harcsák védelme érdekében december 1-jétől február végéig teljes elviteli tilalom van a fajra vonatkozóan, kiegészítve az országos tilalmat, amely május 4. és június 15. között lesz érvényben.

Ez azt jelenti, hogy a három vízterületen mostantól újra lehet harcsázni egy hónapig, amíg a korlátozások újból életbe nem lépnek a májusi időszakban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tilalmi időszak betartása nemcsak jogi kötelezettség, hanem a halfajok fenntartható állománya és a természet védelme szempontjából is kiemelten fontos. A horgászoknak érdemes figyelemmel követni a hatályos szabályokat, és csak a megengedett fajokat és méreteket megtartani.
Címlapkép: Getty Images
#duna #horgászat #hal #halászat #horgász #halgazdálkodás #természet #tisza #hellovidék #tisza-tó #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:03
12:50
12:43
Pénzcentrum
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
6 napja
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 12:31
Rengeteg magyar kertben van ilyen fa: hamarosan az összes eltűnhet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel