Horgászok, figyelem: kezdődik a tilalmi időszak, ezekre a halakra mostantól tilos „lőni”

Március 2-án, hétfőn 0 órától életbe lépett négy halfaj tilalmi ideje Magyarországon. A horgászoknak mostantól tilos megtartani a balint, a süllőt, a kősüllőt és a sügért, mérettől függetlenül. Emellett további két halfaj, a csuka és a sebes pisztráng is védelem alatt áll.

A Magyarországon érvényes halgazdálkodási és halvédelmi szabályokat a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet határozza meg. Ennek értelmében, ha a tilalom kezdőnapja hétvégére vagy pihenőnapra esik, a korlátozás az azt követő munkanapon lép életbe. Hasonlóképp, ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy ünnepnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon ér véget.

Ezzel együtt immár hat halfaj áll védelem alatt az országban: a sebes pisztráng tilalmi ideje október 1-jén kezdődött, és március 31-ig tart, míg a csuka február 2. és március 31. között van védett státuszban.

Ahogy a Pecaverzum írta, a Dunán, a Tiszán és a Tisza-tavon 2025. január 1-jétől egységes szabályok érvényesek. Újdonság, hogy a vermelő harcsák védelme érdekében december 1-jétől február végéig teljes elviteli tilalom van a fajra vonatkozóan, kiegészítve az országos tilalmat, amely május 4. és június 15. között lesz érvényben.

Ez azt jelenti, hogy a három vízterületen mostantól újra lehet harcsázni egy hónapig, amíg a korlátozások újból életbe nem lépnek a májusi időszakban.

A tilalmi időszak betartása nemcsak jogi kötelezettség, hanem a halfajok fenntartható állománya és a természet védelme szempontjából is kiemelten fontos. A horgászoknak érdemes figyelemmel követni a hatályos szabályokat, és csak a megengedett fajokat és méreteket megtartani.