Fordulat a tatai várárok ügyében: eldőlt a történelmi terület sorsa
Hónapok óta tartó bizonytalanság ért véget: a tatai képviselő-testület döntött arról, mi legyen a város egyik legértékesebb, műemléki védettség alatt álló területével. A felszámolási eljárásban felbukkant nettó 104 milliós ajánlat után kérdés volt, él-e Tata a jogával — most kiderült, hogyan alakítja tovább a város a várárok jövőjét.
A tatai képviselő-testület csütörtöki ülésén bejelentette: a város megvásárolja a várárok Tóváros felé eső szakaszát, amely a felszámolás alatt álló Tatai Mezőgazdasági Zrt. árverésén talált gazdára. A pályázaton mindössze egy ajánlat érkezett, a Perfekt Motorfelújítás Kft. nettó 104 millió forintos vételi ajánlata.
Mivel a Magyar Állam nem élt elővásárlási jogával, a döntés teljes egészében a városra hárult - írta a Kemma.hu.
A testület végül egyhangúlag, 12 igen szavazattal fogadta el, hogy Tata átvegye a nyertes ajánlat feltételeit, és megszerezze a területet.
Régi adósság rendeződhet: egységes tulajdon a vár körül
A vár és környéke tulajdonviszonyainak rendezése évek óta cél. A négy nagyobb részterületből kettő már korábban önkormányzati kézbe került, két szakasz azonban máig magántulajdonban volt.
Az egyik ezek közül éppen a most megvásárolt várárokrész, amelyet 2011 óta többször is próbált értékesíteni a felszámoló.
A másik szakasz már felújításon esett át: a Platán Étterem és Vendégház, valamint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. közreműködésével megújult, részben ma is látogatható, egyik oldalon vendéglátóhely, a másikon halsütöde működik. A mostani döntés célja tehát egyértelmű: egységes, átlátható és hosszú távon kezelhető tulajdonviszonyok kialakítása a történelmi területen.
Szigorú szabályozás: mit lehet egyáltalán kezdeni a várárokkal?
A terület kiemelt műemléki, régészeti és természetvédelmi védelem alatt áll, így beépíteni csak nagyon szigorú feltételek mellett lehet.
A jelenlegi szabályok alapján leginkább:
- kulturális,
- közösségi,
- turisztikai,
- vagy vendéglátó jellegű
- funkciók képzelhetők el.
Nagy volumenű fejlesztésre a védelem miatt nincs lehetőség — a terület értéke elsősorban történelmi és városképi.
Anyagi tehertételek: jelzálog és végrehajtási jog
A város döntését nehezítette, hogy az ingatlanon pénzügyi terhek is szerepelnek:
- 20 millió forintos jelzálog az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. javára,
- valamint 19 millió 80 ezer forintos végrehajtási jog Tata Város Önkormányzata részére.
Ezekkel együtt kell a városnak rendeznie a terület jövőjét.
15 nap – ennyi ideje volt Tatának dönteni
Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettség alapján mindössze 15 napja volt döntést hozni. Az elővásárlási jogot csak akkor gyakorolhatta, ha a nyertes ajánlat teljes feltételeit elfogadja — így a 106 millió 641 ezer 600 forintos végső vételárat is. A polgármester, Michl József javaslata alapján az összeget a város a 2025-ös költségvetés többlet építményadó-bevételéből fedezi. Az idei évben ugyanis a vártnál magasabb bevétel érkezett, így külön forrás biztosítható a terület megvásárlására.
A döntés lezár egy több mint egy évtizede húzódó ügyet, és lehetővé teszi, hogy Tata hosszú távon, egységes koncepcióval gondolkodjon a vár és környezete fejlesztéséről. A terület kulturális és turisztikai értéke kiemelkedő, ezért a megvásárlás egyben megőrzést és stabil, rendezett jövőt is jelent a város egyik legikonikusabb pontjának.
