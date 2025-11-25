2025. november 25. kedd Katalin
Budapest
Középkorú felnőtt férfi, aki egy napot tölt a wellness központban és a medencében élvezkedik.
HelloVidék

Váratlan bejelentés: óriási fejlesztés indulhat, új gyógyfürdője lehet Magyarországnak

HelloVidék
2025. november 25. 16:15

Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az új, Csipke Gyógy- és Élményfürdő megvalósítása. A döntés értelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium előkészíti a beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárást, amely a teljes projekt első nagy lépése lesz.

Pár évvel ezelőtt elakadt ez a fürdőfejlesztés, de állítólag most megvalósulhat. A Magyar Közlönyben ugyanis megjelent határozat szerint a kormány támogatja a kiskunhalasi fürdőfejlesztés több szakaszra ütemezett megvalósítását. A miniszterelnök felkérte az Építési és Közlekedési Minisztériumot, hogy készítse elő a Csipke Gyógyfürdő beruházás megvalósításhoz a közbeszerzési eljárást.

A friss kormányhatározat szerint 2026 február végéig meg kell jelennie a beruházásra vonatkozó, Európára kiterjedő feltételes közbeszerzésnek. Az eljárás lezárása várhatóan hat hónapot igényel, ezután dönt az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházás első szakaszának finanszírozásáról és ütemezéséről. Ha minden a tervek szerint halad, 2026–27 fordulóján már a helyszínen is megindulhat az építkezés, vagyis ekkor jelenhetnek meg a munkagépek - - emelte ki cikkében a Baon.hu.

A tervek szerint a korábbi Halasthermál Gyógyfürdőt teljesen átépítik, helyén egy korszerű, többgenerációs fürdőkomplexum jön létre Csipke Gyógy- és Élményfürdő néven.

A tervezett funkciók a következők lehetnek:

  • gyógyászati részleg,
  • uszoda,
  • wellnesszóna.

A fedett termálfürdő különösen sok elemet kap. A tervek szerint kialakítanak:

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • gyógytornamedencét,
  • gyógymedencét,
  • úszó- és tanmedencét,
  • élménymedencét,
  • meleg vizes medencét,
  • csúszdamedencét,
  • gyerekmedencét,
  • merülőmedencét.

Emellett legalább egy kiúszós, kültéri kapcsolatos medence is épül, amely egész évben használható lesz.

A beruházás hosszú előkészítési szakaszon van túl, de most először áll rendelkezésre olyan kormányzati döntés, amely valódi elindítója lehet a több milliárdos léptékű fejlesztésnek. Ha a közbeszerzés és a tervezett ütemezés nem csúszik, egy éven belül már látványos változások kezdődhetnek Kiskunhalason.
Címlapkép: Getty Images
