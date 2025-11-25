A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
Váratlan bejelentés: óriási fejlesztés indulhat, új gyógyfürdője lehet Magyarországnak
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az új, Csipke Gyógy- és Élményfürdő megvalósítása. A döntés értelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium előkészíti a beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárást, amely a teljes projekt első nagy lépése lesz.
Pár évvel ezelőtt elakadt ez a fürdőfejlesztés, de állítólag most megvalósulhat. A Magyar Közlönyben ugyanis megjelent határozat szerint a kormány támogatja a kiskunhalasi fürdőfejlesztés több szakaszra ütemezett megvalósítását. A miniszterelnök felkérte az Építési és Közlekedési Minisztériumot, hogy készítse elő a Csipke Gyógyfürdő beruházás megvalósításhoz a közbeszerzési eljárást.
A friss kormányhatározat szerint 2026 február végéig meg kell jelennie a beruházásra vonatkozó, Európára kiterjedő feltételes közbeszerzésnek. Az eljárás lezárása várhatóan hat hónapot igényel, ezután dönt az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházás első szakaszának finanszírozásáról és ütemezéséről. Ha minden a tervek szerint halad, 2026–27 fordulóján már a helyszínen is megindulhat az építkezés, vagyis ekkor jelenhetnek meg a munkagépek - - emelte ki cikkében a Baon.hu.
A tervek szerint a korábbi Halasthermál Gyógyfürdőt teljesen átépítik, helyén egy korszerű, többgenerációs fürdőkomplexum jön létre Csipke Gyógy- és Élményfürdő néven.
A tervezett funkciók a következők lehetnek:
- gyógyászati részleg,
- uszoda,
- wellnesszóna.
A fedett termálfürdő különösen sok elemet kap. A tervek szerint kialakítanak:
- gyógytornamedencét,
- gyógymedencét,
- úszó- és tanmedencét,
- élménymedencét,
- meleg vizes medencét,
- csúszdamedencét,
- gyerekmedencét,
- merülőmedencét.
Emellett legalább egy kiúszós, kültéri kapcsolatos medence is épül, amely egész évben használható lesz.
A beruházás hosszú előkészítési szakaszon van túl, de most először áll rendelkezésre olyan kormányzati döntés, amely valódi elindítója lehet a több milliárdos léptékű fejlesztésnek. Ha a közbeszerzés és a tervezett ütemezés nem csúszik, egy éven belül már látványos változások kezdődhetnek Kiskunhalason.
