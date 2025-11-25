Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók

Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.

Pápán, a város egyik legkedveltebb és legnyugodtabb részén, a Gróf út városrészben különleges ingatlan került piacra: egy felújított, 18. századi eredetű grófi őrbódé, amely valaha az Esterházy-kastély bejáratát és parkját őrző épületek egyike volt. A város történelmének egy darabja most 68 millió forintért keres új tulajdonost - bukkant rá a különleges hidetésre a Veol.hu.

A több mint 250 éves épületet évekkel ezelőtt alakították lakóházzá, miközben számos eredeti jellegzetességét szándékosan meghagyták. Az őrbódé egyik régi kerítésoszlopa ma is áll, az alapstruktúra pedig a 18. század építészeti hangulatát idézi.

Így néz ki most a grófi őrbódé

A 64 négyzetméteres ház praktikus elrendezésű:

23 m²-es nappali,

két külön nyíló szoba,

felújított fürdőszoba,

külön WC,

világos előszoba.

A fürdőszoba teljes korszerűsítésen esett át, jelenleg káddal rendelkezik, de a zuhany kialakítása is előkészített. A belső terek tiszták, gondozottak, gyakorlatilag azonnal költözhetők.

A hirdetés szerint az elmúlt években több jelentős fejlesztés történt: 2021-ben új nyílászárók kerültek be, a fűtés gázkonvektorokkal működik, de több alternatív megoldás is kiépíthető, megújult az elektromos hálózat, az épület masszív, 80 centiméteres falai kiváló hőtartást adnak, ami csökkenti a rezsit.

A ház mögött 775 négyzetméteres, igényesen karbantartott telek található, árnyas részekkel és rendezett kerttel. A környezet kifejezetten csendes, családbarát, ideális azoknak, akik a város előnyeit ötvöznék a természetközeli pihenéssel.

Az eladó grófi őrbódé egyedi történelmi hangulatot és modern kényelmet kínál egyszerre – ilyen, eredeti funkcióját megőrző, mégis lakható állapotú épület rendkívül ritka a pápai ingatlanpiacon. Akik különleges otthont vagy igazi helyi történelmet keresnek, nagy eséllyel beleszeretnek ebbe a kincset érő épületbe.

Forrás: alaparingatlan.hu / Facebook