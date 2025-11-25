A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Pápán, a város egyik legkedveltebb és legnyugodtabb részén, a Gróf út városrészben különleges ingatlan került piacra: egy felújított, 18. századi eredetű grófi őrbódé, amely valaha az Esterházy-kastély bejáratát és parkját őrző épületek egyike volt. A város történelmének egy darabja most 68 millió forintért keres új tulajdonost - bukkant rá a különleges hidetésre a Veol.hu.
A több mint 250 éves épületet évekkel ezelőtt alakították lakóházzá, miközben számos eredeti jellegzetességét szándékosan meghagyták. Az őrbódé egyik régi kerítésoszlopa ma is áll, az alapstruktúra pedig a 18. század építészeti hangulatát idézi.
A 64 négyzetméteres ház praktikus elrendezésű:
- 23 m²-es nappali,
- két külön nyíló szoba,
- felújított fürdőszoba,
- külön WC,
- világos előszoba.
A fürdőszoba teljes korszerűsítésen esett át, jelenleg káddal rendelkezik, de a zuhany kialakítása is előkészített. A belső terek tiszták, gondozottak, gyakorlatilag azonnal költözhetők.
A hirdetés szerint az elmúlt években több jelentős fejlesztés történt: 2021-ben új nyílászárók kerültek be, a fűtés gázkonvektorokkal működik, de több alternatív megoldás is kiépíthető, megújult az elektromos hálózat, az épület masszív, 80 centiméteres falai kiváló hőtartást adnak, ami csökkenti a rezsit.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A ház mögött 775 négyzetméteres, igényesen karbantartott telek található, árnyas részekkel és rendezett kerttel. A környezet kifejezetten csendes, családbarát, ideális azoknak, akik a város előnyeit ötvöznék a természetközeli pihenéssel.
Az eladó grófi őrbódé egyedi történelmi hangulatot és modern kényelmet kínál egyszerre – ilyen, eredeti funkcióját megőrző, mégis lakható állapotú épület rendkívül ritka a pápai ingatlanpiacon. Akik különleges otthont vagy igazi helyi történelmet keresnek, nagy eséllyel beleszeretnek ebbe a kincset érő épületbe.
Forrás: alaparingatlan.hu / Facebook
Miközben a családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben küzdenek a...
Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
Ritka, sőt idegenhonos óriás akadt horogra Paksnál: egy gyermekhorgász szibériai tokot fogott, amely komoly kérdéseket vet fel a Duna élővilágának jövőjével kapcsolatban.
Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak.
Három érvényes ajánlat is érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására.
Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
Napokon belül megnyit az idei év nagy gyógyfürdős újdonsága Gyulán
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?
Kedvenc magyaros desszertjeink után kutatva bukkantunk rá az aranygaluska klasszikus receptjére: egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, nincs ennél finomabb karácsonyra.
Idén decemberben is elindulnak a varázslatos vidéki Mikulás-expresszek: hatalmas az érdeklődés, több kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni!
Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak az egri várnál.
Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet
Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a...
Őrületes szenzáció: dinoszaurusz csontok százai feküdtek egymáson - a kutatókat is meglepte a felfedezés
Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel Erdélyben, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.