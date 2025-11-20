A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.
Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó
A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg a kardoskúti Fehér-tó medrében. Mostanra kiderült, a jelenség mögött nem valamilyen idegen invázió, hanem egy védett, szélsőséges élőhelyhez kötődő növényfaj állhat.
A Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP) legfrissebb közlése szerint a Kardoskúti Fehér-tónál újabb érdekesség jelent meg: rendkívüli látványosságnak számító vándorló, gömb formájú objektumok bukkantak fel a tómederben.
Bár elsőre olyan lehetett, mintha titokzatos idegen „gombok” úsznának a vizen, a magyarázat jóval természetesebb: ez nem más, mint a sziki ballagófű (Salsola soda), egy védett sókedvelő növény, amely különleges életmódjával hosszú ideje hozzátartozik a tó egyedi élővilágához.
Hogyan keletkeznek ezek a gömbök?
A sziki ballagófű virágzás után gömb alakú magházakat képez, amelyek veszendő részükben leszakadnak. A szél hatására ezek a gömbök „vándorolnak” a tómeder száraz részein – így terjed a növény, miközben a gömb formák látványos jelenségként bukkannak fel az iszapban és a tó felszínén.
A jelenség nem új: korábbi felvételeken már megfigyeltek ilyen gömböket, és a KMNP korábbi közleményei is említik a ballagófű vándorlását.
Miért különleges ez az élőhely?
A Kardoskúti Fehér-tó nem csupán egy szikes tó: a KMNP leírása szerint a terület védett, speciális élőhelyi adottságokat kínál. Körös-Maros Nemzeti Park A tómeder több típusú növény- és állatvilágnak ad otthont, köztük olyan ritka, sótűrő fajoknak, mint a magyar sóballa vagy a hegyes bajuszpázsit. Emellett a tó fontos madárvonulási hely is: őszi napokon látványos darucsapatok is megállnak a vizén, ami rendkívül népszerű a természetkedvelők és madármegfigyelők körében.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vándorló gömbök tehát nem csupán biológiai érdekességet jelentenek, hanem turisztikai értéket is: az őszi hónapokban, amikor a darvak vonulása is megfigyelhető, ez plusz látnivalót kínál a látogatóknak. A KMNP darulesprogramot is szervez a tóhoz, ahol az érdeklődők szakvezetett túrákon figyelhetik meg a darvak érkezését és a puszta különleges élővilágát.
Címlapkép forrás: Facebook
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek.
„Akár az állomány 80%-a eltűnhet” – brutális pusztítást végez az új nyúlvírus Békés vármegyében. A járvány nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is...
Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya – így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!
Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
Sokkolta a kisvárost a hír: 27 év után bezár a meseszép, ikonikus tóparti étterem - mégis mi történt?
Komoly változás előtt áll a tapolcai vendéglátás: bezár ugyanis az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem a tóparton. Mi lesz ezután? – kérdezik sokan.
Ez a gyönyörű ezüstfenyő lesz idén Magyarország karácsonyfája: a Nyírségből érkezik a Kossuth térre a 23 méteres óriás
Ibrányból érkezik a Kossuth térre Magyarország karácsonyfája idén. Az Országgyűlés Hivatala 31 felajánlásból választotta ki.
Néhány hete még a teljesen kiszáradt Fátyol-vízesés képe járta be a magyar sajtót, mostanra azonban újra teljes pompájában látható az ország egyik legismertebb természeti csodája.
Eger karácsonyi vására 2025-ben is számos izgalmas programmal csalogat, a város szívébe igazi ünnepi hangulattal készülnek. Adventi programajánlóra fel!
Van egy jó és egy rossz hírünk: szűkülnek ugyan a horgászati lehetőségek a Balatonnál, de a jegyárak szerencsére alig változnak. Mutatjuk a részleteket!
Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a macskád vagy a kutyád - vidd azonnal állatorvoshoz!
Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.
Kész horror, mennyibe kerül egy idős eb: havi 50–60 ezer csak a gyógyszere – Siófokon már nyugdíjalapot indítanak
Szívszorító lépés Siófokon: nyugdíjalapot hoztak létre az idős, beteg kutyáknak – senki sem vállalja őket, havi 50 ezres gyógyszerköltség terheli őket
Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.
Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték.
Kritikus hetek jönnek a kiskertekben: a hazai szakértő szerint ezt muszáj most meglépni a fagyok ellen
A HelloVidék most szakember segítségével összegyűjtötte, mit érdemes még mindenképp elvégezni a kiskertben, mielőtt megérkeznek a tartós mínuszok.
Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.