Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó

A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg a kardoskúti Fehér-tó medrében. Mostanra kiderült, a jelenség mögött nem valamilyen idegen invázió, hanem egy védett, szélsőséges élőhelyhez kötődő növényfaj állhat.

A Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP) legfrissebb közlése szerint a Kardoskúti Fehér-tónál újabb érdekesség jelent meg: rendkívüli látványosságnak számító vándorló, gömb formájú objektumok bukkantak fel a tómederben.

Bár elsőre olyan lehetett, mintha titokzatos idegen „gombok” úsznának a vizen, a magyarázat jóval természetesebb: ez nem más, mint a sziki ballagófű (Salsola soda), egy védett sókedvelő növény, amely különleges életmódjával hosszú ideje hozzátartozik a tó egyedi élővilágához.

Hogyan keletkeznek ezek a gömbök?

A sziki ballagófű virágzás után gömb alakú magházakat képez, amelyek veszendő részükben leszakadnak. A szél hatására ezek a gömbök „vándorolnak” a tómeder száraz részein – így terjed a növény, miközben a gömb formák látványos jelenségként bukkannak fel az iszapban és a tó felszínén.

A jelenség nem új: korábbi felvételeken már megfigyeltek ilyen gömböket, és a KMNP korábbi közleményei is említik a ballagófű vándorlását.

Miért különleges ez az élőhely?

A Kardoskúti Fehér-tó nem csupán egy szikes tó: a KMNP leírása szerint a terület védett, speciális élőhelyi adottságokat kínál. Körös-Maros Nemzeti Park A tómeder több típusú növény- és állatvilágnak ad otthont, köztük olyan ritka, sótűrő fajoknak, mint a magyar sóballa vagy a hegyes bajuszpázsit. Emellett a tó fontos madárvonulási hely is: őszi napokon látványos darucsapatok is megállnak a vizén, ami rendkívül népszerű a természetkedvelők és madármegfigyelők körében.

A vándorló gömbök tehát nem csupán biológiai érdekességet jelentenek, hanem turisztikai értéket is: az őszi hónapokban, amikor a darvak vonulása is megfigyelhető, ez plusz látnivalót kínál a látogatóknak. A KMNP darulesprogramot is szervez a tóhoz, ahol az érdeklődők szakvezetett túrákon figyelhetik meg a darvak érkezését és a puszta különleges élővilágát.

Címlapkép forrás: Facebook