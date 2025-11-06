Leomlott az egri vár fala, oda a sétány - és még török sem kellett hozzá + Fotó

A török ostromot túlélte, de az idő vasfoga végül kifogott rajta. Az Egri vár területén ma hajnalban váratlan esemény történt: a vár egy részén, a Föld‑bástya külső köpenyfalából omlott le egy szakasz. A várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása, a kérdés már csak az, mikor állnak neki a tényleges felújításnak.

Leomlott az egri vár falának egy része csütörtök hajnalban. A biztonság érdekében a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása – közölte pár órája a város polgármestere, Vágner Ákos Facebook-oldalán.

Az omlás a Föld-bástyánál történt, a külső köpenyfal egy része csütörtök hajnalban dőlt le. Azonnal lezárták a várfalsétányt a látogatók és munkálatok biztonsága érdekében. Az egri vár vagyonkezelőjeként működő Dobó István Vármúzeum haladéktalanul intézkedett, az egri önkormányzat szakmai támogatással csatlakozott a helyreállításhoz.

A Vágner Ákos Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a helyreállítás az önkormányzat és a múzeum közös feladata lesz, a munkát szakmai alapokon, figyelembe véve a történelmi értékeket.

Fontos hír még, hogy a felújításra már korábban biztosítottak forrást: 1 milliárd forintos támogatás keretében indulnak állagvédelmi munkák a vár területén. A támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése. Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is. A projekt azonban még csak a tervezési szakaszban tart.

A várfalsétány jelenleg tehát zárva tart, a közlekedés és séta az érintett szakaszon nem engedélyezett.

A biztonságos helyreállításig más útvonalakat érdemes használni a vár területén.

Címlapfotó: Facebook / Vágner Ákos