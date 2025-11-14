Pécs újra felkerült a téli bakancslisták térképére: esténként valódi fényerdővé változik a Zsolnay Kulturális Negyed.
Az ország legnagyobb vidéki könyvünnepe startol: Szörényi Levente és Szabó T. Anna ott lesz – és te?
Darvasi László, Szabó T. Anna, Vámos Miklós, Berg Judit, Jakupcsek Gabriella, Fábián Janka és Buda László - csak néhány név a hétvégi vendégek közül. A Győri Könyvszalon idén sem szenved hiányt sztárvendégekben, érdemes kilátogatni, hiszen a könyvújdonságok mellett számos program is várja az érdeklődőket. A fesztivál megnyitóján, november 14-én adják át a Győri Könyvszalon Alkotói Díját.
Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a régió legnagyobb és legnépszerűbb könyves és kulturális seregszemléje, a 24. Győri Könyvszalon. A fesztivál Alkotói Díját idén Berg Judit József Attila-díjas író, drámapedagógus kapja – tájékoztatta a szervező Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér az MTI-t.
A programok több helyszínen folynak: a Győri Nemzeti Színház tereiben, valamint a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében és Muzeális Gyűjteményében. Az eseményen országosan ismert és helyi szerzők mutatják be műveiket a három nap alatt.
A könyvkiadók és kiállítók standjai mellett a Könyvszalon irodalmi beszélgetéseinek vendége lesz Szörényi Levente, Kepes András, Jakupcsek Gabriella és Szinetár Miklós. A pszichológia és önismeret témaköréből pedig Tari Annamária és Buda László érkeznek. Bemutatja legújabb könyvét Darvasi László, Turczi István, Tisza Kata, Szabó T. Anna és Vámos Miklós is. Az eseményen beszélgetnek továbbá Majoros Nóra Boszorkány a lovardában című könyvéről, Kovács Dominik és Kovács Viktor Lesz majd minden című regényéről, Both Balázs Gyújtópont című kötetéről, Gárdos Péter Hamisítók című önéletrajzi ihletésű regényéről és Spiró György Padmaly című nagyregényéről.
A színház nagyszínpadán és a Kisfaludy-teremben több előadás várja a közönséget, akik megtekinthetik egyebek mellett a Dráma a Szalonban című kortárs drámajátékot és a Ha itt lennél velem… – Sorok között Lutter Imrével című zenés irodalmi estet.
A legkisebbeket a VSG Táncszínház Játssz(ma) egy királyságért! című zenés, táncos mesejátéka, Berecz András mesemondó estje, Gubik Petra zenés koncertje, valamint mesefoglalkozások, kézműves programok és interaktív előadások is várják. A rendezvényen fellép továbbá Jordán Tamás, az Aranykapu Zenekar és a Brass Cirkusz. A fesztivál záró eseménye a Grecsó & Hrutka zenekar Miénk a ház című produkciója lesz.
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
A Zamárdi Téli Korzó 2025-ben is ingyenes korcsolyapályával, fűtött gyereksarokkal és helyi borászatok, kézműves árusok gasztronómiai különlegességeivel vár a Balaton-parton.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
Az Ohio államból készült felvételeken jól látható, ahogy élénk vörös, zöld és lila színek világították meg a teljes horizontot.
Hódmezővásárhely határában elkészült Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja: 85 hektáron, közel 100 ezer panellel termeli majd a villamos energiát,
Elkezdődtek az előkészületek, hogy a Hévízi-tó kifolyójából szabályozott, természetközeli szabadstrand váljon.
Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
A zalai Jézus néven ismertté vált férfi úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak! A Bükkben mostanság kétféle „piros-fehér szalag” létezik. Ha erre túrázol, jobb ha megtanulod felismerni, melyik az igazi!
Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt.
Egy visszatérő világsztár, egy négyszeres Grammy-díjas énekes, egy nu jazz formáció és egy őrült electro-swing banda a 2026-os Jazzpiknik első headliner nevei között!
Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad
Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
3. Vészhelyzet van: Továbbra sem lehet bemenni a parajdi Sószorosba
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. Vajon hol járunk, kitaláljátok?
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
